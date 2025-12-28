REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » To już koniec abonamentu RTV? Będzie nowa opłata dla wszystkich Polaków. Pytanie, jak na tej zmianie wyjdziemy finansowo. Na plus czy na minus

To już koniec abonamentu RTV? Będzie nowa opłata dla wszystkich Polaków. Pytanie, jak na tej zmianie wyjdziemy finansowo. Na plus czy na minus

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 grudnia 2025, 08:19
Maja Retman
Maja Retman
Obciążą wszystkich Polaków nową, przymusową, wysoką opłatą. Czeka nas kolejne uderzenie w domowe budżety
Obciążą wszystkich Polaków nową, przymusową, wysoką opłatą. Czeka nas kolejne uderzenie w domowe budżety
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jedni go karnie płacą, inni mają to w nosie, za co grozi kara. Od lat kolejne ekipy rządzące nie są wstanie rozwiązać sprawy abonamentu radiowo-telewizyjnego, z którego finansowane są media publiczne. Swojego czasu był pomysł, żeby w pakiecie płacili go ci, którzy mają kablówkę. Teraz rząd rozważa inne rozwiązanie. Abonament RTV miałaby zastąpić opłata audiowizualna. Powiązana z podatkiem dochodowym, byłaby pobierana z automatu przez skarbówkę.

rozwiń >

Takie stawki za abonament RTV obowiązują teraz

8,70 zł za radio, 27,30 zł za korzystanie z telewizji, tyle dokładnie wynosi miesięczny abonament RTV i choć suma może nie jest astronomiczna, wielu Polaków, zgodnie zresztą z ogólnokrajową tendencją, od dawna obowiązkowej opłaty nie uiszcza. To wielki, ciągle nierozwiązany problem, bo z abonamentu finansowane są media publiczne. Ponieważ jego ściągalność jest niska, do tego interesu państwo musi dokładać. Ile? Od dwóch do trzech miliardów złotych rocznie.

REKLAMA

REKLAMA

Zamiast abonamentu RTV będzie nowa opłata

Czy batem na tych, którzy płacić nie chcą, okaże się zastąpienie abonamentu opłatą audiowizualną? Taki pomysł rozważa rząd. Powiązana z podatkiem dochodowym opłata, byłaby automatycznie pobierana przez skarbówkę.

O jakiej kwocie mowa? O 108 złotych rocznie, a więc 9 złotych na miesiąc – podawało radiozet.pl. Jej wysokość szłaby do góry, ponieważ składka miałaby być waloryzowana. Takie rozwiązanie wydaje się tańsze, ale w przeciwieństwie do abonamentu RTV, który wiąże się z opłatą za posiadanie odbiornika, opłata audiowizualna obciąży każdego dorosłego Polaka.

Zobacz również:

Trafimy z deszczu pod rynnę?

Jak wyliczał serwis, para mieszkająca razem zapłaciłaby rocznie 216 zł, a rodzina z dwojgiem pełnoletnich dzieci 432 zł rocznie. Summa summarum, nowa opłata byłaby znacznie wyższa niż obecnie obowiązująca roczna opłata za abonament RTV od jednego odbiornika telewizyjnego, która wynosi 327,60 zł.

REKLAMA

Wedle nowego, rządowego pomysłu, z opłaty audiowizualnej, podobnie jak i z abonamentu RTV, zwolnieni byliby między innymi bezrobotni, ci, którzy mają niskie dochody, zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie, z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców. Na tej liście są też uczniowie i młodzi do dwudziestego roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, renciści, oraz seniorzy powyżej 75. roku życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To pomysł. Co z jego realizacją?

Wedle planów, zmiana, która zakładała zastąpienie go inną formą opłaty, była planowana już na ten rok. Ostatecznie jednak wypracowanie nowych regulacji ma zająć więcej czasu. To oznacza, że w 2026 roku nadal abonament RTV trzeba będzie płacić. Sawki nieco pójdą w górę.

Wedle rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od stycznia Opłata za odbiornik radiowy wyniesie 9,50 zł miesięcznie, czyli wzrośnie do kwoty 114 zł rocznie. Abonament za odbiornik telewizyjny lub radiowo-telewizyjny w 2026 r. wyniesie 30,50 zł miesięcznie, czyli 366 zł na rok.

