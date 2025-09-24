REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat

24 września 2025, 14:57
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź wskaźnik, kwoty i terminy wypłat
Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Sprawdź, ile zyskasz
Od marca 2026 r. emeryci i renciści mogą liczyć na kolejną waloryzację świadczeń. Rząd przyjął już wskaźnik, a eksperci wskazują, że będzie to jedna z najniższych podwyżek od lat. Sprawdź, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku i jak przełoży się na wysokość wypłat z ZUS.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2026 roku

Od 1 marca 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 4,9 proc. To efekt przyjętych przez rząd założeń do wskaźnika waloryzacji oraz decyzji, by udział wzrostu płac pozostał na ustawowym minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Najniższa emerytura, która od marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto, wzrośnie do 1970,98 zł brutto. Podwyżka to niespełna 92 zł. Eksperci zwracają uwagę, że to najniższy wzrost od kilku lat, bez przekroczenia psychologicznej bariery 2 tys. zł. Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia długoterminowe wypłacane z FUS i KRUS. ZUS przeliczy je z urzędu, bez składania wniosków.

Skąd bierze się 4,9 proc.

Mechanizm waloryzacji jest zapisany w ustawie. Pod uwagę brana jest średnioroczna inflacja (dla gospodarstw emeryckich albo ogółem, wybiera się wyższą wartość), powiększona o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Na 2026 r. rząd zdecydował się pozostawić właśnie ten minimalny udział. To dało wynik 4,9 proc. Ostateczny wskaźnik zostanie potwierdzony przez GUS w lutym, ale konstrukcja na przyszły rok jest już przesądzona.

Ile zyskają seniorzy

Podwyżki w praktyce oznaczają, że świadczenie w wysokości 2500 zł brutto wzrośnie do 2622,50 zł, emerytura 3000 zł – do 3147 zł, a 4000 zł – do 4196 zł. Najniższa emerytura podniesie się do 1970,98 zł brutto. To kwota istotna nie tylko dla osób otrzymujących minimalne świadczenia, od niej bowiem liczone są dodatki, m.in. trzynasta emerytura.

Od kiedy wyższe wypłaty

Waloryzacja emerytur i rent wchodzi w życie zawsze 1 marca. Od tego dnia ZUS i KRUS będą przekazywały świadczenia w nowych kwotach, zgodnie z indywidualnym terminem wypłaty. Zmiana obejmuje zarówno emerytury i renty, jak i inne świadczenia długoterminowe powiązane ustawowo z waloryzacją.

Dlaczego tak nisko?

W ostatnich latach seniorzy przyzwyczaili się do podwyżek przekraczających 10 proc., a w szczycie inflacji, nawet kilkunastu procent. Rok 2026 przyniesie odmienny obraz. Inflacja zbliżyła się do celu NBP, a rząd nie zdecydował się na podniesienie udziału płac powyżej minimum. Według Ministerstwa Finansów średnioroczna inflacja na 2026 r. ma wynieść ok. 3 proc., co wprost przekłada się na niższy wskaźnik indeksacji.

Alternatywne propozycje

Podczas prac nad wskaźnikiem waloryzacji pojawiały się różne scenariusze. Związkowcy postulowali, by podwyżka świadczeń wyniosła 5,95 proc., powołując się na wyższe koszty życia i konieczność realnej ochrony emerytów przed inflacją. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zasugerował rozwiązanie kwotowe, stałą podwyżkę o 150 zł brutto dla każdego, niezależnie od wysokości emerytury czy renty.

Ostatecznie rząd wybrał jednak najniższy dopuszczalny wariant czyli 4,9 proc. Ministerstwo Finansów tłumaczy tę decyzję koniecznością utrzymania dyscypliny budżetowej i ograniczania wydatków w sytuacji rosnącego zadłużenia państwa.

Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik?

Obecnie obowiązująca wartość 4,9 proc. wynika z rządowych założeń i projektu budżetu na 2026 rok. Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie jednak potwierdzony dopiero w lutym 2026 r. przez Główny Urząd Statystyczny. To wtedy GUS ogłosi pełne dane dotyczące inflacji i płac za 2025 rok. Dopiero wówczas wskaźnik przybierze formę rozporządzenia, a ZUS uwzględni go przy marcowych wypłatach.

Co jeszcze trzeba wiedzieć

Waloryzacja w 2026 r. ma charakter wyłącznie procentowy. Nie ma gwarantowanej kwoty minimalnej podwyżki, jak bywało w poprzednich latach. Trzeba pamiętać, że dodatkowe transfery, czyli 13. i 14. emerytura, nie są elementem waloryzacji. O ich wysokości i terminie wypłaty decydować będzie ustawa budżetowa i rozporządzenia rządu.

