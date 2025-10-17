REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Polacy odkryli lukę podatkową! Chodzi o podatek Belki. To właśnie w ten sposób legalnie omijają uciążliwą opłatę

Polacy odkryli lukę podatkową! Chodzi o podatek Belki. To właśnie w ten sposób legalnie omijają uciążliwą opłatę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
podatek, podatek Belki
Polacy odkryli lukę podatkową! Chodzi o podatek Belki. To właśnie w ten sposób legalnie omijają uciążliwą opłatę
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Choć podatek od odsetek bankowych (tzw. podatek Belki) miał być rozwiązaniem tymczasowym, funkcjonuje już ponad 20 lat. W 2024 roku jego wpływy osiągnęły rekordową wartość 10,5 mld zł. W odpowiedzi na tę daninę, Polacy coraz chętniej szukają legalnych sposobów jej ominięcia. Liczba rachunków pozwalających uniknąć podatku wzrosła w związku z tym aż o 30 proc.

Czym jest podatek Belki?

Podatek Belki w Polsce to podatek od zysków kapitałowych, oficjalnie nazywany podatkiem od dochodów kapitałowych. Jego stawka wynosi 19 proc. i jest naliczany od faktycznie osiągniętego zysku, a nie od całej kwoty zainwestowanych środków. Podatek ten dotyczy między innymi dochodów z lokat bankowych, kont oszczędnościowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz inwestycji giełdowych.

REKLAMA

REKLAMA

Podatek Belki został wprowadzony w 2002 roku, a jego celem jest opodatkowanie przychodów z inwestycji oszczędnościowych osób fizycznych. W większości przypadków podatek jest pobierany automatycznie przez instytucje finansowe, więc podatnicy nie muszą sami go rozliczać. Przykładowo, jeśli inwestujesz 200 000 zł na lokacie z oprocentowaniem 5 proc., to zysk 10 000 zł zostanie obciążony 19 proc. podatkiem, co daje 1 900 zł podatku Belki.

Rekordowe wpływy i trwałość podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki (wynoszący 19 proc. bez kwoty wolnej i progresji), choć wprowadzony ponad dwie dekady temu jako rozwiązanie tymczasowe, stał się stałym i niezwykle dochodowym elementem budżetu państwa. W 2024 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły rekordowe 10,559 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,4 proc. rok do roku i aż o 83,6 proc. w stosunku do 2022 roku (kiedy wyniosły 5,752 mld zł). Na sumę tę złożyło się 7,368 mld zł z podatku od odsetek bankowych oraz 3,191 mld zł z dochodów z papierów wartościowych. Ekonomiści, w tym Marek Zuber, wskazują, że tak dynamiczny wzrost jest głównie efektem wysokich stóp procentowych. Choć banki podniosły oprocentowanie kredytów szybko, zwlekały z podniesieniem oprocentowania lokat, co skutkowało gromadzeniem środków na rachunkach i generowaniem wyższego podatku.

Reakcja Polaków na podatek Belki: masowy wzrost IKE i IKZE

W obliczu braku kwoty wolnej od opodatkowania, Polacy znaleźli legalny sposób na ominięcie podatku Belki, masowo wykorzystując konta emerytalne: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W 2024 roku liczba tych rachunków wzrosła o ponad 30 proc. (IKE o 30,5 proc., a IKZE aż o 52 proc. rok do roku), osiągając łącznie ponad 1,5 miliona kont (964,6 tys. IKE i 593,1 tys. IKZE). Wartość aktywów zgromadzonych na IKE i IKZE przekroczyła 34,9 mld zł. Środki te pozwalają uniknąć podatku Belki, jeśli zostaną wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo, wpłaty na IKZE można odliczać od podatku PIT.

REKLAMA

Plany Rządu: Oszczędnościowe Konto Inwestycyjne (OKI) i krytyka ekspertów

Rząd, mimo wcześniejszej obietnicy Koalicji Obywatelskiej o całkowitej likwidacji podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, zapowiedział wprowadzenie Oszczędnościowego Konta Inwestycyjnego (OKI), planowane na drugą połowę 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Założenia OKI: Zyski z inwestycji do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku Belki (z czego 25 tys. zł w lokatach/obligacjach). Powyżej limitu podatek ma spaść poniżej 1 proc.
  • Wzór szwedzki (ISK): OKI ma być wzorowane na sprawdzonym szwedzkim rozwiązaniu. Jednak eksperci, jak Michał Szymański (VIG/C-QUADRAT TFI), ostrzegają, że w Szwecji różnica w opodatkowaniu jest znacznie większa (30 proc. vs. ok. 0,5 proc.), co może ograniczyć popularność OKI w Polsce (19 proc. vs. 0,8-0,9 proc.).

