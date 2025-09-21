REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » System kaucyjny od 1 października 2025 - jakie zasady? Jakie butelki będą objęte systemem kaucyjnym? Jakie jest oznaczenie butelek zwrotnych?

System kaucyjny od 1 października 2025 - jakie zasady? Jakie butelki będą objęte systemem kaucyjnym? Jakie jest oznaczenie butelek zwrotnych?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2025, 08:13
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
System kaucyjny od 1 października 2025
System kaucyjny od 1 października 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce już za chwilę wchodzi w życie długo zapowiadany system kaucyjny. Na sklepowych półkach pojawią się pierwsze butelki plastikowe, szklane i puszki oznaczone specjalnym znakiem kaucji. To oznacza, że klienci płacąc za napój, zapłacą też dodatkową opłatę – kaucję, którą odzyskają przy zwrocie pustego opakowania. Ile będzie zwrotu za butelki plastikowe i szklane?

rozwiń >

Kaucja za butelki plastikowe 2025 – od kiedy w Polsce?

System kaucyjny startuje od 1 października 2025 roku. Od tego dnia wszystkie sklepy sprzedające napoje w opakowaniach oznaczonych znakiem kaucji muszą ją pobierać. Pierwsze butelki z takim oznaczeniem będą stopniowo trafiały na półki sklepowe w całym kraju.

REKLAMA

REKLAMA

znaki specjalne w systemie kaucyjnym

Takie znaki specjalne pojawią się na butelkach w systemie kaucyjnym

gov.pl

Od 1 października kiedy wejdziemy do sklepu np. po wodę na pierwszy rzut oka może nam się wydać, że ceny wody wzrosły. W rzeczywistości cenę zawyży kaucja, a to jest tylko depozyt, który w całości wróci przy zwrocie butelki.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreśla, że system kaucyjny to zdecydowanie mniej odpadów w parkach, lasach i na ulicach, ograniczenie emisji CO₂ dzięki ponownemu wykorzystaniu surowców, wyraźny sygnał dla konsumentów, że opakowanie to surowiec, który można ponownie wykorzystać.

Do tej pory udawało nam się odzyskiwać zaledwie 26% butelek PET. Przepisy unijne i krajowe wymagają jednak, aby od dziś osiągnąć 77%, a za cztery lata aż 90%. To potężne wyzwanie – ale też ogromna szansa, by Polska dogoniła najbardziej ekologiczne kraje Europy - mówi Aleksander Traple, Prezes Zarządu Krajowego Systemu Kaucyjnego ZWROTKA SA.

REKLAMA

Ile wyniesie kaucja za butelki plastikowe i inne opakowania?

Wysokość kaucji zależy od rodzaju opakowania. Zgodnie z zapowiedziami rządu i operatorów systemu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • butelki plastikowe jednorazowe do 3 litrów – kaucja ok. 50 groszy,
  • puszki aluminiowe do 1 litra – kaucja ok. 50 groszy,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – kaucja ok. 1 zł (z możliwością zwrotu i ponownego napełnienia).

Kaucja będzie zwracana w całości przy oddaniu pustego opakowania. To prosty mechanizm, który już dziś działa z powodzeniem w 16 krajach Europy.

Skala systemu jest ogromna. Rocznie na rynek trafia około 12-14 miliarda opakowań, co oznacza znaczący przepływ kaucji. Te pieniądze wrócą do konsumentów, a surowce wrócą do gospodarki zamiast na wysypiska. W pierwszym etapie wg naszych szacunków, do systemu przystąpi ok. 18 tys. sklepów, ale w kolejnych miesiącach liczba ta będzie szybko rosła - dodaje Aleksander Traple.

Ile zwrotu za butelki plastikowe? Przykład dla konsumenta

Kaucja za plastikowe butelki do 3 litrów wynosi 50 groszy. To oznacza, że każda oddana butelka to zwrot 50 groszy. Przykład:

  • Jeśli ktoś kupuje miesięcznie 30 butelek wody 1,5 l, to przy kasie zapłaci dodatkowo 15 zł kaucji (30x0,50 zł). Oddając je odzyska dokładnie tyle samo w formie bonu lub gotówki.

Warto zaznaczyć, że w skali roku przy takim zużyciu daje to 180 zł zwrotu.

Jak ma wyglądać zwrot butelek plastikowych i innych opakowań?

Zwracanie pustych opakowań będzie możliwe:

  • ręcznie – przy kasie lub w punkcie obsługi klienta,
  • przez automaty (recyklomaty) – które po przyjęciu butelek czy puszek wydadzą bon do wykorzystania w sklepie. 

Gotówka zamiast bonu - klient ma wybór

Automaty przyjmujące butelki będą wydawały bony do wykorzystania w sklepie. Jednak trzeba pamiętać, że klient nie musi się na to zgadzać - zgodnie z przepisami może zażądać wypłaty zwrotu w formie gotówki. Sklep jest zobowiązany umożliwić taki zwrot np. w kasie lub punkcie obsługi klienta.

Dzięki temu systemowi pieniądze zawsze wracają do klienta, a dodatkowo butelki trafiają do recyklingu zamiast do lasu czy na wysypisko śmieci.

