Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?

Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?

15 sierpnia 2025, 08:27
[Data aktualizacji 15 sierpnia 2025, 08:28]
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Polska, bezrobocie, UE
Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?
ShutterStock

Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce wzrosła w ciągu roku o 27,4% – to najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mimo że wskaźnik 13,5% nadal pozostaje poniżej średniej UE, eksperci alarmują, że młodym Polakom coraz trudniej znaleźć pierwszą pracę. Platforma Freelancehunt zwraca uwagę, że w obecnych warunkach freelancing może być nie tylko tymczasowym wyborem, lecz także realną opcją na start kariery zawodowej.

Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?

Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce wzrosła w ciągu roku o 27,4% – to najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mimo że wskaźnik 13,5% nadal pozostaje poniżej średniej UE, eksperci alarmują, że młodym Polakom coraz trudniej znaleźć pierwszą pracę. Platforma Freelancehunt zwraca uwagę, że w obecnych warunkach freelancing może być nie tylko tymczasowym wyborem, lecz także realną opcją na start kariery zawodowej.

Z badań „Portret Freelancera” platformy Freelancehunt wynika, że coraz więcej osób wchodzących na rynek pracy wybiera freelancing zamiast pracy na etat. Skąd tego typu decyzje? Dlaczego pokolenie Z wybiera freelancing coraz częściej? Argumentów jest sporo. Elastyczny czas pracy, możliwość współpracy z zagranicznymi klientami, fokus na własne finanse i możliwość regulowania obciążenia pracą, niezależność to tylko niektóre z nich.

Aż 65,2% freelancerów w wieku 24-29 lat pracuje mniej niż 30 godzin tygodniowo, w tym 43,9% nawet poniżej 20 godzin

Badania Freelancehunt pokazują również, że freelancerzy aktywnie rozwijają swoje umiejętności zawodowe i stale się dokształcają (52,3%). Elastyczny grafik pozwala spędzać więcej czasu z bliskimi. Wielu freelancerów zauważa poprawę swojego stanu emocjonalnego w porównaniu do pracy w biurze (25,9%).

Freelancing rozwiązaniem na bezrobocie wśród młodych?

Według najnowszych danych Eurostatu, w maju 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce w grupie wiekowej poniżej 25 lat wyniosła 13,5%, w porównaniu do 10,6% rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 2,9 punktu procentowego, czyli aż 27,4 procent rok do roku – najwięcej w całej UE. Dla porównania, średnia stopa bezrobocia młodych w całej Unii pozostała na tym samym poziomie 14,8%. Tymczasem ogólna stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 3,3%, co oznacza, że problem dotyczy głównie osób wchodzących na rynek pracy. Zgodnie z analizami cytowanymi przez media branżowe, przyczyną tej sytuacji może być m.in. postępująca automatyzacja, zmniejszająca liczbę stanowisk juniorskich, niedostosowanie edukacji do rynku pracy oraz rosnąca konkurencja ze strony pracowników migracyjnych.

Ważne

Z obserwacji zespołu Freelancehunt wynika, że coraz więcej młodych Polaków traktuje freelancing jako pierwszy krok do zdobycia doświadczenia zawodowego i niezależności finansowej. Młodzi użytkownicy platformy coraz częściej rozpoczynają swoją aktywność od prostszych zleceń z zakresu copywritingu, social mediów, grafiki użytkowej czy edycji wideo. Typowe zlecenia w tej grupie to np. tworzenie opisów produktów, banerów reklamowych, prostych animacji czy prowadzenie profili marek w mediach społecznościowych. Zgodnie z badaniem Freelancehunt młodzi freelancerzy nie przeciążają się w pracy. Większość z nich realizuje kilka zleceń tygodniowo i zarabia do 500$ miesięcznie.

„Nie wszyscy młodzi chcą czekać na pierwszy etat. Freelancing pozwala zacząć działać tu i teraz – zbudować kompetencje, relacje i historię zawodową. To często pierwszy krok w stronę niezależności zawodowej” – mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Początkowe kroki w budowaniu ścieżki kariery użytkowników w wieku 18–25 lat obejmują budowanie pierwszego portfolio, zdobywanie opinii i stopniowe przechodzenie do bardziej zaawansowanych projektów. Dla części młodych osób freelancing jest okazją do uzyskania dodatkowego dochodu jeszcze w trakcie studiów, a dla innych – sposobem na rozwój w praktyce tam, gdzie rynek etatowy bywa zamknięty lub niedostępny. Zespół Freelancehunt zauważa również, że wielu młodych użytkowników po zdobyciu pierwszych doświadczeń decyduje się na dalsze rozwijanie kariery zawodowej w modelu zdalnym.

„Nie chodzi tylko o pieniądze. Młodzi chcą rozwijać się w praktyce, zdobywać doświadczenie i budować swoją markę osobistą – niezależnie od lokalizacji czy wykształcenia formalnego” – dodaje Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.

Freelancehunt to platforma dla freelancerów działająca od 2005 roku na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Obecnie obsługuje 230 tysięcy aktywnych freelancerów oraz 60 tysięcy zleceniodawców. W ciągu niemal 20 lat działania, platforma obsłużyła zlecenia ponad 1 miliona unikalnych użytkowników.

Źródło: Freelancehunt

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

