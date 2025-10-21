REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń

Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń

Subskrybuj nas na Youtube
21 października 2025, 06:07
emerytka, seniorka, dokumenty, emerytury
emerytka, seniorka, dokumenty, emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W marcu 2026 roku ZUS przeprowadzi kolejną waloryzację rent i emerytur. Sprawdź najnowsze prognozy, wskaźnik waloryzacji 2026 (ok. 4,9 proc.) oraz przykładowe wyliczenia podwyżek netto i brutto – od minimalnej emerytury po świadczenia powyżej 4000 zł.

Waloryzacja emerytur 2026 – prognozy, wskaźnik i przykładowe wyliczenia

W marcu 2026 roku przeprowadzona zostanie coroczna waloryzacja rent i emerytur. Do planowanej podwyżki pozostało jeszcze niecałe pół roku, ale na podstawie prognoz makroekonomicznych można już przygotować wstępne wyliczenia waloryzacji 2026.

REKLAMA

REKLAMA

Jak obliczany jest wskaźnik waloryzacji emerytur?

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji jest wyliczany na podstawie dwóch czynników. średniorocznej inflacji w gospodarstwach domowych emerytów oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Dane te ogłasza Główny Urząd Statystyczny (GUS) na początku kolejnego roku.

Według aktualnych prognoz, w 2026 roku wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 proc. To oznacza, że marcowe podwyżki będą zauważalnie niższe niż w rekordowych latach 2023–2024, kiedy wzrost świadczeń był dwucyfrowy.

Spadek ten wynika przede wszystkim z malejącej inflacji, która w ostatnich miesiącach wyraźnie się ustabilizowała. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2026 roku, jednak już teraz można oszacować orientacyjne kwoty podwyżek.

REKLAMA

Minimalna emerytura po waloryzacji w 2026 roku

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto. Jeśli potwierdzi się prognozowana 4,9-procentowa waloryzacja, świadczenie to wzrośnie do 1970,98 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emeryci pobierający najniższą emeryturę nie płacą podatku dochodowego, więc po potrąceniu 9-procentowej składki zdrowotnej otrzymają 1793,59 zł netto.

Szacowany wzrost minimalnej emerytury

  • miesięczny wzrost: +83,78 zł,
  • roczny wzrost: około 1005 zł netto.

Czy będzie waloryzacja kwotowo-procentowa?

Co ważne, rząd może zdecydować o przeprowadzeniu waloryzacji mieszanej, czyli procentowo-kwotowej. W poprzednich latach takie rozwiązanie okazywało się szczególnie korzystne dla osób pobierających najniższe świadczenia.

Minimalna kwota podwyżki – wprowadzana czasowo w latach 2023–2024 – była dodatkowym wsparciem dla seniorów.

Jeszcze podczas kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że chciałby, aby gwarantowana minimalna podwyżka wynosiła co najmniej 150 zł brutto i stała się rozwiązaniem stałym. Do wprowadzenia takiego mechanizmu potrzebna jest jednak nowa ustawa.

Waloryzacja emerytur 2026 – przykładowe wyliczenia dla wyższych świadczeń

Jak będzie wyglądać podwyżka w przypadku emerytury dwukrotnie wyższej od minimalnej? Jak wylicza expressbydgoski.pl, ktoś kto teraz pobiera 4000 zł brutto, po waloryzacji w marcu 2026 roku otrzyma 4196 zł brutto.

Od tej kwoty ZUS potrąci 9 proc. składki zdrowotnej (czyli 377,64 zł), a ponieważ świadczenie przekracza próg 2500 zł brutto, naliczony zostanie również 12-procentowy podatek dochodowy od nadwyżki. W efekcie na konto emeryta trafi około 3614,84 zł netto, czyli o 154,84 zł więcej niż obecnie. W skali roku oznacza to dodatkowe 1858 zł netto.

Expressbydgoski.pl podaje wyliczenia odnoszące się do innych konkretnych kwot.

  • Emerytura w wysokości 2000 zł brutto, po waloryzacji wyniesie 2098 zł brutto, na rękę wychodzi 1909 zł
  • Emerytura w wysokości 3000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 3251 zł brutto na rękę wychodzi 2786,13 zł
  • Emerytura w wysokości 4000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 4196zł brutto na rękę wychodzi 3614,84 59 zł
  • Emerytura w wysokości 5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5245 brutto na rękę wychodzi 4443, 55 zł

Waloryzacja emerytur 2026. Ostateczne dane poznamy w lutym 2026

Przedstawione powyżej wyliczenia to wciąż prognozy oparte na obecnych danych makroekonomicznych, wskazuje serwis.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji, a więc i dokładne kwoty podwyżek, poznamy w lutym 2026 roku po publikacji danych GUS.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dają nawet 130 tysięcy złotych! Można dostać dofinansowanie do... remontu łazienki
21 paź 2025

