Nowa składka zdrowotna od 2026 r.: Ulga dla przedsiębiorców, koszmar dla pacjentów?

Nowy system naliczania składki zdrowotnej, przyjęty już przez Sejm, przyniesie realne oszczędności dla 2,5 mln mikroprzedsiębiorców od 2026 roku. Obniżenie składki i uproszczenie zasad rozliczeń to dobra wiadomość dla fryzjerów, szewców, właścicieli małych sklepów i wszystkich prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. A co z pacjentami?

Sejm przyjął ważne przepisy dotyczące nowego systemu naliczania składki zdrowotnej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku. Rozwiązanie to przyniesie realne oszczędności dla 2,5 mln mikroprzedsiębiorców w Polsce. Zmiany obejmują m.in. obniżenie składki zdrowotnej do 9% oraz wyłączenie dochodów ze sprzedaży środków trwałych z podstawy składkowania. To ogromne ułatwienie dla tysięcy osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze – fryzjerów, szewców, właścicieli małych sklepów. Nowe przepisy mają poprawić kondycję finansową najmniejszych firm, umożliwiając im większe inwestycje i rozwój.

Składka zdrowotna w 2026 r. Dobre wieści dla przedsiębiorców

Ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni przekazało w komunikacie prasowym, że zrealizowała swoje kolejne zobowiązania koalicyjne. Sejm przyjął przepisy w wyniku których od 2026 roku wprowadzony zostanie nowy system naliczania składki zdrowotnej, który przyniesie realne oszczędności 2,5 mln grupie przedsiębiorców. To prawdziwa ulga dla mikrofirm – dla szewców, fryzjerów, małych sklepików i tysięcy osób prowadzących jednoosobową działalność.

W dniu 1 stycznia bieżącego roku wprowadzone zostały przepisy obniżające składkę zdrowotną wprowadzoną na mocy tzw. Polskiego Ładu. Przyjęte mechanizmy przyczyniły się m.in. do usunięcia z podstawy składkowania dochodów z tytułu sprzedaży środków trwałych oraz obniżenie składki zdrowotnej do poziomu 9% z 75% minimalnego wynagrodzenia. Jak wskazuje Polska 2050 - powyższe zmiany były pierwszym krokiem wprowadzającym udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców.

Ważne Jak zmienia się składka zdrowotna? 4 kwietnia 2025 roku Sejm przyjął rozwiązania poszerzające wsparcie dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2026 roku. Wprowadza ono dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.). W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Ponadto, obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Tabele: Składka zdrowotna od 2026 roku, przy różnych formach opodatkowania

Na zmianach skorzysta 2,5 mln mikroprzedsiębiorców!

Wprowadzone rozwiązanie, wesprze miliony mikroprzedsiębiorców, pozwalając im zabezpieczyć dodatkowe środki na rozwój prowadzonych przez nich firm. Polska 2050 Szymona Hołowni jako jedyna formacja polityczna w koalicji aktywnie pracowała nad procedowaniem i przyjęciem zaakceptowanych w toku dzisiejszych głosowań sejmowych zmian.

Ważne Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc.

Czy reforma składki zdrowotnej to dobry kompromis? Kto zyska najwięcej?

Reforma składki zdrowotnej to dobry kompromis - ocenił Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan. Dodał, że najmniejsze firmy zaoszczędzą dzięki niej około 300 zł miesięcznie. Zmiana, która ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od początku 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców.

"Bardzo dobrze się stało, że w końcu nasza klasa polityczna porozumiała się i ta obniżka składki zdrowotnej została przegłosowana. Oczywiście nie jest to obniżka dokładnie taka, na jaką przedsiębiorcy liczyli, bo liczyli na więcej. Natomiast biorąc pod uwagę obecną sytuację budżetu państwa, konieczność wniesienia innych krytycznych wydatków, wydaje mi się, że to jest dobry kompromis" - ocenił Przemysław Pruszyński.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan zauważył, że w przypadku braku reformy najniższa składka zdrowotna wzrosłaby od przyszłego roku o 100 zł. "Aktualnie mamy taką specjalną regulację, która obniżyła składkę zdrowotną o 25 proc., czyli z około 400 zł na około 300 zł w 2025 roku i bez przedłużenia tej obniżki, składka w przyszłym roku wzrosłaby o 100 zł. Więc to było bardzo ważne, żeby to rządzący przegłosowali, żeby nie było sytuacji, że nie dość, że się przedsiębiorcy w ogóle nie doczekają obniżki, to jeszcze w przyszłym roku mieliby podwyżkę" - stwierdził

W jego ocenie największe korzyści odniosą przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, których roczne dochody nie przekraczają 120 tys. zł rocznie. "Te zmiany na pewno nie będą dobrze przyjęte przez przedsiębiorców, którzy są na ryczałcie i mają wysokie przychody, ponieważ tutaj zmiana będzie dla nich największa" - powiedział.

"Jeżeli masz przychód powyżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli w okolicach 24 tys. zł, to od nadwyżki będzie trzeba płacić dodatkową składkę 3,5 proc. od przychodów. Więc ryczałtowcy z wysokimi przychodami nie skorzystają na zmianie. Pozostali jak najbardziej" - powiedział Pruszyński.

Obniżka składki zdrowotnej to fatalna wiadomość dla pacjentów

"Obniżka składki zdrowotnej w obecnej sytuacji to fatalna wiadomość dla systemu, przede wszystkim dla pacjentów. Nie wyobrażam sobie, by za tą zmianą mogła zagłosować minister zdrowia, dlatego ucieszyłem się z publicznej deklaracji Izabeli Leszczyny, że nie poprze tego projektu" - powiedział adw. Mariusz Trojanowski, prezes zarządu Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim, członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Mariusz Trojanowski zaznaczył, że według wyliczeń OZPSP Narodowy Fundusz Zdrowia będzie potrzebował w lipcu dodatkowych 18 mld zł, aby zrealizować lipcowe podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia podyktowane obowiązkiem ustawowym. "Biorąc to pod uwagę, jak również inne bieżące potrzeby finansowe na zapewnienie dostępu do leczenia, należy liczyć się z tym, że w sumie do budżetu NFZ państwo będzie musiało dołożyć w tym roku co najmniej 24 mld zł. Ale na razie nie ma żadnych gwarancji prawnych na zrealizowanie tego" - podkreślił rozmówca. W ocenie Trojanowskiego "taki stan rzeczy oznacza całkowity brak konsekwencji polityków".