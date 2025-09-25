Złoto inwestycyjne i obligacje – sprawdzamy, jak chronić oszczędności przed inflacją i wojną

Niepewność geopolityczna, wojna za wschodnią granicą i kryzysy gospodarcze sprawiają, że coraz trudniej ufać tradycyjnym formom oszczędzania. Lokaty bankowe nie nadążają za inflacją, a gotówka szybko traci wartość. Nic dziwnego, że wielu Polaków kieruje uwagę na złoto inwestycyjne, które od wieków chroni majątek w czasach zawirowań. Równolegle ogromnym zainteresowaniem cieszą się detaliczne obligacje skarbowe, gwarantowane przez państwo i dające stabilny dochód z odsetek.

Polacy coraz częściej zastanawiają się, jak ochronić swoje oszczędności w obliczu niepewnych czasów. Doniesienia z Ukrainy, groźba eskalacji wojny i widmo nowych kryzysów gospodarczych sprawiają, że wielu z nas obawia się utraty wartości ciężko wypracowanego kapitału. W takich realiach pytanie o to, gdzie ulokować pieniądze, by były bezpieczne, stało się jednym z najczęściej zadawanych, zarówno w domowych rozmowach, jak i w gabinetach doradców finansowych.

Złoto inwestycyjne – dlaczego przyciąga coraz więcej Polaków?

Złoto od wieków uchodzi za bezpieczną przystań dla kapitału. Jego unikalne cechy takie jak ograniczona podaż i uniwersalna akceptowalność, sprawiają, że w długim okresie skutecznie zachowuje siłę nabywczą. W czasach wysokiej inflacji czy kryzysów gospodarczych inwestorzy traktują je jako swego rodzaju zabezpieczenie przeciw utracie wartości pieniądza.

Złoto to najlepsza szczepionka na inflację. Dlaczego? Bo się go nie da wydrukować – podkreśla jeden z ekspertów rynku finansowego w rozmowe z infor.pl

Rosnące zainteresowanie potwierdzają dane. W 2024 r. Polacy kupili około 14 ton złota inwestycyjnego, czyli o 2 tony więcej niż rok wcześniej

Rok 2024 potwierdził rolę złota jako bezpiecznej przystani w czasach niepewności, zyskując na popularności w obliczu napięć politycznych i zmian na rynkach finansowych – komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota z grupy Goldenmark.

Trend ten utrzymuje się także w 2025 r., czemu sprzyja zarówno inflacja, jak i globalna niepewność.

Jak kupić złoto inwestycyjne?

Złoto dostępne jest w kilku formach:

Sztabki – od małych 1-gramowych, przez popularne 5 g i 10 g, aż po jednouncjowe (31,1 g) i kilogramowe. Polacy najczęściej wybierają sztabki jednouncjowe oraz te mniejsze.

– od małych 1-gramowych, przez popularne 5 g i 10 g, aż po jednouncjowe (31,1 g) i kilogramowe. Polacy najczęściej wybierają sztabki jednouncjowe oraz te mniejsze. Monety bulionowe – rozpoznawalne na całym świecie (np. Krugerrand, Maple Leaf, Orzeł Bielik), łatwe w odsprzedaży.

– rozpoznawalne na całym świecie (np. Krugerrand, Maple Leaf, Orzeł Bielik), łatwe w odsprzedaży. Złoto "papierowe" – np. fundusze ETF oparte na cenie kruszcu, dostępne na rachunkach maklerskich.

Najbezpieczniej kupować złoto u renomowanych dealerów: Mennica Polska, Mennica Skarbowa, Goldenmark, Tavex. Warto wybierać firmy posiadające akredytacje LBMA i certyfikaty autentyczności. Część banków również sprzedaje monety i sztabki, choć oferta bywa ograniczona. Zakupu można dokonać stacjonarnie lub online, zawsze z ubezpieczoną przesyłką i możliwością odbioru osobistego.

Koszty i podatki przy inwestycji w złoto

Zakup złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku VAT. Sprzedaż z zyskiem może być zwolniona z podatku Belki, jeśli od zakupu minęło co najmniej 6 miesięcy i transakcja ma charakter prywatny.

Trzeba jednak pamiętać o spreadzie, czyli różnicy między ceną sprzedaży a odkupu. W przypadku sztabek jednouncjowych wynosi on zwykle 3–6 proc., przy najmniejszych 1-gramowych nawet ponad 10 proc. Dopiero po wzroście ceny o wartość spreadu inwestycja zaczyna być rentowna.

Ryzyka i przechowywanie złota

Cena złota bywa zmienna, w latach 2012–2015 spadła o ponad 30 proc. Złoto nie przynosi też odsetek ani dywidend. Dlatego powinno stanowić długoterminowy element portfela, a nie całość oszczędności.

Równie ważne jest przechowywanie. Do wyboru mamy:

domowy sejf – najlepiej certyfikowany, zakotwiony w ścianie lub podłodze, z ubezpieczeniem zawartości;

– najlepiej certyfikowany, zakotwiony w ścianie lub podłodze, z ubezpieczeniem zawartości; skrytki bankowe – koszt to kilkaset zł rocznie, w zamian zyskujemy wysoki poziom zabezpieczeń;

– koszt to kilkaset zł rocznie, w zamian zyskujemy wysoki poziom zabezpieczeń; prywatne skarbce dealerów – np. Mennica Polska oferuje depozyt z pełnym ubezpieczeniem i możliwością odkupu bezpośrednio ze skarbca.

Obligacje skarbowe – bezpieczny zysk i gwarancja państwa

Drugim filarem ochrony oszczędności są detaliczne obligacje skarbowe. Kupując je, de facto pożyczamy pieniądze państwu, które w zamian zwraca kapitał wraz z odsetkami.