Fundacja Instrat oraz byli urzędnicy (Katarzyna Szwarc), krytykują OKI jako ulgę skierowaną głównie do zamożnych inwestorów, którzy mają już wiedzę i kapitał na otwarcie specjalistycznego rachunku inwestycyjnego. Ich zdaniem, to rozwiązanie będzie mało dostępne dla przeciętnego oszczędzającego i uszczupli budżet państwa na korzyść najbogatszych.

Powiązane
Nowe zasady dziedziczenia już wkrótce. Rząd szykuje zmiany w podatku od spadków, które mają chronić spadkobierców i uprościć przepisy
Nowe zasady dziedziczenia już wkrótce. Rząd szykuje zmiany w podatku od spadków, które mają chronić spadkobierców i uprościć przepisy
Podatkowa kara za brak ślubu. Urzędy skarbowe polują na nieformalne związki. Trzeba płacić grube tysiące
Podatkowa kara za brak ślubu. Urzędy skarbowe polują na nieformalne związki. Trzeba płacić grube tysiące
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?
17 paź 2025

Po miesiącach zapowiedzi projekt ustawy o asystencji osobistej w końcu trafił do Sejmu. Ustawa ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie w codziennym życiu. Jednak, jak przyznają autorzy, będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Na czym miałaby polegać asystencja osobista i ile można zyskać?
Tu rodzi się ekologiczna świadomość. "W Punkcie zwrotnym nie straszymy dzieci kryzysem klimatycznym" [WYWIAD]
17 paź 2025

O innowacyjnym centrum ekologii Punkt Zwrotnym, o tym, jak nauka dbania o środowisko może być zabawą i dlaczego edukacja ekologiczna najmłodszych jest kluczowa rozmawiamy z Małgorzatą Żmijską, Prezeską Fundacji Mamy Projekt.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Dziedziczenie udziałów w spółce – jak wygląda sukcesja przedsiębiorstwa w praktyce
17 paź 2025

Wielu właścicieli firm rodzinnych nie zastanawia się dostatecznie wcześnie nad tym, co stanie się z ich udziałami po śmierci. Tymczasem dziedziczenie udziałów w spółkach – zwłaszcza w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – to jeden z kluczowych elementów sukcesji biznesowej, który może zadecydować o przetrwaniu firmy.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX. KSeF w JST i jednostkach podległych - prawda i mity
17 paź 2025

KSeF w JST i jednostkach podległych - prawda i mity – zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
500, 700, a nawet 1000 zł więcej do pensji dla dużej grupy pracowników od 2026 roku. Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną ustawę
17 paź 2025

To nie kolejny dodatek z ZUS, ale zmiana, która realnie podniesie pensje milionów Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. ustawę stażową, która doliczy do stażu pracy umowy zlecenia i okresy prowadzenia działalności. Dla wielu pracowników oznacza to nawet 500, 700, a w niektórych przypadkach 1000 zł więcej miesięcznie, a także dłuższy urlop już od 2026 roku. Sprawdź, czy Ty też zyskasz i jak przeliczyć swój staż według nowych zasad.
Polacy odkryli lukę podatkową! Chodzi o podatek Belki. To właśnie w ten sposób legalnie omijają uciążliwą opłatę
17 paź 2025

Choć podatek od odsetek bankowych (tzw. podatek Belki) miał być rozwiązaniem tymczasowym, funkcjonuje już ponad 20 lat. W 2024 roku jego wpływy osiągnęły rekordową wartość 10,5 mld zł. W odpowiedzi na tę daninę, Polacy coraz chętniej szukają legalnych sposobów jej ominięcia. Liczba rachunków pozwalających uniknąć podatku wzrosła w związku z tym aż o 30 proc.

REKLAMA

Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.
Nowelizacja Karty Nauczyciela. Wprowadzono zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych. Ale to nie wszystko...
17 paź 2025

Nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzająca zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych, od dłuższego czasu jest przedmiotem intensywnych kontrowersji i dyskusji w środowisku szkolnym (zarówno wśród nauczycieli, jak i dyrektorów). W odpowiedzi na liczne apele i wątpliwości, MEN zdecydowało się w czwartek na wydanie oficjalnego komunikatu, mającego na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie założeń.

REKLAMA