Kary za nielegalne słuchanie radia i oglądanie telewizji

A na razie urzędnicy nie odpuszczają i tropią tych, którzy „nielegalnie” słuchają radia i „nielegalnie” oglądają telewizję. W naszym domu może zjawić się kontroler Poczty Polskiej i sprawdzić, czy mamy zarejestrowany odbiornik i czy płacimy abonament. Jeśli nie, trzeba będzie zapłacić karę. Jak dużą? Maksymalnie 819 złotych. Skąd taka kwota za niepłacenie abonamentu RTV? To trzydziestokrotność miesięcznej abonamentowej opłaty. Jeśli kary nie zapłacimy, ściągnięciem pieniędzy zajmie się urząd skarbowy.

Zobacz również:

Jak wygląda kontrola abonamentu RTV?

Jak Poczta Polska „dobiera się do skóry" tym, którzy abonamentu nie płacą? Do drzwi może zapuka upoważniony do przeprowadzania kontroli pracownik poczty, który - co warto wiedzieć - musi mieć przy sobie aktualne upoważnienia do przeprowadzania kontroli, identyfikator i legitymacją służbową. Na żądanie kontrolowanego powinien okazać dowód osobisty.

Według informacji spółki, która wyjaśniała to na łamach serwisu superbiz.se.pl, ci, do których listonosz zastuka, powinni umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Jak wskazuje Poczta Polska, do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów: obecność urządzenia, jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, fakt rejestracji, albo jej brak, oraz okres używania, w kontekście czternastodniowego okresu na jego zarejestrowanie.

Częściej kontrolowane są firmy i instytucje

Jednak, co ważne, listonosz nie może przeprowadzić kontroli, na przykład przy okazji dostarczenia nam przesyłki. Również w przypadku upoważnionego pracownika Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, nie mamy obowiązku wpuszczać go do naszego domu – pisze z kolei serwis biznes.info i ostrzega, że w takiej sytuacji próba kontroli może się powtórzyć. Choć jej przeprowadzenie w prywatnych mieszkaniach jest możliwe, to jak zaznacza spółka, scenariusz jest mało prawdopodobny. Poczta Polska skupia się raczej na firmach i instytucjach, nie zaś na gospodarstwach domowych. W całym kraju kontrole przeprowadza zaledwie kilkudziesięciu pracowników spółki.

Powiązane
Zmiany w rachunkach za prąd. Takiej dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Od nowego 2026 roku czeka nas podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię. Zacznie się już pierwszego dnia stycznia
Zmiany w rachunkach za prąd. Takiej dużej podwyżki dotąd jeszcze nie było. Od nowego 2026 roku czeka nas podwójne miesięczne uderzenie w opłatach za energię. Zacznie się już pierwszego dnia stycznia
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków do pięciu lat wstecz. Sprawdzają ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Urzędy skarbowe prześwietlają bankowe konta Polaków do pięciu lat wstecz. Sprawdzają ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Limit, który nie jest już limitem. Te urlopowe pułapki w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
28 gru 2025

Remont kościoła, budowa parkingu, wywóz śmieci z parafialnego cmentarza, na takie między innymi wydatki idą pieniądze zbierane przez księży podczas mszy. Ale i do kościołów wkracza rewolucja. Już w kilkuset polskich parafiach można bezgotówkowo złożyć ofiarę. Zdaniem księży, dzięki temu finanse parafii są bardziej przejrzyste. Czy dawanie na tacę odejdzie w przeszłość?
Czy można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy pełnoletni syn otrzymuje żołd? Roczne rozliczenie podatkowe może być skomplikowane
27 gru 2025

Czy fakt, że syn pobrał żołd, sprawia, że jego rodzice nie mogą skorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi prorodzinnej, tzw. ulgi na dziecko? W takiej sprawie wydał interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warto znać to rozstrzygnięcie przed złożeniem zeznania podatkowego.
Darowizna, od której nie płaci się ani podatku od darowizny, ani dochodowego, ani PCC, ani VAT. Jakie warunki musi spełniać?
27 gru 2025

