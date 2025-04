1,5% podatku dla OPP: Skarbówka przekaże środki tylko wtedy, gdy podatnik zapłacił w terminie należny podatek

Przekazanie 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) to prosty sposób na wsparcie ważnych inicjatyw społecznych. W ubiegłym roku podatnicy przekazali organizacjom rekordową kwotę ponad 1,9 mld zł. Jednak aby pieniądze rzeczywiście trafiły do OPP, konieczne jest spełnienie kilku warunków: podatnik musi zapłacić należny podatek w pełnej wysokości do 30 czerwca 2025 r., a organizacja musi wcześniej zgłosić aktualny rachunek bankowy do urzędu skarbowego. Sprawdź, jak poprawnie przekazać 1,5% swojego podatku i wesprzeć wybrany cel.