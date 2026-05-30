Tańszy prąd w 2026 roku. Sprawdź, czy musisz złożyć to oświadczenie

Kto zachowa tańszy prąd w 2026 roku bez składania nowych dokumentów? Samorządy oraz jednostki użyteczności publicznej zyskują jasność w przepisach. Okazuje się, że jeśli dane podmiotu nie uległy zmianie, ponowne składanie oświadczeń o preferencyjne rozliczenia za energię nie jest konieczne. Istnieją jednak wyjątki - zmiana sprzedawcy prądu lub nowe punkty poboru wymuszą aktualizację dokumentacji. Sprawdź nowe stawki i ostateczne terminy na bieżący rok, aby uniknąć drastycznych podwyżek opłat.

Oświadczenie o cenach energii 2026. Pilny termin do 30 czerwca - czy musisz złożyć dokument?

Ceny energii w 2026 roku stabilizują się na nowych poziomach, jednak dla tysięcy przedsiębiorców w Polsce nadchodzi kluczowy moment. Jeśli Twoja firma korzystała ze wsparcia w ubiegłych latach, musisz dopełnić ważnego obowiązku. Sprawdź, czy Twoje oświadczenie o cenach energii jest aktualne i co zmienia się w rozliczeniach od maja 2026 roku.

Rozliczenie pomocy de minimis za energię. Ważny termin: 30 czerwca 2026

Dla mikro, małych i średnich firm (MŚP) oraz rolników najbliższą najważniejszą datą w kalendarzu energetycznym jest 30 czerwca 2026 roku. To ostateczny, wyznaczony przez ustawodawcę termin na ostateczne rozliczenie wsparcia.

Co trzeba zrobić? Należy złożyć lub skorygować informacje o otrzymanej pomocy publicznej za okresy, w których firma korzystała z zamrożonych cen maksymalnych (693 zł/MWh).

Jakie jest ryzyko? Brak dopełnienia tego obowiązku u swojego sprzedawcy prądu grozi poważnymi konsekwencjami. Może skończyć się koniecznością zwrotu różnicy w cenach energii wraz z odsetkami ustawowymi.

Limity pomocy de minimis: Weryfikując dokumenty, upewnij się, że suma wszystkich otrzymanych ulg (w tym tarczy energetycznej) nie przekroczyła dopuszczalnego limitu pomocy de minimis dla Twojego przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje prąd w 2026 roku? Aktualne stawki i taryfy URE

Powszechne mrożenie cen na poziomie 693 zł/MWh netto ostatecznie przeszło do historii. Obecnie rachunki za energię elektryczną w Polsce opierają się na nowych zasadach:

Taryfa G (gospodarstwa domowe): Zgodnie z aktualnymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), średnia zatwierdzona cena samej energii wynosi 495,16 zł/MWh netto.

Nowa opłata mocowa 2026: Od 1 stycznia obowiązuje wyższa stawka dla odbiorców biznesowych (nieryczałtowych). Wynosi ona 0,2194 zł/kWh netto (219,40 zł/MWh) i jest naliczana w dni robocze w godzinach 7:00–21:00. To istotny składnik kosztów dla przemysłu i usług.

Liczniki inteligentne i zdalne odczyty: Najwięksi operatorzy (PGE, Energa, Tauron, Enea) wdrożyli zaawansowaną automatyzację. Systemy zdalnego odczytu sukcesywnie eliminują potrzebę ręcznego podawania stanu licznika przez klientów.

Kto jest odbiorcą uprawnionym w 2026 roku?

Obowiązki dokumentacyjne oraz prawa do ochrony taryfowej dotyczą konkretnych grup:

Sektor MŚP oraz rolnicy - podmioty, które muszą rozliczyć pomoc publiczną za ubiegłe lata do końca czerwca.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) - gminy, powiaty oraz ich zakłady budżetowe (np. wodociągi).

Podmioty użyteczności publicznej - szkoły, szpitale, żłobki, biblioteki oraz ochotnicze straże pożarne.

Kiedy musisz wysłać nowe oświadczenie do sprzedawcy prądu?

Jeśli status Twojej firmy oraz punkty poboru energii (PPE) nie zmieniły się, ponowne składanie dokumentów na drugą połowę 2026 roku nie jest automatycznie wymagane. Aktualizacja lub nowe oświadczenie są jednak niezbędne w następujących sytuacjach:

Zmiana sprzedawcy energii - nowy dostawca prądu musi otrzymać komplet Twoich oświadczeń, aby zastosować odpowiednie rozliczenia.

Zmiana danych firmy - np. przekształcenie formy prawnej, zmiana numeru NIP, adresu lub utrata statusu MŚP.

Nowe liczniki (PPE) - każdy nowy punkt poboru energii należy zgłosić do sprzedawcy w ustawowym terminie (zazwyczaj 7 dni).

Korekta pomocy publicznej - jeśli wykryłeś błędy w limitach de minimis przed czerwcowym terminem.

Ryczałt energetyczny 2026. Ile wynosi wsparcie dla osób fizycznych?

W 2026 roku państwo kontynuuje wsparcie dla wybranych grup obywateli. Od 1 marca 2026 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Wsparcie przysługuje m.in. kombatantom, osobom represjonowanym oraz żołnierzom zastępczej służby wojskowej. Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS. Nowoczesne e-faktury oparte na zdalnych odczytach znacznie ułatwiają przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania