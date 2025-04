Pensja najpóźniej do 10 dnia miesiąca: Nowy obowiązek dla pracodawców

Już w maju ruszą wypłata nowego dodatku do renty socjalnej: Ile to pieniędzy z ZUS?

Już od maja osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji będą otrzymywać dodatek dopełniający do swojego świadczenia. ZUS wypłaci go wraz z rentą, z wyrównaniem od stycznia.