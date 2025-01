Zasiłek pogrzebowy. Jak i gdzie złożyć wniosek? Zasiłek pogrzebowy przysługuje na częściowe pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Jaki wniosek należy wypełnić? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Co z zasiłkiem pogrzebowym z KRUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na częściowe pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Przysługuje członkom rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, lub osobie obcej, pod warunkiem, że pokryła koszty pogrzebu. Za członków rodziny uważani są: małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Wniosek o zasiłek pogrzebowy – Z-12 dostępny jest na stronie ZUS, a także w każdej placówce ZUS. Można go także wypełnić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. We wniosku należy wskazać dane osoby zmarłej, dane wnioskodawcy (osoby fizycznej lub innego podmiotu), wypełnić oświadczenie o poniesionych kosztach oraz wskazać rachunek bankowy, bądź adres do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Można go złożyć w dowolnej placówce ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub wysłać pocztą. Wniosek o zasiłek pogrzebowy można także przesłać do ZUS drogą elektroniczną za pomocą portalu PUE ZUS.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy: dokumenty

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy należy dołączyć szereg dokumentów. Chodzi o:

skrócony odpis aktu zgonu, albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,

oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu: jeśli oryginały rachunków złożyłeś w banku – kopie tych rachunków (bank musi potwierdzić, że są zgodne z oryginałem),

dokument, który potwierdza Twoją tożsamość (np. dowód osobisty, paszport),

dokument, który potwierdza Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty) albo dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – jeśli ubiegasz się o zasiłek pogrzebowy po członku rodziny,

zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) osoby zmarłej, albo zaświadczenie Twojego płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli tytułem do zasiłku pogrzebowego jest podleganie tym ubezpieczeniom osoby zmarłej lub Twoje. (Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby),

jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ZUS wymaga dodatkowo zaświadczenia właściwego organu administracji publicznej lub organizacji o pokryciu kosztów pogrzebu oraz rachunki poniesionych przez Ciebie kosztów pogrzebu.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy: kiedy złożyć

Co do zasady, wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć jak najszybciej. Jeżeli dana osoba nie złoży wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci, po której zasiłek przysługuje – prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa. Tylko w niektórych przypadkach można wystąpić o zasiłek pogrzebowy w terminie do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Chodzi o przypadku, gdy nie można było złożyć wniosku, z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, a także o inne przyczyny niezależne od osoby wnioskującej o zasiłek pogrzebowy.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

W przypadku, gdy poniosło się koszty pogrzebu jako członek rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł. Jeżeli poniosło się koszty pogrzebu, a nie jest się członkiem rodziny, tylko np. sąsiadem, znajomym, pracodawcą, czy też miną, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak maksymalna wysokość zasiłku, który można uzyskać, to 4000 zł. W tym miejscu warto także wspomnieć, że od połowy zeszłego roku trwają prace mające na celu zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy z KRUS

W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje na takich samych zasadach jak ubezpieczonym w ZUS. Przysługuje w tej samej wysokości (4000 zł). Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa tak samo jak w przypadku zasiłku pogrzebowego z ZUS, po upływie 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. By uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Należy złożyć takie same dokumenty, jak w przypadku zasiłku pogrzebowego z ZUS. Jedyną różnicą jest miejsce ich złożenia. Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wniosek można złożyć przez ePUAP, w oddziale KRUS osobiście lub wysłać pocztą.