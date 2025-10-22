Nowe świadczenie w 2026 roku. Nawet 4700 zł miesięcznie dla osób z niepełnosprawnościami [sprawdź, kto dostanie]

W 2026 roku system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami wejdzie w nowy etap. Kolejna grupa osób zyska uprawniania do otrzymywania świadczenia wspierającego. Zmienią się dotychczasowe kwoty, zasady przyznawania i liczba uprawnionych. Rząd zapowiada, że świadczenie wspierające obejmie kolejne grupy, a jego wysokość będzie uzależniona od poziomu potrzeb. Sprawdź, co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku.

Na czym polega świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające to nowy element systemu pomocy dla osób z niepełnosprawnością i ich bliskich. Jego konstrukcja różni się od klasycznego świadczenia pielęgnacyjnego. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna, a wysokość świadczenia zależy od tego, jak duży jest poziom potrzeby wsparcia. Ten poziom jest ustalany na podstawie punktów (od 70 do 100) przyznawanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) podczas wywiadu funkcjonalnego. Im więcej punktów, tym większa pomoc.

W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego świadczenie wspierające można otrzymywać niezależnie od aktywności zawodowej opiekuna czy dochodu osoby z niepełnosprawnością, a jego wypłata jest wolna od podatku i nie jest uzależniona od innych świadczeń społecznych. Program wprowadzono ustawą z 7 lipca 2023 r., a realizacja została rozłożona na trzy etapy.

Harmonogram wdrażania – co zmieni się w 2026 r.

Ustawodawca przyjął trzyetapowy plan wprowadzenia świadczenia wspierającego. Od 1 stycznia 2024 r. (etap I) beneficjentami mogą być osoby, których poziom potrzeby wsparcia wynosi 87–100 punktów. Rok później, od 1 stycznia 2025 r. (etap II), świadczenie rozszerzono na osoby z wynikiem 78–86 punktów.

Największa zmiana nastąpi w 2026 r. Od 1 stycznia świadczenie obejmie także osoby, które w decyzji WZON uzyskają 70–77 punktów. Tym samym prawo do wsparcia zyskają osoby z niższym stopniem niepełnosprawności, które do tej pory były pomijane. Uwaga, osoby, na które opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne co najmniej od 1 stycznia 2024 r., mogą ubiegać się o świadczenie wspierające już od etapu I, jeżeli uzyskają co najmniej 70 pkt.

Wysokość świadczenia w 2026 r.

Kwota świadczenia wspierającego jest wyliczana jako procent renty socjalnej. Ustawa określa sześć progów: od 40% renty socjalnej dla osób z poziomem potrzeby wsparcia 70–74 pkt do 220% dla osób z wynikiem 95–100 pkt. Wartości te są waloryzowane razem z rentą socjalną. W marcu 2025 r. renta socjalna wynosiła 1878,91 zł. Po planowanej waloryzacji (ok. 4,8%) od marca 2026 r. świadczenie może wynieść około 1970–2150 zł miesięcznie, dlatego poniższe kwoty są orientacyjne.

Poziom potrzeby wsparcia (pkt) Procent renty socjalnej Przykładowa miesięczna kwota brutto przy rencie socjalnej ok. 2150 zł* 95–100 pkt 220% ok. 4730 zł 90–94 pkt 180% ok. 3870 zł 85–89 pkt 120% ok. 2580 zł 80–84 pkt 80% ok. 1720 zł 75–79 pkt 60% ok. 1290 zł 70–74 pkt 40% ok. 860 zł

*Prognozowane kwoty przy założeniu, że renta socjalna po waloryzacji w 2026 r. będzie wynosić ok. 2150 zł. Wysokość renty socjalnej ustala się na podstawie przeciętnej płacy, dlatego rzeczywista kwota może się nieco różnić.

Jak otrzymać świadczenie wspierające – krok po kroku

Złożenie wniosku o świadczenie wspierające nie wymaga już wizyty w urzędzie. Cała procedura została uproszczona i przeniesiona do systemu elektronicznego. Aby jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków i przejść dwuetapowy proces. Najpierw w wojewódzkim zespole orzekającym, a następnie w ZUS. Oto jak wygląda to w praktyce:

Uzyskaj decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw wystąpić do właściwego wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek składa się wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i dokumentacją medyczną. Zespół ocenia sytuację życiową i przyznaje punkty (70‑100). Minimalny okres ważności decyzji wynosi 3 lata w przypadku dzieci i 7 lat dla dorosłych z chorobami przewlekłymi. Złóż wniosek do ZUS. Po uzyskaniu decyzji WZON składa się elektroniczny wniosek SWN do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć wyłącznie online, za pomocą Platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez wybrane banki. ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Uzupełnij dane i czekaj na decyzję. We wniosku należy podać numer PESEL, numer rachunku bankowego i dane kontaktowe. ZUS sprawdza, czy osoba z niepełnosprawnością spełnia warunki i nie pobiera innych niekompatybilnych świadczeń (np. specjalnego zasiłku opiekuńczego). Jeżeli wniosek jest kompletny, świadczenie zostanie przyznane z datą wskazaną we wniosku. Opiekun nadal może pracować. Osoba, która pobiera świadczenie wspierające, może pracować, a jej opiekun, jeżeli zrezygnuje z zatrudnienia, by opiekować się osobą niepełnosprawną, będzie miał opłacane przez ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kto jest wyłączony

Świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobową opiekę (np. domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo‑lecznicze), w aresztach śledczych, zakładach karnych lub schroniskach dla nieletnich. Prawo do świadczenia wygasa również w razie zgonu osoby uprawnionej lub utraty ważności decyzji o poziomie potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające a inne formy pomocy

Świadczenie wspierające wprowadzono tak, by uzupełniało, a nie zastępowało inne formy pomocy. W praktyce oznacza to, że część świadczeń można łączyć, a w niektórych przypadkach trzeba dokonać wyboru. Sprawdź, jak nowe przepisy wpływają na świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i rentę socjalną.

• Świadczenie pielęgnacyjne: Rodzice lub opiekunowie nadal mogą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do 18 roku życia i nie muszą rezygnować z pracy. Jeżeli osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne, musi wybrać, nie można jednocześnie otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach i świadczenia wspierającego.

• Specjalny zasiłek opiekuńczy: Został uchylony, ale osoby, które pobierały go przed 2024 r., zachowują prawo na dotychczasowych zasadach.

• Świadczenie wspierające jest niezależne od renty socjalnej – można otrzymywać jednocześnie oba świadczenia, ponieważ świadczenie wspierające nie jest traktowane jako dochód.

Co oznaczają zmiany dla osób z niepełnosprawnością

Rozszerzenie programu od 2026 r. do osób z poziomem potrzeby wsparcia 70–77 pkt znacznie zwiększa liczbę uprawnionych. Według szacunków resortu rodziny beneficjentów może być kilkadziesiąt tysięcy więcej niż w 2024 r. Dłuższy okres ważności decyzji (7 lat dla dorosłych) ogranicza konieczność częstych komisji, a możliwość elektronicznego składania wniosków znacznie upraszcza procedurę.

Ustawa gwarantuje też opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za opiekunów, którzy zrezygnują z pracy, aby sprawować opiekę. Dzięki temu program łączy wsparcie finansowe z elementami aktywizacji i autonomii, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami większą niezależność.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania poziomu potrzeby wsparcia.