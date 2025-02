PIT 2025: Czy grozi Ci kara? Sprawdź, kto musi się rozliczyć i jak uniknąć niepotrzebnego stresu!

Miliony Polaków muszą rozliczyć się z fiskusem do 30 kwietnia 2025 r. Kogo to dotyczy, jakie formularze PIT wybrać i co grozi za spóźnienie? Dowiedz się, jak uniknąć pułapek podatkowych i bez stresu złożyć deklarację roczną!

Początek roku to czas, w którym podatnicy otrzymują od pracodawców formularze PIT i zaczynają przygotowania do rozliczenia swoich dochodów. W 2024 roku obowiązek ten obejmował ponad 25 milionów osób, które musiały wykazać swoje przychody za poprzedni rok. Choć ostateczny termin składania deklaracji upływa dopiero 30 kwietnia 2025 roku, warto zająć się tym wcześniej, aby uniknąć błędów, stresu oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z opóźnienia lub niepoprawnie wypełnionego dokumentu.

Kto musi złożyć zeznanie roczne PIT w 2025 roku?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dotyczy osób osiągających dochody z różnych źródeł. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowych PIT mają między innymi:

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło,

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,

osoby uzyskujące dochody z najmu, sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości,

inwestorzy czerpiący zyski z obrotu papierami wartościowymi lub kryptowalutami,

osoby otrzymujące dochody z zagranicy, jeśli podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Nie każdy jednak musi składać zeznanie PIT samodzielnie. Jeśli podatnik osiąga dochody wyłącznie z umowy o pracę, a pracodawca dokonał rozliczenia, urząd skarbowy może automatycznie zaakceptować deklarację bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Co zaś z seniorami? Jeżeli ich jedynym źródłem dochodu jest emerytura, nie muszą składać zeznania, ponieważ zaliczki na podatek dochodowy są automatycznie pobierane przez ZUS. Jednak, gdy uzyskują oni środki z innych źródeł, np. z pracy zawodowej, najmu lub inwestycji, obowiązek rozliczenia podatkowego nadal ich dotyczy. Wiosną 2024 roku w Polsce pracowało ponad 785 tysięcy emerytów, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej (tak podaje Polski Instytut Ekonomiczny). Wzrost ten pokazuje, że coraz więcej seniorów decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej, co może wynikać zarówno z potrzeby dodatkowego dochodu, jak i chęci utrzymania aktywnego stylu życia.

Jakie formularze PIT służą do rozliczenia?

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego nie oznacza, że każdy korzysta z tego samego formularza. To, jaki dokument musimy wypełnić i złożyć, zależy między innymi od wymiaru godzin, zarobków lub formy opodatkowania.

- Zdecydowanie najpowszechniej używanymi deklaracjami są PIT-36, czyli zeznania dla przedsiębiorców rozliczających się w ramach skali podatkowej oraz PIT-37, czyli zeznanie podatkowe pracowników etatowych i zleceniobiorców. Warto pamiętać, że do złożenia PIT-37, potrzebujemy od pracodawcy PIT-11, który zawiera niezbędne informacje o uzyskanych przychodach, czy też wysokości składek potrąconych z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jest to szczególnie ważna kwestia dla osób, które w tym roku będą składały deklarację po raz pierwszy, ponieważ mogą nie być świadome, jakie dokumenty są potrzebne do prawidłowego rozliczenia – zauważa Kamila Stachowicz, ekspertka Intrum.



Najczęściej używanymi formularzami PIT są:

Formularz PIT Kto go składa? PIT-37 Pracownicy oraz osoby na umowie zlecenie i o dzieło, rozliczający się na zasadach ogólnych PIT-36 Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej PIT-28 Osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-16 Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej PIT-38 Osoby osiągające dochody kapitałowe (np. z inwestycji) PIT-39 Osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży nieruchomości

Jak skutecznie złożyć zeznanie podatkowe PIT?

Najprostszą formą rozliczenia się z fiskusem jest załatwienie sprawy internetowo, za pośrednictwem rządowej strony Ministerstwa Finansów. Wystarczy zalogować się za pomocą profilu zaufanego i skorzystać z usługi „Twój e-PIT”, która jest coraz chętniej wybieraną opcją.