Dla jednych remont łazienki to kwestia wystroju, trendów i nowoczesnych kafelków. Dla innych – to sprawa codziennego życia, komfortu, a często także bezpieczeństwa. Bo co, jeśli zwykły próg przy wannie staje się przeszkodą nie do pokonania?Tak wygląda rzeczywistość wielu osób z niepełnosprawnościami. Każdy ruch, każda czynność, która kiedyś była rutyną, może dziś wymagać siły, pomocy albo specjalnych rozwiązań. Problem w tym, że likwidacja takich barier kosztuje. Nierzadko więcej, niż można sobie pozwolić. Jest wyjście z tej sytuacji. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może pomóc. I to konkretnie. W grę wchodzą kwoty sięgające 130 tysięcy.
Waloryzacja emerytur 2026. Ile wyniesie podwyżka w marcu? Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
21 paź 2025

W marcu 2026 roku ZUS przeprowadzi kolejną waloryzację rent i emerytur. Sprawdź najnowsze prognozy, wskaźnik waloryzacji 2026 (ok. 4,9 proc.) oraz przykładowe wyliczenia podwyżek netto i brutto – od minimalnej emerytury po świadczenia powyżej 4000 zł.
Nowa opłata obejmie także te urządzenia - już niedługo uderzy wszystkich po kieszeni
20 paź 2025

Już niedługo trzeba będzie płacić więcej za urządzenia elektroniczne codziennego użytku, takie jak komputery (w tym laptopy), telewizory, tablety czy smartfony. Zostaną objęte nową opłatą, która ma w założeniu rekompensować ich używanie do pewnych celów. Jakich?
Widełki wynagrodzeń dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa wzrosły nawet o 5 tys. zł brutto od początku roku
20 paź 2025

Mediany górnych widełek wynagrodzeń oferowanych ekspertom od cyberbezpieczeństwa są obecnie najwyższe od początku 2024 roku i sięgają nawet 30,2 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B. Rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży na rynku pracy – oferty z tej kategorii stanowią już 2,5 proc. wszystkich ogłoszeń na portalu No Fluff Jobs. W wymaganiach rzadko pojawiają się kompetencje miękkie, a tylko w co 10. ofercie od kandydatów i kandydatek oczekuje się wyższego wykształcenia. Najczęściej pojawiające się wymagania to znajomość Pythona i rozwiązań chmurowych do zarządzania infrastrukturą IT.

REKLAMA

JPK VAT dostosowany do KSeF – co w praktyce oznaczają nowe oznaczenia i obowiązek korekty?
20 paź 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dostosowującego przepisy w zakresie JPK_VAT do zmian wynikających z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie sposobu raportowania faktur, w tym tych wystawianych poza KSeF – zarówno w trybie awaryjnym, jak i offline24. Projekt określa również zasady rozliczeń VAT od pobranej i niezwróconej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym.
KSeF 2.0 a obieg dokumentów. Rewolucja w księgowości i przedsiębiorstwach już niedługo
20 paź 2025

Od chwili wejścia w życie obowiązkowego KSeF jedyną prawnie skuteczną formą faktury będzie dokument ustrukturyzowany przesłany do systemu Ministerstwa Finansów, a jej wystawienie poza KSeF nie będzie uznane za fakturę w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, że dla milionów firm zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży i zakupu – a wraz z tym całe procesy księgowe.
Komisje w całej Polsce w 2-10 minut uzdrawiają niepełnosprawne osoby. Tak uważają rodzice i opiekunowie
20 paź 2025

Do redakcji Infor.pl trafiają kolejne listy od rodziców albo opiekunów dzieci, którzy stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystkie listy opisują ten sam schemat pracy komisji lekarskich. Schemat dotyczy dzieci cierpiących na autyzm albo zespół Aspergera (nie zostały objęte kilka miesięcy temu korzystnymi dla niepełnosprawnych dzieci wytycznymi min. Ł. Krasonia). Dzieci te przez ostatnie lata dysponowały orzeczeniem z pkt 7 i 8 (= świadczenie pielęgnacyjne). I nagle w 2025 r. (przy okazji przedłużania ważności orzeczenia) seryjnie - tak opisują rodzice - mają miejsca "cudowne uzdrowienia". Dziecko jest pozbawione pkt 7 albo 8).
Czy przed 2026 r. można wystawiać część faktur w KSeF, a część poza tym systemem?
20 paź 2025

Spółka (podatnik VAT) chciałaby od października lub listopada 2025 r. pilotażowo wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury przy użyciu KSeF. Czy jest to możliwe, tj. czy w okresie przejściowym można wystawiać część faktur przy użyciu KSeF, część zaś w tradycyjny sposób? Czy w okresie tym spółka może niekiedy wystawiać „zwykłe” faktury nabywcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF?

REKLAMA

Odszkodowanie za zgubione zwierzę jak za bagaż. Linie lotnicze nie muszą płacić więcej, jeśli nie złożysz tej deklaracji
20 paź 2025

Czy zwierzę to rzecz, a w podróży można traktować je jak bagaż? Przepisy nie pozostawiają w tym zakresie wątpliwości, a TSUE potwierdził jak należy je rozumieć. Jeśli podróżujesz ze zwierzakiem, lepiej żebyś znał te zasady.
Karta parkingowa 2026 – kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
20 paź 2025

Od 2026 roku obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe karty będą wydawane w formie elektronicznej, z kodem QR i zabezpieczeniami przed fałszerstwem.

REKLAMA