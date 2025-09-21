REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 56 mln zł na renty alkoholowe. Kto je dostaje i jakie warunki trzeba spełnić?

56 mln zł na renty alkoholowe. Kto je dostaje i jakie warunki trzeba spełnić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2025, 13:42
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
56 mln zł na renty alkoholowe. Kto je dostaje i jakie warunki trzeba spełnić?
56 mln zł na renty alkoholowe. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Renta alkoholowa to dla jednych symbol niesprawiedliwości, dla innych konieczne wsparcie w chorobie. Co roku tysiące osób uzależnionych od alkoholu pobiera z ZUS świadczenie, które kosztuje państwo dziesiątki milionów złotych. Czy to realna pomoc dla chorych, czy nagroda za lata picia? Liczby są jednoznaczne, ale opinie ekspertów i społeczeństwa – skrajnie podzielone.

rozwiń >

Renta alkoholowa – nie w przepisach, ale w systemie

Na samym początki warto zaznaczyć w polskim prawie nie istnieje pojęcie renty alkoholowej. W praktyce chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznawaną osobom, które, na skutek poważnych chorób wywołanych długotrwałym nadużywaniem alkoholu, utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Takie schorzenia to m.in.

REKLAMA

REKLAMA

  • encefalopatia alkoholowa,
  • marskość wątroby,
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
  • zanik mięśni,
  • poważne zaburzenia psychiczne.

Pamiętać należy, że samo uzależnienie nie jest wystarczającą podstawą do przyznania renty. Musi wystąpić dodatkowe schorzenie będące jego powikłaniem. W przeciwnym razie decyzja będzie odmowna.

Warunki uzyskania renty – nie tylko stan zdrowia

ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie wtedy, gdy łącznie spełnione są trzy warunki:

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że dana osoba jest częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy. Ocena opiera się na dokumentacji medycznej oraz wynikach badań. W przypadku osób uzależnionych analizowane są przede wszystkim trwałe skutki choroby, a nie samo uzależnienie.

REKLAMA

Zobacz także: Komisja lekarska 2025 – jak wygląda i co mówić, by dostać orzeczenie o niepełnosprawności? [Nowe zasady]

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odpowiedni staż ubezpieczeniowy – szczegółowe zasady

Sama choroba i orzeczenie o niezdolności do pracy to za mało, by otrzymać rentę. ZUS sprawdza również, czy wnioskodawca ma wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli odpowiednią liczbę lat składkowych i nieskładkowych. Kryteria są zróżnicowane w zależności od wieku, w którym osoba stała się niezdolna do pracy:

  • do 20 lat – co najmniej 1 rok okresów składkowych i nieskładkowych,
  • od 20 do 22 lat – minimum 2 lata,
  • od 22 do 25 lat – minimum 3 lata,
  • od 25 do 30 lat – minimum 4 lata,
  • powyżej 30 lat – minimum 5 lat, przy czym muszą przypadać w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy.

W praktyce oznacza to, że np. osoba, która w wieku 35 lat utraciła zdolność do pracy w wyniku choroby związanej z alkoholizmem, musi wykazać co najmniej 5 lat ubezpieczenia w ostatniej dekadzie. Natomiast trzydziestolatek, który nigdy wcześniej nie pracował i nie płacił składek, nie będzie mógł otrzymać świadczenia, nawet jeśli lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy.

Związek przyczynowy

Konieczne jest udowodnienie, że niezdolność do pracy wynika z choroby związanej z uzależnieniem. Jak podkreślają eksperci prawa ubezpieczeniowego, to właśnie ten punkt często okazuje się rozstrzygający – dokumentacja medyczna musi być rzetelna, a skutki zdrowotne nieodwracalne.

Renta w takim przypadku nie jest „nagrodą za picie”, ale konieczną formą zabezpieczenia – mówi w rozmowie z Money.pl dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. – Renta alkoholowa jest dobrym rozwiązaniem i najgorsze, co można zrobić, to ją odebrać. Renty wypłacamy tym, którzy trwale nie są zdolni do pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy stan niezdolności został wywołany z przyczyn niezależnych, przez nieuważność albo wieloletnie nadużywanie alkoholu – dodaje prawnik.