- Polacy z roku na rok biją kolejne rekordy w składaniu zeznań w formie elektronicznej. Rozliczenia za rok 2023 przy pomocy Internetu dokonało aż 95% podatników (wynika z informacji na podatki.gov.pl). Z danych rządowych wynika, że najmłodszy podatnik, który złożył w ten sposób deklarację miał 18 lat, a na przeciwległym końcu znalazł się 107-latek. Najstarszy podatnik, któremu system zaakceptował automatycznie zeznanie miał 113 lat – dodaje Kamila Stachowicz.

Formularz można również dostarczyć w formie papierowej, wybierając się do Urzędu Skarbowego lub nadając deklarację w polskiej placówce pocztowej. W razie wątpliwości, gdzie i jaki rodzaj formularza należy złożyć lub jakie ulgi podatkowe nas dotyczą, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Swoją wiedzę powinniśmy opierać na informacjach z oficjalnych stron rządowych. Tam również znajdują się najaktualniejsze wzory formularzy.

Ważne terminy i kary za spóźnienia

Termin składania deklaracji PIT za 2024 rok upływa 30 kwietnia 2025 roku. Spóźnienie może skutkować karą finansową oraz naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki według określonej przez Ministerstwo Finansów stopy procentowej. Z kolei grzywna za wykroczenie skarbowe wynosić może od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym momencie waha się ona więc między kwotą 462,6 zł a 92 520 zł. Warto jednak wspomnieć, że po przekroczeniu sumy większej niż pięciokrotność wynagrodzenia minimalnego brutto (obecnie 23330 zł) mamy już do czynienia z przestępstwem skarbowym. Może ono skutkować nie tylko wysoką grzywną, ale również ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. W skrajnych przypadkach konsekwencją może być nawet wpis do Krajowego Rejestru Karnego, co może utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej lub podjęcie pracy na niektórych stanowiskach.

- Aby uniknąć przykrych konsekwencji, warto poprawnie rozliczyć PIT w przewidzianym terminie. W razie potrzeby można złożyć korektę deklaracji. Podatnicy mają do niej prawo w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin składania deklaracji. Korekta może obejmować m.in. błędy rachunkowe, niepoprawne dane osobowe czy nieprawidłowo rozliczone ulgi podatkowe. Najszybszym sposobem naniesienia zmian jest złożenie poprawionej deklaracji elektronicznie – mówi Kamila Stachowicz.

Poradnik „PIT-y i ulgi podatkowe 2024”

Terminowe rozliczenie PIT jest kluczowe, by uniknąć niepotrzebnych kar i odsetek

Każdy, kto osiąga dochody – niezależnie czy jest zatrudniony na etacie, prowadzi własną działalność, czy uzyskuje przychody z najmu lub inwestycji – powinien zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego formularza i poprawność danych. Nawet seniorzy, którzy dodatkowo podejmują pracę lub generują inne źródła dochodu, muszą pamiętać o obowiązku rozliczenia się z fiskusem.

Wykorzystanie narzędzi elektronicznych, takich jak „Twój e-PIT”, może znacznie ułatwić cały proces, a w razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub biura rachunkowego. Odpowiednia organizacja i wczesne przygotowanie deklaracji pozwolą uniknąć stresu i przykrych konsekwencji wynikających z opóźnień.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT? Praktyczne wskazówki

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym. Do e-US można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi Rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku.

W tym roku usługa Twój e-PIT jest dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-US. Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania danymi biometrycznymi. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 r., to z upływem 30 kwietna zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je uzupełnić i zaakceptować.

Twój e-PIT 2025 Twój e-PIT 2025 Ministerstwo Finansów

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można również złożyć korzystając z formularzy online pozwalających pełnomocnikom składać deklaracje w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl – bez konieczności logowania. Deklarację PIT można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Podsumowując, rozliczenie PIT to obowiązek, który dotyczy milionów Polaków – zarówno pracowników etatowych, przedsiębiorców, jak i osób czerpiących dochody z najmu, inwestycji czy pracy za granicą. Choć termin składania deklaracji upływa 30 kwietnia 2025 r., warto zadbać o to wcześniej, by uniknąć błędów i potencjalnych kar finansowych. Najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z usługi „Twój e-PIT”, ale możliwe jest również złożenie deklaracji w formie papierowej. Spóźnienie może skutkować grzywną, a w skrajnych przypadkach nawet konsekwencjami karnymi. Dlatego kluczowe jest sprawdzenie, jaki formularz należy wypełnić, uwzględnienie przysługujących ulg oraz terminowe dostarczenie dokumentów. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub biura rachunkowego, aby uniknąć problemów i niepotrzebnego stresu.