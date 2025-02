Czy zmiany jakie w systemie opodatkowania nieruchomości pojawiły się z początkiem nowego roku to rewolucja, która dotyka wszystkich? Czy rzeczywiście aż dziesięciokrotnie wzrosła stawka podatku dla garaży wolnostojących? Do tej informacji, która szeroko rozlała się w sieci i była z oburzeniem komentowana w mediach społecznościowych odniosło się ministerstwo finansów.

rozwiń >

Jaka jest prawda o podatkowej stawce dla garaży wolnostojących

REKLAMA

Jak to jest z tym dziesięciokrotnym wzrostem stawki podatku dla garaży wolnostojących? Jak wyjaśnia ministerstwo finansów, od 2025 roku nastąpiła zmiana w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Wszystkie garaże położone w budynkach mieszkalnych są opodatkowane niższą stawką przewidzianą dla budynków mieszkalnych.

REKLAMA

Natomiast garaże wolnostojące były i są zaliczane do kategorii budynków pozostałych, tym samym stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianie. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla tej kategorii budynków w 2024 roku wynosiła 11,17 zł od metra kwadratowy powierzchni użytkowej, a w 2025 r. wynosi 11,48 złotych.

Stawki podatku od nieruchomości

REKLAMA

Ministerstwo finansów odnosi się też do informacji o tym, że w górę poszły podstawowe stawki podatku od nieruchomości. Do tej pory właściciele budynków mieszkalnych za metr kwadratowy płacili dotychczas 1,15 złotych. Teraz to już 1,19 złotych. Za grunt pod budynkami zapłacą 0,73 zł. Poprzednio było 0,71 złotych. Podwyżki wydają się być niewielkie, ale w skali roku w znaczący sposób mogą wpłynąć na podatkowe obciążenia właścicieli większych nieruchomości.

Jak to komentuje resort? - Maksymalne stawki podatków i opłat, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ulegają corocznie waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskazuje resort finansów. - W związku ze wzrostem cen o 2,7 proc. maksymalna stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych na 2025 rok została podwyższona o 4 grosze w stosunku do stawki obowiązującej w 2024 roku i wynosi 1,19 zł od metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Zatem teza o znaczącym wzroście obciążeń podatkiem od nieruchomości w 2025 roku jest nieprawdziwa – zaznacz resort.

Co z tym opodatkowaniem hal namiotowych i blaszanych garaży

Wedle informacji, jakie obiegły media chodzi o to, że jeśli są trwale połączone z gruntem fundamentami lub betonowymi wylewkami, zostaną potraktowane jak budynki i będą podlegać opodatkowaniu. Oznaczałoby to, że ta dotkliwa zmiana uderzy po kieszeniach tych, którzy chcieli zaoszczędzić i zamiast tradycyjnego garażu, postawili na tańsze rozwiązanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Jak wyjaśnia ministerstwo tego rodzaju hale namiotowe i garaże w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 roku podlegały opodatkowaniu jako budynki od powierzchni użytkowej. Stan prawny w tym zakresie od początku 2025 roku nie uległ zmianie.

Ministerstwo odnosi się też do informacji o tym, że fiskus dociśnie śrubę przedsiębiorcom, którym wlepi nowy podatek od ogrodzeń komercyjnych. - Do końca 2024 r. ogrodzenie stanowiące rodzaj urządzenia budowlanego, uznawane było za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podlegało podatkowi od nieruchomości, pod warunkiem związania z prowadzeniem działalności gospodarczej W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r., ogrodzenie pozostaje przedmiotem podatku od nieruchomości jako jedna z budowli wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – brzmią wyjaśnienia resortu, który na swojej stronie internetowej zamieścił oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących wprowadzenia nowego podatku od ogrodzeń. https://www.gov.pl/web/finanse/oswiadczenie-ministerstwa-finansow-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-wprowadzenia-nowego-podatku-od-ogrodzen

Podwyższenie podatków definicją?

Na liście rewolucyjnych zmian jest także rozszerzenie definicji budowli objętych opodatkowaniem. Chodzi o szereg urządzeń technicznych, które są bezpośrednio związane z budynkami, co budzi obawy szczególnie właścicieli firm produkcyjnych i przemysłowych. Teraz w deklaracjach podatkowych muszą uwzględniać dodatkowe elementy infrastruktury.

I te stwierdzenia resort finansów weryfikuje. Urządzenia budowlane, czyli urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, były uznawane za budowle i podlegały opodatkowaniu do końca 2024 roku. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. urządzenie takie, jako jedna z kategorii budowli, pozostaje nadal przedmiotem podatku od nieruchomości jeżeli zostało wzniesione w wyniku robót budowlanych, jest bezpośrednio związane z budynkiem i niezbędne do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nastąpiło zatem doprecyzowanie zakresu opodatkowania urządzeń budowlanych. Zarówno obecnie jak i w stanie prawnym obowiązującym w latach poprzednich do objęcia urządzeń budowlanych podatkiem konieczne jest także wykazanie ich związku z działalnością gospodarczą.

Ministerstwo finansów robi porządki

Wedle zapewnień ministerstwa finansów, nowe przepisy mają uporządkować system opodatkowania nieruchomości i dostosować go do współczesnych, rynkowych realiów. Po fali niepokoju i oburzenia, jaka po wprowadzeniu podatkowych zmian zalała media społecznościowe, resort wydał oświadczenie, w którym wskazuje, że podatek od ogrodzeń dotyka jedynie określonych przedsiębiorców i nie obejmuje wszystkich obywateli. Jednocześnie ministerstwo przypomina, że budowle wykorzystywane w działalności leśnej, w tym te należące do Lasów Państwowych, nadal zwolnione są z płacenia podatku od nieruchomości. Odnosi się to zarówno do poprzednich przepisów obowiązujących do końca 2024 roku, jak i tych obecnych.