56 mln zł na renty alkoholowe. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Renta alkoholowa to dla jednych symbol niesprawiedliwości, dla innych konieczne wsparcie w chorobie. Co roku tysiące osób uzależnionych od alkoholu pobiera z ZUS świadczenie, które kosztuje państwo dziesiątki milionów złotych. Czy to realna pomoc dla chorych, czy nagroda za lata picia? Liczby są jednoznaczne, ale opinie ekspertów i społeczeństwa – skrajnie podzielone.

Renta alkoholowa – nie w przepisach, ale w systemie

Na samym początki warto zaznaczyć w polskim prawie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej. W praktyce chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznawaną osobom, które, na skutek poważnych chorób wywołanych długotrwałym nadużywaniem alkoholu, utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Takie schorzenia to m.in.

encefalopatia alkoholowa,

marskość wątroby,

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,

zanik mięśni,

poważne zaburzenia psychiczne.

Pamiętać należy, że samo uzależnienie nie jest wystarczającą podstawą do przyznania renty. Musi wystąpić dodatkowe schorzenie będące jego powikłaniem. W przeciwnym razie decyzja będzie odmowna.

Warunki uzyskania renty – nie tylko stan zdrowia

ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie wtedy, gdy łącznie spełnione są trzy warunki:

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że dana osoba jest częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy. Ocena opiera się na dokumentacji medycznej oraz wynikach badań. W przypadku osób uzależnionych analizowane są przede wszystkim trwałe skutki choroby, a nie samo uzależnienie.

Odpowiedni staż ubezpieczeniowy – szczegółowe zasady

Sama choroba i orzeczenie o niezdolności do pracy to za mało, by otrzymać rentę. ZUS sprawdza również, czy wnioskodawca ma wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli odpowiednią liczbę lat składkowych i nieskładkowych. Kryteria są zróżnicowane w zależności od wieku, w którym osoba stała się niezdolna do pracy:

do 20 lat – co najmniej 1 rok okresów składkowych i nieskładkowych,

– co najmniej okresów składkowych i nieskładkowych, od 20 do 22 lat – minimum 2 lata ,

– minimum , od 22 do 25 lat – minimum 3 lata ,

– minimum , od 25 do 30 lat – minimum 4 lata ,

– minimum , powyżej 30 lat – minimum 5 lat, przy czym muszą przypadać w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy.

W praktyce oznacza to, że np. osoba, która w wieku 35 lat utraciła zdolność do pracy w wyniku choroby związanej z alkoholizmem, musi wykazać co najmniej 5 lat ubezpieczenia w ostatniej dekadzie. Natomiast trzydziestolatek, który nigdy wcześniej nie pracował i nie płacił składek, nie będzie mógł otrzymać świadczenia, nawet jeśli lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy.

Związek przyczynowy

Konieczne jest udowodnienie, że niezdolność do pracy wynika z choroby związanej z uzależnieniem. Jak podkreślają eksperci prawa ubezpieczeniowego, to właśnie ten punkt często okazuje się rozstrzygający – dokumentacja medyczna musi być rzetelna, a skutki zdrowotne nieodwracalne.

Renta w takim przypadku nie jest „nagrodą za picie”, ale konieczną formą zabezpieczenia – mówi w rozmowie z Money.pl dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. – Renta alkoholowa jest dobrym rozwiązaniem i najgorsze, co można zrobić, to ją odebrać. Renty wypłacamy tym, którzy trwale nie są zdolni do pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy stan niezdolności został wywołany z przyczyn niezależnych, przez nieuważność albo wieloletnie nadużywanie alkoholu – dodaje prawnik.

Ilu Polaków pobiera rentę spowodowaną alkoholizmem?

Z danych ZUS wynika, że liczba takich przypadków stopniowo spada:

Rok Liczba osób pobierających rentę 2019 4300 2020 3800 2021 3500 2022 3000 2023 2700

Mimo spadku liczby świadczeniobiorców, łączna wartość wypłat rośnie. W 2023 r. ZUS wypłacił z tego tytułu 56,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 53,1 mln zł. Wzrost wydatków wiąże się m.in. z waloryzacją świadczeń i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

W 2022 roku średni wiek osoby otrzymującej po raz pierwszy taką rentę wynosił 51,2 roku. Przeważają mężczyźni. To 510 przypadków wobec 194 kobiet – podaje portal prawo.pl

Leczenie ma znaczenie – ale nie jest warunkiem formalnym

Choć przepisy nie nakładają obowiązku leczenia jako warunku uzyskania renty, to lekarze orzecznicy ZUS biorą pod uwagę postawę osoby ubiegającej się o świadczenie. Jeśli nie podejmuje ona żadnych prób terapii, może to zostać ocenione jako brak współpracy w leczeniu i skutkować decyzją odmowną.

W praktyce często spotyka się przypadki, w których ZUS przyznaje rentę na czas określony, np. 12 lub 24 miesiące, z jednoczesną rekomendacją podjęcia leczenia odwykowego. Po tym czasie osoba musi ponownie stawić się na komisję lekarską.

Czy osoby uzależnione mogą liczyć na inne formy wsparcia?

Tak. Oprócz renty z ZUS, osoby zmagające się z alkoholizmem mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, ubiegać się także o:

świadczenie wspierające , jeśli uzyskają odpowiednią liczbę punktów w decyzji WZON,

, jeśli uzyskają odpowiednią liczbę punktów w decyzji WZON, zasiłek stały lub celowy z MOPS – jeśli spełniają kryterium dochodowe,

– jeśli spełniają kryterium dochodowe, świadczenie pielęgnacyjne (w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),

(w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), bezpłatne leczenie odwykowe, zarówno w ramach NFZ, jak i na podstawie decyzji sądu lub gminy.

Kontrowersje społeczne – temat, który dzieli Polaków

Tzw. renta alkoholowa to temat, który wciąż wywołuje ostre dyskusje. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele krytycznych komentarzy – że "państwo nagradza uzależnionych", że "inni chorzy dostają mniej albo nic".

Jednak eksperci, zarówno prawnicy, jak i lekarze, przypominają, że alkoholizm to przewlekła choroba, wpisana do klasyfikacji WHO, a nie wybór stylu życia. Osoby dotknięte uzależnieniem często żyją na marginesie społecznym, są bezrobotne, bezdomne, pozbawione dostępu do opieki medycznej. W takim przypadku świadczenie z ZUS staje się formą zapewnienia minimum egzystencji i przeciwdziałania wykluczeniu.