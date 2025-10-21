Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń

W marcu 2026 roku ZUS przeprowadzi kolejną waloryzację rent i emerytur. Sprawdź najnowsze prognozy, wskaźnik waloryzacji 2026 (ok. 4,9 proc.) oraz przykładowe wyliczenia podwyżek netto i brutto – od minimalnej emerytury po świadczenia powyżej 4000 zł.

Waloryzacja emerytur 2026 – prognozy, wskaźnik i przykładowe wyliczenia

W marcu 2026 roku przeprowadzona zostanie coroczna waloryzacja rent i emerytur. Do planowanej podwyżki pozostało jeszcze niecałe pół roku, ale na podstawie prognoz makroekonomicznych można już przygotować wstępne wyliczenia waloryzacji 2026.

Jak obliczany jest wskaźnik waloryzacji emerytur?

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji jest wyliczany na podstawie dwóch czynników. średniorocznej inflacji w gospodarstwach domowych emerytów oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Dane te ogłasza Główny Urząd Statystyczny (GUS) na początku kolejnego roku.

Według aktualnych prognoz, w 2026 roku wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To oznacza, że marcowe podwyżki będą zauważalnie niższe niż w rekordowych latach 2023–2024, kiedy wzrost świadczeń był dwucyfrowy.

Spadek ten wynika przede wszystkim z malejącej inflacji, która w ostatnich miesiącach wyraźnie się ustabilizowała. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2026 roku, jednak już teraz można oszacować orientacyjne kwoty podwyżek.

Minimalna emerytura po waloryzacji w 2026 roku

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto. Jeśli potwierdzi się prognozowana 4,9-procentowa waloryzacja, świadczenie to wzrośnie do 1970,98 zł brutto.

Emeryci pobierający najniższą emeryturę nie płacą podatku dochodowego, więc po potrąceniu 9-procentowej składki zdrowotnej otrzymają 1793,59 zł netto.

Szacowany wzrost minimalnej emerytury

miesięczny wzrost: +83,78 zł,

roczny wzrost: około 1005 zł netto.

Czy będzie waloryzacja kwotowo-procentowa?

Co ważne, rząd może zdecydować o przeprowadzeniu waloryzacji mieszanej, czyli procentowo-kwotowej. W poprzednich latach takie rozwiązanie okazywało się szczególnie korzystne dla osób pobierających najniższe świadczenia.

Minimalna kwota podwyżki – wprowadzana czasowo w latach 2023–2024 – była dodatkowym wsparciem dla seniorów.

Jeszcze podczas kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że chciałby, aby gwarantowana minimalna podwyżka wynosiła co najmniej 150 zł brutto i stała się rozwiązaniem stałym. Do wprowadzenia takiego mechanizmu potrzebna jest jednak nowa ustawa.

Waloryzacja emerytur 2026 – przykładowe wyliczenia dla wyższych świadczeń

Jak będzie wyglądać podwyżka w przypadku emerytury dwukrotnie wyższej od minimalnej? Jak wylicza expressbydgoski.pl, ktoś kto teraz pobiera 4000 zł brutto, po waloryzacji w marcu 2026 roku otrzyma 4196 zł brutto.

Od tej kwoty ZUS potrąci 9 proc. składki zdrowotnej (czyli 377,64 zł), a ponieważ świadczenie przekracza próg 2500 zł brutto, naliczony zostanie również 12-procentowy podatek dochodowy od nadwyżki. W efekcie na konto emeryta trafi około 3614,84 zł netto, czyli o 154,84 zł więcej niż obecnie. W skali roku oznacza to dodatkowe 1858 zł netto.

Expressbydgoski.pl podaje wyliczenia odnoszące się do innych konkretnych kwot.

Emerytura w wysokości 2000 zł brutto, po waloryzacji wyniesie 2098 zł brutto, na rękę wychodzi 1909 zł

Emerytura w wysokości 3000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 3251 zł brutto na rękę wychodzi 2786,13 zł

Emerytura w wysokości 4000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 4196zł brutto na rękę wychodzi 3614,84 59 zł

Emerytura w wysokości 5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5245 brutto na rękę wychodzi 4443, 55 zł

Waloryzacja emerytur 2026. Ostateczne dane poznamy w lutym 2026

Przedstawione powyżej wyliczenia to wciąż prognozy oparte na obecnych danych makroekonomicznych, wskazuje serwis.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji, a więc i dokładne kwoty podwyżek, poznamy w lutym 2026 roku po publikacji danych GUS.