Ilu Polaków pobiera rentę spowodowaną alkoholizmem?

Z danych ZUS wynika, że liczba takich przypadków stopniowo spada:

Rok

Liczba osób pobierających rentę

2019

4300

2020

3800

2021

3500

2022

3000

2023

2700

Mimo spadku liczby świadczeniobiorców, łączna wartość wypłat rośnie. W 2023 r. ZUS wypłacił z tego tytułu 56,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 53,1 mln zł. Wzrost wydatków wiąże się m.in. z waloryzacją świadczeń i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

W 2022 roku średni wiek osoby otrzymującej po raz pierwszy taką rentę wynosił 51,2 roku. Przeważają mężczyźni. To 510 przypadków wobec 194 kobiet – podaje portal prawo.pl

Leczenie ma znaczenie – ale nie jest warunkiem formalnym

Choć przepisy nie nakładają obowiązku leczenia jako warunku uzyskania renty, to lekarze orzecznicy ZUS biorą pod uwagę postawę osoby ubiegającej się o świadczenie. Jeśli nie podejmuje ona żadnych prób terapii, może to zostać ocenione jako brak współpracy w leczeniu i skutkować decyzją odmowną.

W praktyce często spotyka się przypadki, w których ZUS przyznaje rentę na czas określony, np. 12 lub 24 miesiące, z jednoczesną rekomendacją podjęcia leczenia odwykowego. Po tym czasie osoba musi ponownie stawić się na komisję lekarską.

Czy osoby uzależnione mogą liczyć na inne formy wsparcia?

Tak. Oprócz renty z ZUS, osoby zmagające się z alkoholizmem mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, ubiegać się także o:

  • świadczenie wspierające, jeśli uzyskają odpowiednią liczbę punktów w decyzji WZON,
  • zasiłek stały lub celowy z MOPS – jeśli spełniają kryterium dochodowe,
  • świadczenie pielęgnacyjne (w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu),
  • bezpłatne leczenie odwykowe, zarówno w ramach NFZ, jak i na podstawie decyzji sądu lub gminy.

Zobacz także: Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługują, ile wynoszą i jak je załatwić?

Kontrowersje społeczne – temat, który dzieli Polaków

Tzw. renta alkoholowa to temat, który wciąż wywołuje ostre dyskusje. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele krytycznych komentarzy – że "państwo nagradza uzależnionych", że "inni chorzy dostają mniej albo nic".

Jednak eksperci, zarówno prawnicy, jak i lekarze, przypominają, że alkoholizm to przewlekła choroba, wpisana do klasyfikacji WHO, a nie wybór stylu życia. Osoby dotknięte uzależnieniem często żyją na marginesie społecznym, są bezrobotne, bezdomne, pozbawione dostępu do opieki medycznej. W takim przypadku świadczenie z ZUS staje się formą zapewnienia minimum egzystencji i przeciwdziałania wykluczeniu.

Powiązane
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
Punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – co oznaczają i jak wpływają na świadczenia w 2025 roku?
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
8 zmian w orzecznictwie i świadczeniach 2025. Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Pieniądze przepadną, jeżeli nie złożą wniosku o świadczenie do 15 grudnia 2025 r.
21 wrz 2025

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci co najmniej 500 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzanym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która oczekuje już na biurku Prezydenta na jego podpis.
Podatek od nieruchomości wzrośnie aż.... trzydziestokrotnie! To już postanowione
21 wrz 2025

Podatek od nieruchomości może wzrosnąć aż… trzydziestokrotnie? Taką stawką strzelił w deweloperów katowicki samorząd. Podwyżka dotyczy niesprzedanych lokali, które nie będą już traktowane jako lokale mieszkalne, a takie, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Branża deweloperska mówi o bezprawiu i już zapowiada prawną batalię.
Czy dziś 21.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
21 wrz 2025

