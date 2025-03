85 tys. zł bez podatku! Specjalna ulga dla rodzin. Sprawdź, czy możesz skorzystać w rozliczeniu PIT

Rodzice co najmniej czworga dzieci mogą liczyć na znaczącą ulgę podatkową. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, kto może skorzystać ze zwolnienia z PIT i jakie warunki trzeba spełnić. Sprawdź, czy należy Ci się ulga 4+ i na jakich zasadach działa!

Ulga dla rodzin 4+ to korzystne zwolnienie z podatku dochodowego dla rodziców wychowujących co najmniej czworo dzieci. Dzięki niej można uniknąć płacenia PIT od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie – i to osobno dla każdego z rodziców! Ministerstwo Finansów wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje to wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić. Ulga obejmuje dochody z pracy na etacie, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz zasiłku macierzyńskiego. Jeśli masz dużą rodzinę, warto sprawdzić, czy możesz skorzystać z tego zwolnienia i znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Zobacz, jak to działa i jakie są szczegóły!

Komu przysługuje ulga rodzina 4+? Na czym polega?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z:

pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

umowy zlecenie zawartej z:



podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo z przedsiębiorstwem w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,



działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub

zasiłku macierzyńskiego.

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

wykonywałeś władzę rodzicielską,

pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało lub

sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:

wykonywałeś ciążący na tobie obowiązek alimentacyjny albo

sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej.

Ważne Zwolnieniu od podatku podlega kwota przychodów nieprzekraczająca 85.528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Kwota 85 528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla rodzin 4+, dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów. Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł .

Jakich dzieci dotyczy ulga dla dużych rodzin w PIT?

Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci:

małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz

pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały:

dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie), z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych, przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. 2022 r. poz.240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.



Ponadto, ulga przysługuje, jeżeli do Twojego dziecka (dzieci) nie miały zastosowania przepisy:

dotyczące 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, oraz

dotyczące opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ulga dla rodzin 4+ w rozliczeniu rocznym PIT. Jak to zrobić?

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, w terminie określonym na złożenie zeznania, składasz informację PIT-DZ o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru w informacji tej wskazujesz ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Nie masz obowiązku złożenia tej informacji PIT-DZ w sytuacji, kiedy za rok podatkowy, w którym korzystałeś z ulgi dla rodzin 4+, złożyłeś zeznanie podatkowe, w którym wykazałeś informację o dzieciach uprawniających do ulgi (w załączniku PIT/O).

Ważne Co do zasady przychody objęte ulgą dla rodzin 4+ podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składki te mogą być uwzględniane w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Kilka przykładowych pytań i odpowiedzi MF w związku z ulgą 4+

Czy z ulgi dla rodzin 4+ mogą skorzystać wyłącznie rodzice, którzy zawarli związek małżeński?

Nie, ulga, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów, przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego.

Spełniam warunki do ulgi dla rodzin 4+, ale nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi. Czy mogę z niej skorzystać w zeznaniu rocznym?

Tak, możesz skorzystać ze zwolnienia w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza możliwości skorzystania z niej w zeznaniu rocznym.

Jesteśmy młodym małżeństwem (mamy po 25 lat), mamy czworaczki. Oboje pracujemy na etacie, każde z nas zarobi w tym roku podatkowym 110 000 zł. Czy każde z nas może wykorzystać po dwa limity (2 × 85 528 zł), bo każde z nas ma prawo do dwóch ulg?

Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących seniorów.

Czy moje przychody ze sprzedaży akcji będą zwolnione w ramach ulgi dla rodzin 4+?

Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, z działalności gospodarczej (z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej) oraz z zasiłku macierzyńskiego.

Od kilku lat korzystam z ulgi na dzieci. Jeżeli spełniam wszystkie warunki, to czy w rozliczeniu za 2023 mogę skorzystać jednocześnie z dwóch ulg – na dzieci i dla rodzin 4+?

Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku:

Poradnik PIT-0 - Ulga dla rodzin 4+ (PDF, 494 kB)