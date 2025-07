Zastanawiasz się, czym różni się zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego ? Nie wiesz, komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku, kto wypłaca te świadczenia, MOPS czy ZUS, i jak je uzyskać? A może szukasz informacji, czy można pobierać oba świadczenia jednocześnie, czy dodatek pielęgnacyjny został podwyższony oraz jak wygląda wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? W tym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi. Wyjaśniamy, komu należą się pieniądze, ile możesz dostać i jakie dokumenty będą potrzebne, by złożyć wniosek w MOPS lub ZUS.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 – komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki, lub pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką. Zasiłek ten przyznaje najczęściej MOPS lub GOPS (gminny ośrodek pomocy społecznej), ale wypłata odbywa się z budżetu państwa.

Zasiłek ten przysługuje niezależnie od dochodu. Oznacza to, że każda osoba spełniająca warunki, bez względu na wysokość swoich zarobków czy emerytury, może się o niego ubiegać.

Zasiłek pielęgnacyjny ile wynosi w 2025 roku?

Aktualna kwota zasiłku to 215,84 zł miesięcznie.

Kiedy wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez dany urząd (najczęściej MOPS lub GOPS). Konkretna data może się różnić w zależności od gminy, zwykle jest to pierwsza połowa miesiąca. Jeśli wypłata przypada na dzień wolny, świadczenie może zostać przesunięte na dzień roboczy przed weekendem lub świętem.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku przysługuje:

dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności ,

, osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia ,

, osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, osobie powyżej 75. roku życia, jeśli nie otrzymuje dodatku pielęgnacyjnego z ZUS/KRUS.

Wniosek składasz w urzędzie gminy (MOPS/GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS osobom, które pobierają emeryturę albo rentę i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Przysługuje on także osobom powyżej 75. roku życia, w takim przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosku czy przedstawiania orzeczenia lekarskiego.

Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc, razem z emeryturą lub rentą. Kwota dodatku pielęgnacyjnego w 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie (stan na marzec 2025 r., po waloryzacji). W przeciwieństwie do zasiłku pielęgnacyjnego, dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, jest zwiększany zgodnie ze wskaźnikiem ogłaszanym przez Prezesa GUS.

W przypadku wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć m.in., kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu. Lista dokumentów może się różnić w zależności od MOPS-u, w którym składany jest wniosek.

Jakie dokumenty są potrzebne do dodatku pielęgnacyjnego przed 75. rokiem życia?

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, również mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny z ZUS, ale tylko w określonych sytuacjach. W takim przypadku wymagane jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza:

całkowitą niezdolność do pracy oraz

oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dokumenty potrzebne do wniosku:

Wypełniony formularz ZUS EDP (wniosek o dodatek pielęgnacyjny),

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 ,

zaświadczenia od lekarzy specjalistów (jeśli są wymagane),

decyzja o przyznaniu renty lub emerytury (jeśli nie znajduje się już w aktach ZUS).

Bez takiego orzeczenia, osoby poniżej 75. roku życia nie mogą otrzymać dodatku pielęgnacyjnego, nawet jeśli wymagają opieki. W ich przypadku alternatywą może być zasiłek pielęgnacyjny z MOPS (jeśli spełniają kryteria, np. mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek pielęgnacyjny (MOPS/GOPS) Dodatek pielęgnacyjny (ZUS/KRUS) Kto wypłaca MOPS / GOPS ZUS / KRUS Dla kogo Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci i dorośli) Emeryci i renciści całkowicie niezdolni do pracy lub 75+ Wymagane orzeczenie Tak (orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała przed 21. r.ż.) Nie, po 75. r.ż. automatycznie; w innych przypadkach na wniosek i orzeczenie ZUS/KRUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji Wysokość w 2025 r. 215,84 zł miesięcznie 348,22 zł miesięcznie (od 1 marca 2025 r.) Dochód ma znaczenie? Nie Nie

Nie. Przysługuje tylko jedno z tych świadczeń. Wybór zależy od sytuacji życiowej, wieku i źródła dochodu (ZUS/KRUS lub MOPS/GOPS). Z reguły osoby starsze, uprawnione do emerytury/renty, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS/KRUS, natomiast osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (spełniające pozostałe kryteria), niezależnie od wieku mogą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny z MOPS/GOPS.

Przykład:

Jeśli osoba z niepełnosprawnością otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z MOPS, ale następnie osiąga wiek emerytalny i zostaje jej przyznana emerytura z ZUS wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, wówczas zasiłek pielęgnacyjny z MOPS zostaje wstrzymany. Od tego momentu świadczenie pielęgnacyjne wypłaca już ZUS w formie dodatku pielęgnacyjnego – jako część emerytury lub renty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to to samo?

Nie. To dwa oddzielne świadczenia przyznawane przez różne instytucje (ZUS/KRUS i MOPS/GOPS) dla różnych grup uprawnionych.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?

Nie, to świadczenie nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy pomocy społecznej. Ani zasiłek, ani dodatek pielęgnacyjny nie podlegają opodatkowaniu.

Jakie są różnice między zasiłkiem pielęgnacyjnym a świadczeniem pielęgnacyjnym?

Świadczenie pielęgnacyjne to zupełnie inne świadczenie – przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zasiłek pielęgnacyjny natomiast trafia do osoby wymagającej opieki, a jego celem jest pokrycie części kosztów tej opieki.