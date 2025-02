Emerytury 2025: Podwyżka czy iluzja? Ile naprawdę dostaną seniorzy po waloryzacji w marcu?

Emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia – marcowa waloryzacja wyniesie 5,5%. Najniższa emerytura wzrośnie o prawie 98 zł, a dodatki także pójdą w górę. Sprawdź, jak zmienią się Twoje świadczenia i ile wyniesie całkowity koszt podwyżek dla budżetu państwa.

W 2025 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 105,5 proc. - przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podał resort, najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł i wyniesie 1878,91 zł. Koszt marcowej waloryzacji to około 22,8 mld zł.

Waloryzacja 2025 – ile wyniesie podwyżka?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc., oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało w komunikacie, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc. To oznacza od 1 marca 2025 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione o 5,5 proc.

Nowe stawki emerytur, rent i dodatków – kto zyska najwięcej?

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1878,91 zł. To wzrost o 97,95 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,46 zł do 1409,18 zł.

Do 348,22 zł zwiększy się także dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki (wzrost o 18,15 zł).

Ile budżet państwa wyda na podwyżki? Oto szacunkowe koszty

Jak podał resort, szacunkowy koszt waloryzacji świadczeń to ok. 22,8 mld zł. Podwyżka obejmie emerytury i renty w systemie powszechnym, rolniczym i mundurowym, a także świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i dodatki do emerytur i rent.

Obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Tyle samo otrzymują osoby pobierające renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz socjalne.

Waloryzacja 2025 – realna pomoc czy kropla w morzu potrzeb?

Waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku oznacza 5,5-procentowy wzrost świadczeń, co przełoży się na dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie dla seniorów. Najniższa emerytura wzrośnie do 1878,91 zł, a podwyżki obejmą również renty oraz różne dodatki. Choć każda podwyżka jest dla emerytów dobrą wiadomością, wielu z nich zastanawia się, czy wzrost świadczeń nadąży za rosnącymi kosztami życia, które w ostatnich latach stają się coraz większym obciążeniem.

Państwo przeznaczy na ten cel około 22,8 mld zł, co pokazuje, jak dużym wyzwaniem jest systematyczne podnoszenie emerytur. Jednocześnie warto zadać pytanie, czy obecny model waloryzacji rzeczywiście zapewnia seniorom godne życie. Inflacja i rosnące ceny podstawowych produktów sprawiają, że realna siła nabywcza emerytur nadal może być niewystarczająca. Dla wielu emerytów podwyżka będzie zauważalna, ale niekoniecznie odczuwalna w codziennych wydatkach.

Czy waloryzacja mogła być wyższa? Rząd rozważał zmiany

W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje, że rząd może zmienić mechanizm wyliczania wskaźnika waloryzacji, aby seniorzy otrzymali wyższe podwyżki. Pomysł ten wynikał z faktu, że w poprzednich latach, ze względu na wysoką inflację, waloryzacja była dwucyfrowa. Obecnie, gdy wzrost cen wyhamował, automatycznie oznacza to mniejsze podwyżki świadczeń.

Ostatecznie jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zdecydowało się na żadne zmiany. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z Polskim Radiem potwierdziła, że "w tym roku nic się nie zmienia we wskaźniku waloryzacji", co oznacza, że podwyżki pozostaną na zapowiedzianym poziomie 5,5 proc.

Jak działa waloryzacja i kogo obejmuje?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych odbywa się co roku i ma na celu ochronę ich realnej wartości. Proces ten polega na pomnożeniu kwoty świadczenia obowiązującej na koniec lutego przez wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia średnioroczną inflację dla gospodarstw emerytów i rencistów oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu emerytury i renty rosną wraz z kosztami życia, choć w latach o niższej inflacji podwyżki są automatycznie mniejsze.

Waloryzacja obejmuje nie tylko długoterminowe świadczenia, takie jak emerytury, renty czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, ale także różnego rodzaju dodatki i zasiłki. Wzrost obejmie m.in. dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Co ważne, proces waloryzacji odbywa się automatycznie – emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. Każdy, kto na koniec lutego miał prawo do wypłaty świadczenia, otrzyma decyzję o jego nowej wysokości.

Co znajdziesz w decyzji waloryzacyjnej?

Decyzje o nowej wysokości świadczenia będą wysyłane przez ZUS od kwietnia, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dokument. Wraz z informacją o waloryzacji, świadczeniobiorcy otrzymają również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Jeśli masz dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, możesz jednak wcześniej sprawdzić wysokość waloryzacji, jeszcze przed otrzymaniem papierowego dokumentu.

W samej decyzji emeryci i renciści znajdą m.in. wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz nową kwotę świadczenia po waloryzacji. Osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny otrzymają także informację o wysokości tego dodatku. Warto jednak pamiętać, że wiele osób zgłasza się do ZUS z zapytaniem o brak wypłaty dodatku, mimo że jest on uwzględniony w decyzji waloryzacyjnej. Nieporozumienia te wynikają z faktu, że świadczeniobiorcy często porównują wypłacaną kwotę z wartościami brutto podanymi w decyzji, nie uwzględniając odliczeń takich jak podatek dochodowy czy składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wszystkie te informacje znajdują się w decyzji, dlatego warto ją dokładnie przeanalizować.

Oto wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne w ubiegłych latach

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne są ustalane corocznie i odzwierciedlają zmiany w wysokości składek w zależności od inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Poniżej przedstawiamy wskaźniki waloryzacji za poszczególne lata:

2000: 112,72% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2001: 106,68% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2002: 101,90% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2003: 102,00% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2004: 103,63% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2005: 105,55% (M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453)

2006: 106,90% (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453)

2007: 112,85% (M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388)

2008: 116,26% (M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469)

2009: 107,22% (M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520)

2010: 103,98% (M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418)

2011: 105,18% (M.P. z 2012 r. poz. 297)

2012: 104,68% (M.P. 2013 r. poz. 425)

2013: 104,54% (M.P. z 2014 r. poz. 334)

2014: 102,06% (M.P. z 2015 r. poz. 442)

2015: 105,37% (M.P. z 2016 r. poz. 456)

2016: 106,37% (M.P. z 2017 r. poz. 444)

2017: 108,68% (M.P. z 2018 r. poz. 493)

2018: 109,20% (M.P. z 2019 r. poz. 452)

2019: 108,94% (M.P. z 2020 r. poz. 443)

2020: 105,41% (M.P. z 2021 r. poz. 436)

2021: 109,33% (M.P. z 2022 r. poz. 471)

2022: 114,40% (M.P. z 2023 r. poz. 497)

2023: 114,87% (M.P. z 2024 r. poz. 382)