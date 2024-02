1780,96 zł najniższej emerytury, renty socjalnej i renty rodzinnej od 1 marca 2024 r.

W komunikacie z 9 lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrośnie do 1780,96 zł. W 2024 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 112,12 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku wyniesie 112,12 proc.

W dniu 9 lutego 2024 r. Prezes GUSo ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. wyniósł 1,1 proc. W połowie stycznia GUS przedstawił dane dotyczące średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. Wyniosły one odpowiednio: 111,4 (wzrost cen o 11,4 proc.) i 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.).



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie z tego samego dnia poinformowało, że zgodnie z tymi wyliczeniami w 2024 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. Do ustalenia wskaźnika waloryzacji w 2024 r. został zatem przyjęty średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. na poziomie 111,9 proc.



Ministerstwo wskazało, że do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca. Jakie kwoty po waloryzacji? Jaka najniższa emerytura, renta socjalna, renta rodzinna?

Ministerstwo poinformowało, że od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł.



W przypadku świadczeń na poziomie np. 2300 – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł. - wskazało MRPiPS.



Całkowity koszt waloryzacji emerytur, rent i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na ok. 43 mld zł.

Będzie druga waloryzacja emerytur w 2024 roku

W połowie stycznia szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała PAP, że w resorcie trwają nad mechanizmem drugiej w roku waloryzacji rent i emerytur. Umowa koalicyjna przewiduje bowiem drugą waloryzację, jeśli inflacja przekraczać będzie 5 proc.



"Naszym zadaniem kierunkowym jest stworzenie takiego systemowego mechanizmu, żeby przy określonym wskaźniku inflacji ta waloryzacja była podwójnie zabezpieczona, czyli byłaby ona nie tylko w marcu, ale także jeszcze raz w roku, na przykład we wrześniu" - zapowiedziała minister.

Ile wynoszą najniższe emerytury i renty przed waloryzacją?

Aktualnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto