Od stycznia 2025 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?

Od stycznia 2025 roku koszyk świadczeń stomatologicznych dostępnych w ramach NFZ uległ zmianie na lepsze. Od tego dnia każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, może liczyć na 600 plus na dentystę. Czy to się zmieni w 2026 roku?

Leczenie stomatologiczne na NFZ i składka zdrowotna ściśle się łączą

Jak wynika z oficjalnych danych, inflacja hamuje. Przeciętnej osobie trudno to jednak dostrzec, bo ceny w sklepach są coraz wyższe, a domowe budżety coraz trudniej znoszą rosnące koszty utrzymania. Polacy szukają więc w zestawieniach miesięcznych wydatków takich pozycji, które mogliby wyeliminować lub chociaż obniżyć ich wartość. W takich przypadkach warto przyjrzeć się kosztom leczenia stomatologicznego. Dlaczego? Bo wobec powszechnej niechęci do wizyt u dentysty w ramach opieki zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zdecydowania większość osób podejmuje decyzje o leczeniu na rynku prywatnych. Można wręcz powiedzieć, że wiele osób w ogóle nie bierze pod uwagę innej możliwości, szczególnie gdy chodzi o profilaktykę i leczenie dzieci. Jednak czy aby na pewno takie postępowanie jest uzasadnione? Główne zarzuty, które padają w tym zakresie pod adresem NFZ dotyczą problemu z dostępnością usług oraz niemożliwością skorzystania z nowoczesnych metod leczenia.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej NFZ, Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) biją na alarm. Stan zdrowia jamy ustnej na całym świecie jest przerażający. Choroby jamy ustnej są najczęstszymi chorobami niezakaźnymi, które dotykają prawie połowę światowej populacji. W Polsce:

16 proc. z nas w grupie wiekowej 35-44 lata ma rozpoznane zaawansowane zapalenie przyzębia

przeciętny dorosły Polak ma prawie 13 zębów z próchnicą

40 proc. Polaków w wieku 65–74 lata nie ma w ogóle zębów.

Może więc, zanim z powodu kosztów odsuniemy w czasie wizytę u stomatologa, warto zapoznać się z zasadami, na jakich może ona odbyć się w ramach opłacanej składki zdrowotnej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów?

Na wizytę można pójść bez skierowania

Aby udać się na wizytę do stomatologa nie trzeba mieć skierowania, a bezpłatna opieka stomatologiczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń zdrowotnych. Trzeba jednak poszukać stomatologa, który podpisał umowę z NFZ. W jego gabinecie, w ramach profilaktyki próchnicy można wykonać m.in.:

- badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku

- kontrolne badanie stomatologiczne – trzy razy w roku

- usunięcie kamienia nazębnego tzw. skaling – raz w roku.



Dodatkowo, choć niepokoi to wielu pacjentów, którzy nie wiedzą, że w tym zakresie zaszły zmiany, trzeba wiedzieć, że wszystkie rodzaje znieczulenia u dentysty z kontraktem z NFZ są bezpłatne. Do żadnego zabiegu stomatologicznego czy chirurgicznego nie trzeba dodatkowo dopłacać za znieczulenie. W zależności od potrzeb podczas leczenia można otrzymać znieczulenie:

- powierzchniowe (w postaci żelu lub sprayu)

- nasiękowe (płytkie nakłucie w okolicę zęba)

- przewodowe (efektem może być m.in. drętwienie warg, brody, języka).

Z kolei osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po kwalifikacji lekarskiej, przysługuje leczenie w znieczuleniu ogólnym.



Bezpłatne jest również leczenie dziąseł i paradontozy. Można:

- wykonać płukanie kieszonek dziąsłowych

- zaaplikować leki

- wyleczyć zmiany i choroby błony śluzowej zarówno mechanicznie, jak i farmakologicznie

- wykonać kiretaż zamknięty

- zrobić plastykę wędzidełek.



Szczególne świadczenia stomatologiczne przysługują kobietom w ciąży i połogu, które obok już wskazanych zabiegów mają prawo do:

- czasowego wypełnienia kanału zębów

- wypełnienia stałego kanału zębów

- usunięcia żywej miazgi

- usunięcia martwej miazgi zęba

- leczenia kanałowego zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów

- leczenia kanałowego zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba

- usunięcia złogów nazębnych - raz na 6 miesięcy

- badań kontrolnych - raz na 3 miesiące.

Jak wskazuje na stronie NFZ lek. dent. Katarzyna Młyniec, zaawansowana próchnica może zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu. Idealnym czasem na podjęcie leczenia jest drugi trymestr prawidłowo przebiegającej ciąży. Nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegów dentystycznych w tym czasie. Wszelkie procedury mogą być wykonywane bezboleśnie, przy użyciu bezpiecznego znieczulenia miejscowego, które nie stanowi zagrożenia dla mamy ani dla dziecka.



Jednak opieka stomatologiczna w ramach NFZ obejmuje nie tylko profilaktykę i leczenie zębów, ale również usługi protetyczne. Proteza zębowa na koszt NFZ przysługuje osobom z całkowitym bezzębiem oraz tym, którym w szczęce brakuje co najmniej pięciu zębów w jednym łuku. Refundacja obejmuje:

- uzupełnienie braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej – jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym

- zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku – jeden raz na 5 lat

- protezę całkowitą dolną lub górną o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach – raz na 5 lat

- odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem – jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni – 1 raz na 2 lata.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W 2025 roku mamy już 600 plus na dentystę ze składki zdrowotnej

Adresy gabinetów stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ można znaleźć m.in. w wyszukiwarce Gdzie się leczyć. Warto pamiętać, że pacjent, który zgłasza się do stomatologa z bólem zęba, pomoc powinien otrzymać już tego samego dnia. Z kolei w przypadku nagłego bólu zęba można skorzystać z dyżuru stomatologicznego.

Z kolei odnosząc koszty usług stomatologicznych na rynku prywatnym do usług dostępnych w ramach świadczeń przysługujących w związku z opłacaniem składki zdrowotnej, warto zauważyć, że np. średni koszt wykonania pantomogramu to od 80 zł aż do 200 zł. Jeśli dodać do tego koszty opieki profilaktycznej, w tym skaling to okaże się, że w 2025 roku każdy kto opłaca składkę zdrowotną może w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ uniknąć wypływu z domowego budżetu średnio 610 złotych (stąd 600 plus na dentystę) korzystając trzy razy w roku z możliwości wykonania przeglądu jamy ustnej (od 80 do 100 zł), wykonując raz w roku skaling, czyli usuwanie kamienia nazębnego (od 150 do 250 zł) oraz korzystając z możliwości wykonania pantomogramu (od 80 do 200 zł).