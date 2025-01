Skarbówka weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Czasy, kiedy trzeba stać w ogonku do okienka, odchodzą do przeszłości. Skarbówka zamienia się w supernowoczesny urząd, w którym podatkowe sprawy można załatwić online z dowolnego miejsca. Teraz da się to zrobić także przez smartfon, bo resort finansów właśnie udostępnił mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy.