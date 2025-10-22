REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku

Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 12:23
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Sprawdziły się najgorsze prognozy. Wiemy, co z zasiłkiem pielęgnacyjnym w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie po raz kolejny poczują się pominięci. Choć państwo planuje podwyżki świadczeń rodzinnych, emerytur i rent, jedno z najstarszych świadczeń opiekuńczych, zasiłek pielęgnacyjny, znów pozostanie bez zmian. Nie będzie waloryzacji, nie będzie nowych kryteriów dochodowych, nie będzie nawet symbolicznego wzrostu. Kwota 215,84 zł miesięcznie, obowiązująca niezmiennie od 2019 roku, zostaje utrzymana.

Zasiłek pielęgnacyjny – pomoc, która przestała być realnym wsparciem

Zasiłek pielęgnacyjny miał być jednym z filarów pomocy państwa dla osób wymagających stałej opieki. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, środków higienicznych czy specjalistycznego sprzętu. W praktyce jednak świadczenie to stało się czysto symboliczne, w żaden sposób nie odpowiada na realne potrzeby rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

REKLAMA

REKLAMA

Od 2019 roku jego wysokość nie została podniesiona ani o złotówkę, mimo że ceny usług rehabilitacyjnych, leków i żywności wzrosły w tym czasie o ponad 40%. Dziś 215 zł nie wystarcza nawet na jeden cykl zabiegów fizjoterapeutycznych czy miesięczny zapas leków dla osoby przewlekle chorej.

Jak podkreślają organizacje społeczne, rząd wielokrotnie obiecywał „kompleksową reformę świadczeń opiekuńczych”, ale żaden z zapowiadanych projektów nie trafił do realizacji.

To nie jest wsparcie, tylko przypomnienie o tym, że państwo widzi nasze problemy, ale nie reaguje – mówi pani Teresa, opiekująca się dorosłym synem z porażeniem mózgowym.

REKLAMA

Kto pobiera zasiłek pielęgnacyjny?

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zasiłek pielęgnacyjny pobiera blisko milion osób. Są to:

  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu,
  • seniorzy wymagający stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Mimo tak dużej liczby świadczeniobiorców, łączny koszt programu pozostaje stosunkowo nisk, ok. 2,5 mld zł rocznie. Dla porównania, na 500+ państwo wydaje ponad 40 mld zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2026 bez zmian – brak waloryzacji i politycznej woli

Projekt ustawy budżetowej na 2026 rok nie przewiduje podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego. Brak waloryzacji oznacza, że świadczenie z każdym rokiem traci na wartości, a jego realna siła nabywcza jest dziś o połowę mniejsza niż w chwili ostatniej podwyżki.

Problemem jest brak automatycznego mechanizmu aktualizacji. Podczas gdy emerytury i renty są corocznie waloryzowane w marcu, a świadczenia rodzinne od listopada, zasiłek pielęgnacyjny wymaga osobnej decyzji rządu. Oznacza to, że każda zmiana zależy wyłącznie od woli polityczne, a tej wciąż brakuje.

Głos środowisk opiekunów

Środowiska osób z niepełnosprawnościami nie kryją rozgoryczenia. Od miesięcy apelują o włączenie zasiłku pielęgnacyjnego do systemu waloryzacji lub zastąpienie go nowym świadczeniem, które realnie odpowiadałoby kosztom życia. W 2024 roku petycję w tej sprawie podpisało ponad 70 tys. osób, jednak władze ograniczyły się do zapowiedzi "analizy systemu wsparcia".

Każdy miesiąc to dla nas walka o przetrwanie. Państwo od lat powtarza, że nie ma pieniędzy, ale na inne świadczenia zawsze się znajdują. My nie chcemy luksusów, tylko sprawiedliwości – podkreśla pan Marek, ojciec niepełnosprawnej dziewczynki.

Symboliczna pomoc w realiach inflacji

W 2019 roku 215 zł pozwalało jeszcze częściowo pokryć koszty rehabilitacji czy wizyt u specjalistów. Dziś ta kwota ma wartość realną odpowiadającą około 140–150 zł sprzed sześciu lat. Dla wielu rodzin oznacza to konieczność rezygnacji z terapii, odkładania wizyt kontrolnych lub zaciągania długów, by zapewnić bliskim podstawową opiekę.

Ekonomiści podkreślają, że utrzymywanie świadczeń na stałym poziomie w warunkach wysokiej inflacji jest równoznaczne z ich stopniową likwidacją. Wartość symboliczna zasiłku nie tylko nie pomaga, ale w dłuższej perspektywie pogłębia wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Co dalej z systemem opiekuńczym?

Resort rodziny deklaruje, że priorytetem rządu w latach 2025–2026 jest rozwój świadczenia wspierającego, które już teraz zastępuje część dotychczasowych form pomocy. Jednak dla wielu beneficjentów to rozwiązanie nie jest dostępne, wymaga przejścia przez system punktowy WZON i uzyskania odpowiedniego poziomu potrzeby wsparcia.

W praktyce oznacza to, że część osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z umiarkowanym stopniem, pozostanie przy starym, niskim zasiłku pielęgnacyjnym. I choć nowe świadczenie wspierające sięga nawet 4300 zł miesięcznie, dla ogromnej grupy obywateli taka pomoc pozostaje poza zasięgiem.

