Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026

Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026

22 października 2025, 10:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
karty płatnicze, płatności, skarbówka, fiskus, bank
Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026
Od 01.01.2026 skarbówka otrzyma kolejne narzędzia kontroli. Pomimo tego, że już teraz dysponuje potężnymi środkami, które niemal automatycznie prześwietlają transakcje, będzie tego jeszcze więcej. Już od nowego roku fiskus będzie otrzymywał informacje o transakcjach kartą, które przekroczą określony pułap.

kMonitoring transakcji przez fiskusa zacieśnia się coraz bardziej

Osobno pisano już o dysponowaniu przez organy kontroli skarbowej takim narzędziami, jak np. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), który już kilka lat temu miał raportowane rocznie prawie 5 miliardów transakcji bankowych, a także o obowiązku raportowania do GIIF (Generalny Inspektor Informacji finansowej) przez podmioty zobowiązane transakcji podejrzanych, zaś przez banki każdej transakcji na kwotę powyżej równowartości 15000 euro. Jakby tego było mało, od 01.01.2026 fiskus będzie otrzymywał kolejne raporty o innym typie transakcji. Będzie to dotyczyło płatności dokonywanych kartą – i to każdym rodzajem, zatem dotyczy to kart debetowych, kredytowych, ale także przedpłaconych (pre-paid) oraz tzw. wirtualnych. Ma to służyć większej wykrywalności przypadków, w których dochodzi do ukrywania źródeł przychodu i nie są one zgłaszane do opodatkowania.

Raportowanie płatności kartą – jaka kwota dla przedsiębiorców?

W przypadku przedsiębiorców obowiązek raportowania transakcji kartą do organów podatkowych będzie wprowadzony w najdalej idącym zakresie. Banki będą bowiem miały obowiązek raportowania każdej transakcji dokonywanej kartą przez przedsiębiorcę (także prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą). Nie ma też znaczenia, czy transakcja dokonywana będzie kartą debetową, czy kredytową. Będzie dotyczyło to transakcji w placówkach stacjonarnych z użyciem terminala, jak i dokonywanych przez Internet. Żadna transakcja przedsiębiorcy dokonana środkiem płatniczym w postaci karty nie pozostanie ukryta przez fiskusem.

Przykład

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Dokonał zakupu 5 ryz papieru A4 do firmy, wydając na to 85 zł. Nie wziął z sobą gotówki i zapłacił kartą. Taka transakcja od 01.01.2026 będzie raportowana do organów skarbowych.

Raportowanie płatności kartą – jaka kwota dla osób fizycznych, konsumentów?

Raportowanie płatności kartą w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, czy konsumentów, będzie mniej dolegliwe, bowiem tutaj został wprowadzony limit transakcji, poniżej którego nie będą one raportowane do fiskusa. Jest to limit o równowartości 25 tys. euro. Ale uwaga – limit ten jest ustanowiony w skali roku. To oznacza, że wydając kartą w ciągu roku więcej niż ok. 106 tys. zł, osiągniemy próg, kiedy bank zaraportuje to do organów podatkowych.

Przykład

Pani Ewa, nieprowadząca działalności gospodarczej, zdecydowała się w styczniu na zakup samochodu osobowego. Dealer oferował promocyjną ofertę w postaci płatności 50:50, gdzie połowę wartości zakupu Pani Ewa miała zapłacić przy odbiorze pojazdu, a drugą połowę za pół roku. Pojazd kosztował ją 120 tys. zł. Odebrała go od dealera w maju 2026, płacąc 60 tys. zł kartą w kasie u dealera. W listopadzie 2026 zapłaciła drugą połowę, czyli kolejne 60 tys. zł, płacąc w ten sam sposób. Oznacza to, że tymi dwiema transakcjami przekroczyła limit 25 tys. euro w skali roku, zatem po transakcji w listopadzie, raport o jej transakcjach kartowych zostanie przekazany przez bank.

Jakie informacje będą raportowane przez banki?

KONTROLA PODATKOWA I CELNO-SKARBOWA

W przypadku osób fizycznych należy zauważyć, że bank zaraportuje informacje dopiero po przekroczeniu progu 25 tys. euro rocznie. Jednakże gdy tak się stanie, nie zostanie przekazana sama informacja o przekroczeniu przez daną osobę takiego progu wydatków kartą. Zostaną także przekazane informacje o wszystkich transakcjach, które składały się na przekroczenie tego progu. W przypadku przedsiębiorców, raportowane będą wszystkie transakcje. W ramach przekazywanych informacji, znajdą się m.in.:

  • Dane identyfikacyjne posiadacza karty,
  • Dane identyfikacyjne ewentualnych osób upoważnionych do korzystania z karty,
  • Numer karty,
  • Numery rachunków bankowych powiązanych z kartą,
  • Całkowita kwota wpłat oraz obciążeń,
  • Informacje dotyczące poszczególnych płatności dokonywanych kartą.

Raportowanie ma odbywać się w cyklach miesięcznych. W przypadku osób fizycznych oznacza to, że banki raz na miesiąc będą sprawdzały, czy doszło do przekroczenia limitu rocznego 25 tys. euro w dokonanych transakcjach. Przekazywanie danych o kontach powiązanych z kartą oznacza także, że jeżeli do jednej karty mamy kilka powiązanych kont, np. walutowych, to dane te również zostaną przekazane.

Czy da się uniknąć raportu w przypadku gdy używam karty do płatności?

W przypadku przedsiębiorców od stycznia 2026 roku nie będzie możliwości uniknięcia zaraportowania transakcji dokonywanych kartą, gdyż mają być raportowane wszystkie, niezależnie od kwoty. W przypadku osób fizycznych raport jest możliwy do uniknięcia, jeżeli nie przekroczymy limitu 25 tys. euro płatności kartą w skali roku.

Co może się wydarzyć po zaraportowaniu?

Ponieważ organy kontroli skarbowej otrzymają wraz z raportem listę transakcji dokonanych kartą oraz informację o powiązanych z nią rachunkach bankowych, mogą weryfikować w szczególności to, czy wpływy na rachunki bankowe powiązane z kartą miały pokrycie w źródłach dochodu zgłoszonych do opodatkowania. Konsekwencją raportu mogą więc być czynności wyjaśniające, gdzie trzeba będzie wykazać pochodzenie środków, gdyby się okazało, że na podstawie danych z raportu fiskus dostrzegł, że same te dane nie tłumaczą, skąd pochodzą środki na dokonane kartą płatności, lub do opodatkowania zostały zgłoszone środki w niższej kwocie niż przychody.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

