Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2025 - aż 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Trzeba złożyć wniosek!

Niespodzianka dla seniorów od ZUS 2025 - aż 400 zł więcej do emerytury! Dla kogo dodatkowe pieniądze? Trzeba złożyć wniosek!

21 września 2025, 10:01
Marzena Sarniewicz
400 zł więcej do emerytury dla seniorów w 2025 roku
Seniorzy mogą zyskać nawet 400 zł więcej do emerytury, jeśli złożą jeden prosty wniosek do ZUS. Chodzi o podatek, którego wielu emerytów nie musi płacić, a który co miesiąc jest automatycznie potrącany z emerytury. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS i jak to załatwić? W artykule wyjaśniamy, jak działa formularz EPD-21 i udostępniamy gotowy wzór do pobrania.

400 zł plus do emerytury dla seniorów w 2025 i w kolejnym roku

ZUS co miesiąc wypłaca emerytom i rencistom świadczenia pomniejszone o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. W wielu przypadkach te potrącenia są jednak zbędne. Osoby, których roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł, mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i całkowicie uniknąć zaliczek. Jak to zrobić? Wystarczy złożyć prosty formularz EPD‑21, a emerytura lub renta mogą być wyższe nawet o 400 zł. Poniżej tłumaczymy, kto może z tego skorzystać i jak złożyć wniosek.

Wniosek EPD‑21 - co to jest za formularz?

Formularz EPD‑21 to specjalny wniosek, dzięki któremu ZUS nie będzie potrącał comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jest to możliwe wtedy, gdy łączna wysokość świadczeń w danym roku (w tym trzynastka i czternastka) nie przekracza 30 000 zł. Wniosek mogą złożyć m.in. osoby otrzymujące niskie emerytury, renty rodzinne lub socjalne.

Ważne: Jeśli myślisz, że EDP-21 przysługuje "z urzędu" przy rencie socjalnej to się mylisz. Wniosek trzeba złożyć zawsze samodzielnie, nawet jeśli dochód jest niski.

Dla kogo dodatkowe pieniądze do emerytury z ZUS? 

Z możliwości rezygnacji z zaliczek podatkowych najbardziej skorzystają osoby z najniższymi świadczeniami, od 1878,91 (najniższa emerytura w 2025) do 2186,85 zł brutto. Jeśli masz więcej np. 2200 - to już z dodatkami przekroczysz limit i ZUS musi pobierać zaliczki na PIT. Z szacunków wynika, że roczny zysk może sięgać nawet 400 zł. Co ważne – nie trzeba czekać na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, bo pieniądze zostają u świadczeniobiorcy od razu.

EDP-21 - ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie? [Wyliczenia]

1.Załóżmy, że ktoś ma 2 000 zł brutto miesięcznie emerytury:

  • 12 miesięcy × 2 000 zł = 24 000 zł

Razem z 13. i 14. emeryturą:

  • 24 000 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 27 757,82 zł brutto rocznie

Wychodzi poniżej 30 000 zł, czyli można złożyć EPD‑21

2. Gdy ktoś emeryturę ma 2 200 zł brutto miesięcznie:

  • 2 200 × 12 = 26 400 zł
  • 26 400 zł + 1 878,91 zł + 1 878,91 zł = 3 757,82 zł brutto

Razem 30 157,82 zł brutto, czyli próg przekroczony – ZUS musi pobrać zaliczki na PIT

Wniosek EPD‑21 – wzór do pobrania

Aktualny formularz EPD‑21 dostępny  do pobrania:

Wniosek EPD-21 z ZUS

Wniosek EPD-21 z ZUS

Ponadto dostępny jest na stronie zus.pl lub bezpośrednio po zalogowaniu do PUE ZUS.

Jak złożyć wniosek EPD‑21? Instrukcja krok po kroku

  • Pobierz formularz EPD‑21 powyżej lub ze strony ZUS, z Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
    Wypełnij go elektronicznie (najlepiej w programie Adobe Reader – przeglądarka może źle wyświetlać pola formularza).
  • Wydrukuj i podpisz (jeśli składasz papierowo).
  • Złóż wniosek osobiście w ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.

Formularz złożony raz obowiązuje w kolejnych latach. W razie zmiany sytuacji np. wzrostu dochodów, można złożyć nowy wniosek i odwołać wcześniejszy.

Czy każdy emeryt może złożyć EPD‑21?

Nie. Jeśli roczne dochody przekroczą 30 000 zł – np. przez wyższą emeryturę, pracę dodatkową albo inne źródła przychodu – ZUS i tak będzie musiał pobrać zaliczkę. Jeśli złożysz EPD‑21 mimo wyższych dochodów, może pojawić się niedopłata podatku, którą trzeba będzie uregulować w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna od podatku do 60 tys. zł - od kiedy?

Czy w przyszłości z EPD‑21 skorzysta więcej emerytów? Warto dodać, że w Ministerstwie Finansów dyskutowany jest postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł rocznie. Gdyby został wprowadzony, umożliwiłby znacznie większej liczbie emerytów i rencistów skorzystanie z wniosku EPD‑21, nawet przy wyższych świadczeniach. W praktyce oznaczałoby to, że osoby z emeryturą rzędu 3 500–4 000 zł brutto mogłyby także uniknąć poboru zaliczek podatkowych z ZUS – bez konieczności corocznego odwoływania i ponownego składania wniosku. Jeśli dochody emerytów będą rosły, a próg zostanie zwiększony, EPD‑21 nadal może pozostać korzystnym rozwiązaniem także w kolejnych latach.

Czy wniosek EPD‑21 działa wstecz?

EPD‑21 działa od miesiąca złożenia wniosku – oznacza to, że im szybciej go złożysz, tym więcej zyskasz. Dlatego warto złożyć wniosek już w styczniu lub jak najwcześniej w roku.

W 2025 roku nie odzyskasz pełnych 400 zł, ale wniosek warto złożyć

Warto wiedzieć, że w 2025 roku zysk z wniosku EPD‑21 nie wyniesie już pełnych 400 zł, o których mówimy w kontekście całorocznego działania formularza. Ponieważ mamy już połowę roku, a zaliczki podatkowe były potrącane od stycznia do czerwca, potencjalna korzyść będzie odpowiednio niższa. Wniosek nadal warto złożyć, aby uniknąć kolejnych potrąceń w drugiej połowie roku, ale pełny efekt finansowy będzie widoczny dopiero przy złożeniu EPD‑21 na cały 2026 rok – najlepiej