Czy trzeba mieć paragon żeby odzyskać kaucję?

Nie, zwrot kaucji przysługuje bez paragonu. Wystarczy oddać butelkę z oznaczeniem kaucji.

Czy butelki trzeba zgniatać i co z etykietą?

Większość operatorów wymaga żeby butelka nie była zgnieciona, a etykieta była czytelna, bo to na niej znajduje się znak kaucji.

Co z butelkami kupionymi przed 1 października 2025?

Jeśli na opakowaniu nie ma znaku kaucji, to znaczy że kaucja nie została zapłacona i nie będzie zwrotu. Takie butelki wyrzucamy jak dotychczas do żółtych worków lub pojemników na plastik.

Jak sklepy będą działały w systemie kaucyjnym?

Rola sklepów zależy od ich wielkości i asortymentu:

  • duże sklepy, powyżej 200 m² – obowiązkowo przyjmują wszystkie opakowania objęte systemem, niezależnie od tego, czy sprzedają taki produkt,
  • małe sklepy, do 200 m² – muszą pobierać kaucję jeśli dobrowolnie przystąpią do systemu,
  • sklepy sprzedające napoje w szkle wielokrotnego użytku – muszą prowadzić punkt zbiórki obowiązkowo, bez względu na metraż.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Pieniądze przepadną, jeżeli nie złożą wniosku o świadczenie do 15 grudnia 2025 r.
21 wrz 2025

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci co najmniej 500 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzanym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która oczekuje już na biurku Prezydenta na jego podpis.
Podatek od nieruchomości wzrośnie aż.... trzydziestokrotnie! To już postanowione
21 wrz 2025

Podatek od nieruchomości może wzrosnąć aż… trzydziestokrotnie? Taką stawką strzelił w deweloperów katowicki samorząd. Podwyżka dotyczy niesprzedanych lokali, które nie będą już traktowane jako lokale mieszkalne, a takie, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Branża deweloperska mówi o bezprawiu i już zapowiada prawną batalię.
Czy dziś 21.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
21 wrz 2025

Trzecia niedziela miesiąca - czy we wrześniu jest to niedziela handlowa, czy z zakazem handlu. Pogoda jest zbyt piękna by marnotrawić czas na zakupy czy pobyt w galerii handlowej, ale jeśli trzeba je zrobić, to szukanie otwartego sklepu może oznaczać dodatkową stratę czasu, zwłaszcza gdy niedziela z zakazem handlu i czynne są nieliczne sklepy.
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
20 wrz 2025

Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy!

REKLAMA

Przewrót w dziedziczeniu nieruchomości: nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym z mocy prawa i niezależnie od wysokości dochodów, tylko dlatego, że „twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście”
21 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która ma wprowadzić przewrót w zasadach „dziedziczenia” stosunku najmu mieszkań komunalnych. Jest to projekt, który podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca br., został zapowiedziany przez wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego i którego celem – jak zostało wówczas wspomniane – jest ukrócenie bogacenia się na komunalnych zasobach mieszkaniowych przez osoby o wysokich dochodach, które są już w posiadaniu innych nieruchomości w danym mieście.
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
21 wrz 2025

Kalendarz pęka w szwach. Klienci zapisują się na miesiące do przodu, a wolne terminy? Najwcześniej w przyszłym roku. Tak wygląda codzienność Michała – właściciela firmy brukarskiej, który z wykształcenia jest… socjologiem. Dziesięć lat temu schował dyplom do szuflady i zamiast badać społeczne zjawiska, zaczął układać kostkę brukową. Dziś jest specjalistą, którego usługi są w cenie.
Obowiązkowa fotowoltaika na budynkach [harmonogram]. Tak nowe przepisy unijne zmienią polski rynek budowlany
19 wrz 2025

Unijna dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której implementacja w Polsce nastąpi do 2026 roku, wprowadza obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach określonych typów budynków. To jedno z najważniejszych rozwiązań prawnych w obszarze transformacji energetycznej ostatnich lat, które może na trwałe zmienić sposób projektowania i eksploatacji nieruchomości w Polsce. Sprawdź, czy zmiany dotyczą również ciebie
Ochrona przedemerytalna a długotrwała choroba - czy zadziała art. 39 KP?
19 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje ochrona przedemerytalna? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.

REKLAMA

Rozczarowanie w Sejmie. Kierowcy nie dostaną ulgi od składki OC
19 wrz 2025

Nie będzie można wycofać samochód osobowy (każdy) z użytkowania i nie płacić OC. Komisja Sejmowa proponuje umieszczenie w koszu większości postulatów deregulacji polskiego prawa. Miał skorzystać każdy kierowca. Urzędów miało nie będzie już interesował powód wycofania samochodu z ruchy. Autorzy ustawy chcieli dać kierowcom możliwość wycofania z użytkowania samochodu bo: "drugi samochód w rodzinie", "wyjazd za granicę", "kamper używany raz na jakiś czas" (powodu nie trzeba było uzasadniać).
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę bardzo jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
21 wrz 2025

Darowizna w gotówce od najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.

REKLAMA