Nasze obligacje oszczędnościowe są synonimem bezpieczeństwa – Skarb Państwa gwarantuje wypłatę ulokowanych środków wraz z należnymi odsetkami – podkreśla Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W lutym 2025 r. Polacy kupili obligacje za ponad 5,6 mld zł, czyli o 24 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jakie obligacje można kupić?

Oferta jest szeroka:

OTS – 3 miesiące – stałe oprocentowanie, np. 3 proc. rocznie (gov.pl).

– stałe oprocentowanie, np. 3 proc. rocznie (gov.pl). ROR – 1 rok – oprocentowanie zmienne, powiązane ze stopą referencyjną NBP (obecnie 5,75 proc.), odsetki wypłacane co miesiąc.

– oprocentowanie zmienne, powiązane ze stopą referencyjną NBP (obecnie 5,75 proc.), odsetki wypłacane co miesiąc. DOR – 2 lata – zmienne oprocentowanie, stopa NBP + marża (0,15 pp).

– zmienne oprocentowanie, stopa NBP + marża (0,15 pp). TOS – 3 lata – stałe oprocentowanie ok. 5,5–6 proc. w skali roku.

– stałe oprocentowanie ok. 5,5–6 proc. w skali roku. COI – 4 lata – inflacja + marża (1,5 pp), pierwszy rok 6,3 proc. (gov.pl).

– inflacja + marża (1,5 pp), pierwszy rok 6,3 proc. (gov.pl). EDO – 10 lat – inflacja + marża (2 pp), pierwszy rok 6,55 proc. (gov.pl).

– inflacja + marża (2 pp), pierwszy rok 6,55 proc. (gov.pl). ROS/ROD – 6 i 12 lat – specjalne obligacje dla rodzin korzystających z programu 800+, z wyższą marżą (2–2,5 pp).

Cena jednej obligacji to 100 zł, co czyni je dostępnymi praktycznie dla każdego.

Zasady wykupu i podatki

Obligacje można wykupić przed terminem, tracąc tylko część odsetek (opłata 0,70–2 zł od sztuki, zależnie od rodzaju obligacji) Odsetki są automatycznie pomniejszane o 19 proc. podatku Belki, co upraszcza rozliczenia.

Ryzyka obligacji skarbowych

Choć są bardzo bezpieczne, nie są wolne od wad. Przy stałym oprocentowaniu inflacja może zjeść realny zysk. W przypadku obligacji indeksowanych pierwszym rokiem jest stała stopa. Jeśli inflacja akurat skoczy, możemy stracić na sile nabywczej. Przy wcześniejszym wykupie zawsze oddajemy część odsetek.

Obligacje w obliczu wojny lub konfliktu

Wielu oszczędzających zastanawia się, co stanie się z obligacjami skarbowymi w razie eskalacji konfliktu zbrojnego. Zasadniczo obligacje detaliczne są gwarantowane całym majątkiem Skarbu Państwa. Dopóki państwo funkcjonuje, zobowiązania te muszą być regulowane. W praktyce oznacza to, że nawet w czasie kryzysu rząd będzie dążył do wykupu obligacji i wypłaty odsetek, bo utrata wiarygodności finansowej groziłaby załamaniem systemu.

Eksperci zwracają uwagę, że w przeszłości, nawet w trudnych latach gospodarczych, Polska nigdy nie ogłosiła niewypłacalności w stosunku do obligacji złotowych. Ryzyko dla inwestorów pojawia się głównie w sytuacjach ekstremalnych, np. całkowitej destabilizacji państwa czy wojny, które mogłyby obniżyć realną wartość wypłacanych świadczeń. Dlatego obligacje są postrzegane jako bezpieczne, ale nie stanowią pełnej ochrony przed geopolitycznymi czarnymi scenariuszami. W takich okolicznościach złoto fizyczne pozostaje dodatkową polisą bezpieczeństwa.

Złoto a obligacje – najważniejsze różnice

Cecha Złoto inwestycyjne Obligacje skarbowe Cel Ochrona wartości w długim terminie Stabilny dochód odsetkowy Ryzyko Duże wahania cen krótkoterminowo Niskie – gwarancja państwa Dochód bieżący Brak Tak, odsetki Płynność Sprzedaż u dilera, spread Wysoka – możliwość wcześniejszego wykupu Minimalny zakup ok. 300 zł (1 g) 100 zł Podatki Zwolnienie z VAT, PIT dopiero przy sprzedaży 19% Belki od odsetek

Jak połączyć złoto i obligacje?

Najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja. Eksperci rekomendują, by złoto stanowiło ok. 5–15 proc. portfela, a resztę środków ulokować w obligacjach i innych instrumentach.

Przykładowa strategia:

poduszka bezpieczeństwa – obligacje krótkoterminowe (OTS, ROR),

cele średnioterminowe – 2–4-letnie obligacje,

długoterminowe oszczędności – obligacje 10-letnie (EDO) oraz złoto fizyczne.

Takie połączenie zapewnia zarówno stabilny dochód z odsetek, jak i zabezpieczenie na wypadek kryzysu czy utraty wartości waluty.

Podsumowanie

Złoto i obligacje pełnią różne, ale uzupełniające się role. Pierwsze chroni w długim okresie przed spadkiem wartości pieniądza, drugie zapewnia bieżące odsetki i spokój. Połączenie obu form oszczędzania pozwala lepiej przetrwać czas inflacji i niepewności gospodarczej.

Dywersyfikacja i rozsądne podejście do inwestycji to w 2025 roku najprostsza i najskuteczniejsza recepta, by Polacy mogli chronić oszczędności przed inflacją i spać spokojniej.