Trzecia niedziela miesiąca - czy we wrześniu jest to niedziela handlowa, czy z zakazem handlu. Pogoda jest zbyt piękna by marnotrawić czas na zakupy czy pobyt w galerii handlowej, ale jeśli trzeba je zrobić, to szukanie otwartego sklepu może oznaczać dodatkową stratę czasu, zwłaszcza gdy niedziela z zakazem handlu i czynne są nieliczne sklepy.
Zasiłki z MOPS dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów w 2026 r. [FAQ]
20 wrz 2025

Wraz ze zbliżającym się początkiem 2026 roku rośnie ilość pytań o zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Które świadczenia wzrosną i dlaczego? Czy zmienią się kryteria dochodowe? Odpowiadamy!

REKLAMA

Przewrót w dziedziczeniu nieruchomości: nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym z mocy prawa i niezależnie od wysokości dochodów, tylko dlatego, że „twoi rodzice w tym lokalu mieszkali i miałeś takie szczęście”
21 wrz 2025

W dniu 19 września 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która ma wprowadzić przewrót w zasadach „dziedziczenia” stosunku najmu mieszkań komunalnych. Jest to projekt, który podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 17 lipca br., został zapowiedziany przez wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego i którego celem – jak zostało wówczas wspomniane – jest ukrócenie bogacenia się na komunalnych zasobach mieszkaniowych przez osoby o wysokich dochodach, które są już w posiadaniu innych nieruchomości w danym mieście.
Pracę dają od ręki. Płacą nawet... 19 tysięcy miesięcznie! Nie trzeba mieć matury ani studiów
21 wrz 2025

Kalendarz pęka w szwach. Klienci zapisują się na miesiące do przodu, a wolne terminy? Najwcześniej w przyszłym roku. Tak wygląda codzienność Michała – właściciela firmy brukarskiej, który z wykształcenia jest… socjologiem. Dziesięć lat temu schował dyplom do szuflady i zamiast badać społeczne zjawiska, zaczął układać kostkę brukową. Dziś jest specjalistą, którego usługi są w cenie.
Obowiązkowa fotowoltaika na budynkach [harmonogram]. Tak nowe przepisy unijne zmienią polski rynek budowlany
19 wrz 2025

Unijna dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), której implementacja w Polsce nastąpi do 2026 roku, wprowadza obowiązek instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach określonych typów budynków. To jedno z najważniejszych rozwiązań prawnych w obszarze transformacji energetycznej ostatnich lat, które może na trwałe zmienić sposób projektowania i eksploatacji nieruchomości w Polsce. Sprawdź, czy zmiany dotyczą również ciebie
Ochrona przedemerytalna a długotrwała choroba - czy zadziała art. 39 KP?
19 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje ochrona przedemerytalna? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.

REKLAMA

Rozczarowanie w Sejmie. Kierowcy nie dostaną ulgi od składki OC
19 wrz 2025

Nie będzie można wycofać samochód osobowy (każdy) z użytkowania i nie płacić OC. Komisja Sejmowa proponuje umieszczenie w koszu większości postulatów deregulacji polskiego prawa. Miał skorzystać każdy kierowca. Urzędów miało nie będzie już interesował powód wycofania samochodu z ruchy. Autorzy ustawy chcieli dać kierowcom możliwość wycofania z użytkowania samochodu bo: "drugi samochód w rodzinie", "wyjazd za granicę", "kamper używany raz na jakiś czas" (powodu nie trzeba było uzasadniać).
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę bardzo jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
21 wrz 2025

Darowizna w gotówce od najbliższej rodziny może skończyć się podatkiem. Skarbówka w najnowszej interpretacji jasno wskazała, że wpłata pieniędzy (otrzymanych „do ręki” od ojca) na własne konto przez obdarowanego nie wystarczy do zwolnienia z podatku – liczy się przelew lub przekaz od darczyńcy.

REKLAMA