Bez zmian również w 2026

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nadal będzie wynosił 215,84 zł miesięcznie. Nie zostanie objęty waloryzacją, nie zostaną też wprowadzone żadne dodatkowe progi czy kryteria. Dla rodzin i opiekunów oznacza to jedno, kolejny rok bez realnego wsparcia finansowego, mimo galopujących kosztów życia i inflacji.

Wszystko więc wskazuje na to, że sprawdziły się najgorsze prognozy. Zasiłek pielęgnacyjny, niegdyś symbol troski o najsłabszych, w 2026 roku pozostanie tylko symbolem, bez pokrycia w rzeczywistości.

Powiązane
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
Świadczenie wspierające 2026 – wszystko, co trzeba wiedzieć
Świadczenie wspierające 2026 – wszystko, co trzeba wiedzieć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
10 listopada 2025 r. dniem wolnym od pracy w wielu urzędach w Polsce
22 paź 2025

W tym roku Wszystkich Świętych wypada w sobotę. Pracownicy odbiorą sobie zatem dzień wolny w innym terminie. Dla służby cywilnej będzie to 10 listopada 2025 r. Podobną decyzję podjęło też wiele innych urzędów w kraju.
Świadczenie wspierające 2026 – wszystko, co trzeba wiedzieć
22 paź 2025

W 2026 roku system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wejdzie w nowy etap. Kolejna grupa osób zyska uprawniania do otrzymywania świadczenia wspierającego. Zmienią się dotychczasowe kwoty, zasady przyznawania i liczba uprawnionych. Rząd zapowiada, że świadczenie wspierające obejmie kolejne grupy, a jego wysokość będzie uzależniona od poziomu potrzeb. Sprawdź, co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku.
Jak uwierzytelnić się w KSeF? Pieczęć elektroniczna to jedna z metod - zgłoszenie w ZAW-FA, API KSeF 2.0 lub przy użyciu Aplikacji Podatnika KSeF
22 paź 2025

Aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie trzeba zakładać konta, ale konieczne jest potwierdzenie tożsamości i uprawnień. Jednym z bezpiecznych sposobów uwierzytelnienia – szczególnie dla spółek i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi – jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Sprawdź, jak działa i jak jej użyć w KSeF.
5 tys. zł grzywny (a nawet kara pozbawienia wolności!) za wyrzucenie znicza do kontenera na śmieci na cmentarzu. Nowe pojemniki na odpady załatwiają sprawę, ale wciąż większość musi zabrać znicze ze sobą
22 paź 2025

Choć przepisy w tym zakresie obowiązują już od 2016 r. – wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyrzucenie znicza do znajdującego się na cmentarzu pojemnika na odpady zmieszane, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami – nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla portfela sprawcy takiego wykroczenia (które niekiedy może nawet zostać uznane za przestępstwo). Mowa o coraz popularniejszych na polskich cmentarzach zniczach elektronicznych (w tym zniczach led) oraz zniczach solarnych.

REKLAMA

Płatności kartą powyżej tej kwoty będą raportowane od stycznia 2026
22 paź 2025

Od 01.01.2026 skarbówka otrzyma kolejne narzędzia kontroli. Pomimo tego, że już teraz dysponuje potężnymi środkami, które niemal automatycznie prześwietlają transakcje, będzie tego jeszcze więcej. Już od nowego roku fiskus będzie otrzymywał informacje o transakcjach kartą, które przekroczą określony pułap.
Ponad 14.000 zł odprawy za rozwiązanie umowy z pracownikiem zarabiającym minimalną pensję. Tyle już w 2026 roku będą musieli zapłacić pracodawcy
22 paź 2025

W przypadku utraty pracy w najgorszej sytuacji pozostają najniżej wynagradzani pracownicy. Zazwyczaj nie mają oni oszczędności, które mogłyby w takiej sytuacji służyć im jako poduszka finansowa, a ich sytuacja życiowa gwałtownie się pogarsza.
Dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością – zasady przyjęcia, koszty, skierowanie w 2026
22 paź 2025

W 2026 roku będą obowiązywać doprecyzowane przepisy dotyczące kierowania osób z niepełnosprawnościami do domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu skrócenie procedur i większe wsparcie rodzin.
Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy [Nowe przepisy]
22 paź 2025

Od stycznia 2026 r. ZUS wyda zaświadczenia o dłuższym stażu pracy. Nowe przepisy pozwalają na zaliczanie okresu pracy na umowach cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze. Jak potwierdzić ten okres u pracodawcy? Na możliwość składania wniosków w ZUS trzeba jeszcze poczekać.

REKLAMA

Niespodziewany zwrot w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja 15 października zmienia strategię, a Sejm rusza z wyborem nowych sędziów
22 paź 2025

W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” pojawiła się informacja, która może znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do 5 i 20 listopada trwa zbieranie kandydatur na sędziowskie wakaty w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował dziennik, powołując się na źródła zbliżone do kierownictwa Sejmu. To ruch, który zdaniem obserwatorów może oznaczać początek poważnej zmiany w podejściu Koalicji 15 października do kwestii TK.
Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy
22 paź 2025

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

REKLAMA