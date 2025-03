No szok! Ponad 6 milionów ludzi bez zwrotu podatku ze skarbówki, bo tego nie zrobili

Ponad 6 milionów ludzi w Polsce nie zweryfikowało swojego zeznania podatkowego w systemie Twój e-PIT, rozliczając się z fiskusem za 2023 rok, wynika z danych resortu finansów. Jakie są tego konsekwencje? Przede wszystkim automatyczne rozliczenie sprawia, że ci, którzy tego nie zrobili tracą możliwość skorzystania z ulg, a także przeznaczenia 1,5 proc. swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego

Zdali się na automatyczne rozliczenie

W 2024 roku aż 23 miliony polskich podatników złożyło swoje deklaracje PIT w formie elektronicznej, co potwierdza rosnącą popularność cyfrowych rozwiązań. Choć 7,6 miliona osób aktywnie zaakceptowało swoje PIT-y w rządowym programie Twój e-PIT, liczba deklaracji, które zostały przyjęte automatycznie, jest niewiele niższa. Było ich 6,2 miliona. Oznacza to, że nie zostały one poddane jakiejkolwiek weryfikacji ze strony podatników.

REKLAMA

– Automatyczna akceptacja deklaracji PIT to wygodne rozwiązanie, które jednak może prowadzić do pominięcia istotnych ulg czy braku możliwości wyboru przekazania 1,5 proc. podatku na konkretną organizację pożytku publicznego – przypomina Monika Piątkowska, doradca podatkowy w firmie e-pity.pl.

Tak się kończy niesprawdzenia PIT-a?

Brak weryfikacji PIT-a sprawia, że wielu podatników nie uwzględnia przysługujących im ulg. Tymczasem katalog odliczeń jest dość szeroki i przy odpowiednim udokumentowaniu pozwoli na obniżenie podstawy opodatkowania.

REKLAMA

Niezweryfikowanie PIT-a oznacza również, że 1,5 proc. podatku może nie trafić do świadomie wybranej organizacji pożytku publicznego. A to znaczące kwoty. Jak wskazuje resort finansów, w ubiegłym roku do OPP trafiło aż 1,9 mld złotych, a średnia kwota wsparcia wyniosła 165,88 zł.

Jak dodaje Monika Piątkowska, po wskazaniu organizacji pożytku publicznego, na którą ma być przekazany 1,5 proc. podatku, odpowiednia kwota zostanie przekazana z budżetu państwa na jej działalność prospołeczną. Podatnicy sami mogą zdecydować, na jaki cel trafi część ich podatków. Warto wykorzystać tę możliwość wsparcia – przejrzenie rozliczenia zajmie zaledwie chwilę, a przekazanie 1,5 proc. nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem –wskazuje ekspertka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Można szybciej otrzymać zwrot podatku

REKLAMA

Samodzielne przygotowanie zeznania PIT nie zajmuje wiele czasu. Bezpłatne programy, takie jak e-pity.pl, krok po kroku prowadzą przez formularz i wyczerpująco podpowiadają, jak go uzupełnić. Choć termin złożenia deklaracji mija dopiero 30 kwietnia, wcześniejsza weryfikacja i samodzielne złożenie PIT-a przed automatycznym rozliczeniem może przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku. Według danych Ministerstwa Finansów z zeszłego roku, średni czas zwrotu wyniósł 15 dni, przy czym najszybsze zwroty odnotowano już po jednym dniu.

– Zwrot podatku następuje w ciągu maksymalnie 45 dni w przypadku złożenia elektronicznej deklaracji. Jeśli podatnik samodzielnie nie zaakceptuje ani nie prześle e-deklaracji, odliczanie tego terminu rozpocznie się dopiero 1 maja. Oznacza to, że zwrot może nastąpić nawet 15 czerwca. Samodzielne rozliczenie PIT-a nie jest trudne, a pozwala na szybszy zwrot nadpłaconego podatku – warto skorzystać z tej możliwości – podsumowuje Monika Piątkowska.