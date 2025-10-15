REKLAMA

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

15 października 2025, 07:26
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Jeszcze niedawno „pójść do urzędu” znaczyło naprawdę pójść - wziąć numerek, odstać swoje w kolejce, złożyć podpis pod stertą papierów. Teraz ten rytuał przechodzi do historii. Fiskus wchodzi w erę cyfrową, a urząd skarbowy mieści się już nie tylko w gmachu, ale także w smartfonie. Ministerstwo Finansów rozbudowało aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy, która teraz działa nie tylko dla osób prywatnych, ale też dla firm, fundacji i stowarzyszeń.

Skarbówka w wersji mobilnej – już nie tylko dla osób fizycznych

Z usług aplikacji e-US od niedawna mogą korzystać również organizacje – spółki, fundacje i stowarzyszenia. To ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji administracji podatkowej.

– Sukcesywnie rozwijamy naszą aplikację, chcemy jak najlepiej dostosować ją do potrzeb podatników. Teraz również organizacje mogą w pełni korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego – podkreśla Małgorzata Krok, wiceminister finansów i zastępca szefa KAS.

Aplikacja, dostępna w sklepach Google Play i App Store, działa od niemal pół roku. Do tej pory korzystało z niej ponad 455 tysięcy osób fizycznych, które zaglądały tam po informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku czy historii deklaracji.

Co potrafi e-Urząd Skarbowy?

W praktyce – bardzo wiele. Aplikacja pozwala złożyć deklarację podatkową, wysłać wniosek o zaświadczenie, odebrać dokument z urzędu. Wszystko z poziomu telefonu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Dokumenty trafiają prosto do organów podatkowych, a użytkownik zyskuje dostęp do pełnej historii rozliczeń. To rozwiązanie, które nie tylko oszczędza czas, ale też porządkuje chaos – wszystkie sprawy w jednym, bezpiecznym miejscu.

Konto organizacji – mała rewolucja dla firm i fundacji

Nowa funkcja, czyli konto organizacji, otwiera całkiem inny rozdział. Od teraz także spółki i instytucje mogą w pełni korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego.

Co to oznacza w praktyce?

Konto organizacji pozwala złożyć deklaracje i formularze rejestracyjne, wystąpić o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, przeglądać dane rejestracyjne czy listę pełnomocnictw. Wszystko odbywa się online – bez podpisu kwalifikowanego i bez konieczności osobistego upoważniania pełnomocników.

Resort zapowiada, że to dopiero początek. Z czasem pojawią się kolejne funkcje – tak, by cyfrowy urząd skarbowy stał się dla firm pełnoprawnym centrum obsługi podatkowej.

Jak upoważnić pracownika do korzystania z konta?

Tu również – zero papierów, zero stresu. Organizacja może w prosty sposób udostępnić swoje konto osobie fizycznej posiadającej numer PESEL. Wystarczy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Każdemu użytkownikowi można nadać jeden z dwóch poziomów dostępu: podstawowy lub rozszerzony. Ten drugi umożliwia zarządzanie kontem – w tym nadawanie i odbieranie uprawnień innym użytkownikom. Cały proces da się teraz przeprowadzić bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej.

Cyfrowa rewolucja wciąż przyspiesza

Aplikacja e-Urząd Skarbowy działa od 27 stycznia 2025 roku i od początku rozwijana jest etapami. Najpierw dostęp uzyskali użytkownicy indywidualni, teraz przyszła kolej na organizacje.

Cel Ministerstwa Finansów jest jasny: stworzyć w pełni cyfrowy kanał kontaktu z fiskusem, w którym podatkowe sprawy załatwia się bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez niepotrzebnych formalności. Era „okienek” naprawdę się kończy. A w jej miejsce wchodzi nowa – era e-urzędów, w których klik zastępuje pieczątkę.

Źródło: INFOR
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
15 paź 2025

Jeszcze niedawno „pójść do urzędu” znaczyło naprawdę pójść - wziąć numerek, odstać swoje w kolejce, złożyć podpis pod stertą papierów. Teraz ten rytuał przechodzi do historii. Fiskus wchodzi w erę cyfrową, a urząd skarbowy mieści się już nie tylko w gmachu, ale także w smartfonie. Ministerstwo Finansów rozbudowało aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy, która teraz działa nie tylko dla osób prywatnych, ale też dla firm, fundacji i stowarzyszeń.