Jakie konsekwencje podatkowe może wywołać darowizna? Każdorazowo jest to uzależnione od tego, z jakimi podmiotami mamy do czynienia. W grę mogą wchodzić co najmniej aspekty opodatkowania podatkiem od darowizn, dochodowym i VAT.
Kiedy orzeczenie o niepełnosprawności na stałe – lista schorzeń, rokowania, procedura
27 gru 2025

Dla wielu osób z chorobami przewlekłymi każda kolejna komisja orzekająca o niepełnosprawności to ogromny stres. Te same dokumenty, te same pytania, ta sama niepewność: czy decyzja znów będzie tylko na rok albo dwa. Tymczasem prawo przewiduje możliwość wydania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, bez terminów, bez kolejnych komisji i bez konieczności ciągłego udowadniania swojego stanu zdrowia. Nie decyduje jednak nazwa choroby ani długość leczenia. Najważniejsze są rokowania. Sprawdzamy, kiedy komisja może wydać orzeczenie bezterminowe, przy jakich schorzeniach zapadają takie decyzje najczęściej oraz jak w praktyce wygląda cała procedura.

REKLAMA

W której gminie podatnik zapłaci podatek od środków transportowych? Czy może wybrać tę, w której obowiązują niższe stawki?
27 gru 2025

Miejsce zamieszkania, miejsce zameldowania, czy siedziba działalności gospodarczej? Gdzie trzeba zapłacić podatek od środków transportowych? Przepisy budzą wątpliwości, a podatnicy wolą płacić mniej, a nie więcej.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
27 gru 2025

Czynsze rosną szybciej niż pensje, raty kredytów nie chcą spadać, a koszt utrzymania mieszkania coraz częściej staje się największym obciążeniem domowego budżetu. Dla wielu osób każdy kolejny miesiąc to liczenie wydatków od nowa. Właśnie w takim momencie ruszyło nowe świadczenie mieszkaniowe, które może dać od 900 do nawet 1800 zł miesięcznie realnego wsparcia. Pieniądze trafiają prosto na konto i mogą pomóc w opłaceniu najmu albo raty kredytu. Program już działa, a wypłaty są realizowane. Sprawdzamy, komu przysługuje dodatek, ile dokładnie można dostać i co trzeba zrobić, żeby pieniądze faktycznie trafiły na konto.
Nawet 5000 zł grzywny za puszczanie fajerwerków w noc sylwestrową, a za strzelanie z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada – sądowy nakaz sprzedaży mieszkania [sylwester 2025/2026]
28 gru 2025

Choć powszechnie przyjmuje się, że w noc sylwestrową (a konkretniej – 31 grudnia i 1 stycznia) używanie wyrobów pirotechnicznych (tj. puszczanie fajerwerków) nie podlega większym ograniczeniom i obostrzeniom – nic bardziej mylnego. Fajerwerki to materiały wybuchowe, które w przypadku ich nieodpowiedzialnego użytkowania – mogą doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nie bez konsekwencji pozostaną również osoby strzelające nimi z balkonu lub tuż pod oknem sąsiada.
Wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Od stycznia nowego roku wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę
28 gru 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego, bez prawa do stażu. Tak od lat wygląda codzienność milionów Polaków pracujących na umowach śmieciowych i samozatrudnieniu, uchodzących za patologię rynku pracy. Teraz ma się to zmienić. Od nowego roku w Kodeksie pracy szykuje się przełomowa zmiana. Do stażu będą wliczane nie tylko etaty, lecz także lata przepracowane na zleceniu, we własnej firmie czy za granicą. Dla tych, których system przez lata pomijał oznacza to konkretne korzyści takie jak dłuższy urlop, dodatki stażowe i jubileuszówki.

REKLAMA

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Najem mieszkań: jaki był kończący się rok na rynku - cieszą się wynajmujący, koszty liczą najemcy
26 gru 2025

W 2025 roku wynajem mieszkań w większości miast Polski drożał. Skoki cen nie były gwałtowne, a kilka miast zanotowało nawet obniżkę stawek. 80 zł za metr kwadratowy mieszkania za najem w Warszawie to był pik notowany tuż przed powrotem studentów na uczelnie. Na koniec roku stawki wróciły do poziomu 78 zł w stolicy, a także utrzymały się na poziomie 39 zł w najtańszej z zestawienia Częstochowie.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA