REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bony dla seniora w 2026 roku. Nawet 400 zł do portfela lub darmowa opieka. Sprawdź, co Ci się należy

Bony dla seniora w 2026 roku. Nawet 400 zł do portfela lub darmowa opieka. Sprawdź, co Ci się należy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 09:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka
Bony dla seniora w 2026 roku. Nawet 400 zł do portfela lub darmowa opieka. Sprawdź, co Ci się należy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polscy seniorzy mogą w 2026 roku skorzystać z nowych form wsparcia finansowego i opiekuńczego. Wokół tematu "bonu dla seniora" narosło jednak wiele mitów. Wiele osób myli lokalny dodatek gotówkowy w wysokości 400 zł z rewolucyjnym, ogólnokrajowym programem Bonu Senioralnego, nad którym rząd przyjął projekt ustawy 5 maja 2026 roku. Oto szczegóły.

rozwiń >

Bon Wyspiarza Seniora 2026. Kto otrzyma 400 zł przelewem?

Kwota 400 zł to potoczna nazwa lokalnego świadczenia "Bon Wyspiarza Seniora". W 2026 roku stawka ta została podniesiona o 50 zł (w zeszłym roku wynosiła 350 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Uwaga na ważny termin! Czas na złożenie wniosku mija dzisiaj - 29 maja 2026 roku.

Kto może złożyć wniosek?

Pieniądze wypłacane są bezpośrednio na konto bankowe, ale program ma charakter lokalny. Aby otrzymać 400 zł, należy spełnić pewne kryteria.

  • Kryterium wieku: Ukończenie co najmniej 65. roku życia w roku kalendarzowym 2026.
  • Kryterium miejsca zamieszkania: Faktyczne zamieszkiwanie na terenie Świnoujścia przez minimum 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (oficjalne zameldowanie nie jest wymagane, liczy się stan faktyczny).
  • Pieniądze z Bonu Wyspiarza można przeznaczyć na dowolny cel - np. na zakup leków, rehabilitację czy bieżące rachunki.

Ogólnopolski Bon Senioralny 2026. Nawet 2150 zł miesięcznie na darmową opiekę

Rada Ministrów przyjęła projekt tej ustawy na początku maja. Warto jednak wiedzieć, że ten bon nie będzie wypłacany w formie gotówki.

REKLAMA

Na czym polega Bon Senioralny?

Świadczenie polega na przyznaniu darmowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora. Maksymalna wartość wsparcia może wynieść równowartość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w 2026 roku oznacza pomoc wartą nawet 2150 zł miesięcznie. Gmina sfinansuje profesjonalnego opiekuna, który odciąży pracujące dzieci i pomoże seniorowi w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Codziennych zakupach i przygotowywaniu posiłków.
  • Utrzymaniu czystości w domu.
  • Myciu, ubieraniu się i higienie.
  • Dojazdach do lekarza lub urzędu.

Kryteria dochodowe i limity

Program skierowany jest do osób po 65. roku życia, których dzieci pracują zawodowo i ze względu na obowiązki nie mogą zapewnić im stałej opieki. Obowiązuje tu sztywne kryterium finansowe: średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie może przekraczać 3410 zł brutto.

Pułapka wieku. Nie każdy 65-latek dostanie pomoc od razu

Diabeł tkwi w szczegółach ustawy. Choć docelowo Bon Senioralny ma objąć osoby od 65. roku życia, to w pierwszych latach wdrażania programu (2026-2028) wsparcie w pierwszej kolejności zostanie skierowane do najstarszych Polaków (powyżej 75. lub 80. roku życia). To oni najbardziej potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a budżety gmin mają ograniczone moce przerobowe. Dopiero w kolejnych etapach program w pełni obejmie młodszych seniorów.

Kiedy rusza program?

Wdrożenie ustawy zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku (prawdopodobnie od września). W pierwszej kolejności wsparcie trafi do gmin, które obecnie wykazują największe braki w publicznych usługach opiekuńczych.

Jak i gdzie złożyć wnioski?

  • O 400 zł w Świnoujściu wnioski należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub elektronicznie do 29 maja 2026 roku.
  • O ogólnopolski Bon Senioralny wnioski będzie można składać w swojej gminie (MOPS/GOPS) po oficjalnym wejściu ustawy w życie jesienią tego roku.

Powszechny mit - czy istnieje "bon turystyczny dla seniora"?

Szukasz darmowych pieniędzy na wakacje, wczasy nad morzem lub wyjazd do sanatorium? Wiele portali internetowych celowo wprowadza w błąd, łącząc hasło "bon dla seniora z darmowym wypoczynkiem". Wyjaśniamy jednoznacznie: w 2026 roku nie istnieje żaden ogólnopolski bon turystyczny dla emerytów. Zarówno program ze Świnoujścia (400 zł), jak i projekt rządowy (do 2150 zł) dotyczą zabezpieczenia codziennych potrzeb oraz opieki domowej, a nie finansowania urlopów. Jeśli szukasz realnych dopłat do wyjazdów leczniczych, jedyną oficjalną ścieżką są dofinansowania z PFRON do turnusów rehabilitacyjnych, o które można starać się przez cały rok.

Inne dodatki dla seniorów w 2026 roku. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać

Poza bonami, polscy emeryci mogą w tym roku ubiegać się o szereg innych stałych i jednorazowych świadczeń:

  • 500 plus dla seniora (Świadczenie uzupełniające): Dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Próg dochodowy uprawniający do pobierania pełnej kwoty wynosi obecnie 2419,33 zł brutto.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: Wynosi 215,84 zł i przysługuje automatycznie każdej osobie, która ukończyła 75. rok życia (ZUS wypłaca go wraz z emeryturą bez konieczności składania wniosku).
  • Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny: Regularnie waloryzowane wsparcie dla osób posiadających status kombatanta lub ofiary represji wojennych.

Często zadawane pytania (FAQ) - bony dla seniora w 2026 roku

Czy 400 zł dostanie każdy emeryt w Polsce? Nie. Świadczenie gotówkowe w wysokości 400 zł („Bon Wyspiarza”) przysługuje wyłącznie mieszkańcom Świnoujścia spełniającym kryteria stażu zamieszkania.

Kto fizycznie składa wniosek o ogólnopolski Bon Senioralny o wartości do 2150 zł? Wniosek składa pracujące dziecko lub bliższa rodzina (zstępni), na których spoczywa obowiązek opieki, za pisemną zgodą seniora.

Czy dochód z trzynastej i czternastej emerytury wlicza się do limitu 3410 zł brutto? Zgodnie z założeniami projektu, jednorazowe dodatki roczne (13. i 14. emerytura) nie są wliczane do średniego miesięcznego dochodu przy weryfikacji progu do Bonu Senioralnego.

Komu przysługuje Bon Wyspiarza Seniora 2026 w wysokości 400 zł?

Bon Wyspiarza Seniora 2026 przysługuje osobie, która ukończy co najmniej 65. rok życia w 2026 roku i faktycznie mieszka w Świnoujściu minimum 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Do kiedy i gdzie złożyć wniosek o 400 zł z Bonu Wyspiarza Seniora 2026?

Wniosek o 400 zł w Świnoujściu należy złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub elektronicznie do 29 maja 2026 roku.

Na czym polega ogólnopolski Bon Senioralny 2026 i jaka jest jego maksymalna wartość?

Bon Senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Świadczenie polega na przyznaniu darmowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora, o wartości nawet 2150 zł miesięcznie w 2026 roku.

Jakie kryterium dochodu obowiązuje przy ogólnopolskim Bonie Senioralnym 2026?

Średni miesięczny dochód seniora z ostatnich 3 miesięcy nie może przekraczać 3410 zł brutto. Zgodnie z założeniami projektu 13. i 14. emerytura nie są wliczane do tego limitu.

Czy w 2026 roku istnieje ogólnopolski bon turystyczny dla seniora?

W 2026 roku nie istnieje żaden ogólnopolski bon turystyczny dla emerytów. Program ze Świnoujścia i projekt rządowy dotyczą codziennych potrzeb oraz opieki domowej, a nie finansowania urlopów.

Powiązane
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłym? Średnio 29 000 zł do wypłaty. Instrukcja krok po kroku
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.
Adwokat: TSUE nie rozdaje darmowych kredytów, a SKD nie wynika z prawa unijnego. Polskie sądy nadal w większości oddalają powództwa
29 maja 2026

Kwietniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów konsumenckich wywołał falę emocji i nadziei na „darmowe kredyty”. W debacie publicznej szybko pojawiła się teza o przełomie. Tymczasem analiza orzeczenia i pierwszych reakcji polskich sądów pokazuje obraz znacznie bardziej złożony i daleki od uproszczonych haseł.
Bezrobocie w Polsce spada, ale rynek pracy nadal wysyła niepokojące sygnały. GUS pokazał nowe dane
29 maja 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Polsce. Choć w kwietniu 2026 liczba bezrobotnych ponownie spadła, eksperci zwracają uwagę na słabą liczbę ofert pracy oraz wyraźnie gorszą sytuację niż rok wcześniej. Sezonowy spadek bezrobocia nie zmienia faktu, że rynek pracy pozostaje pod presją.
"Wewnętrzny hamulcowy" blokuje kariery kobiet. Naukowczyni wskazuje rozwiązanie
29 maja 2026

W karierze często kobietom przeszkadza „wewnętrzny hamulcowy”; blokuje nas brak wiary w siebie – przekazała dr Natalia Schmidt-Polończyk. Dodała, że wielu szans dla kobiet w naukach ścisłych i inżynieryjnych upatruje w rozwoju sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Podatek od trzeciego mieszkania wraca do gry. Nowy projekt może mocno uderzyć w rynek nieruchomości
29 maja 2026

Do Sejmu trafił projekt ustawy przewidujący podatek od wartości nieruchomości dla osób posiadających więcej niż dwa mieszkania. Propozycja może oznaczać fundamentalną zmianę w sposobie opodatkowania rynku mieszkaniowego w Polsce i wywołuje coraz większe zainteresowanie inwestorów, deweloperów oraz sektora PRS. Eksperci ostrzegają, że nawet jeśli przepisy szybko nie wejdą w życie, sam kierunek zmian powinien już teraz znaleźć się na radarze zarządów i CFO firm działających na rynku nieruchomości.
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
28 maja 2026

W Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym odpady dzieli się na pięć podstawowych frakcji. Każdy rodzaj śmieci powinien trafiać do właściwie oznaczonego pojemnika o określonym kolorze.
Pracodawca może żądać informacji o dochodach rodziny. Pracowników to oburza, choć jest to zgodne z prawem
29 maja 2026

Pracownicy chronią swoją prywatność. I mają do tego prawo. Nie mogą jednak oczekiwać tego, że zostaną im przyznane świadczenia, do których prawo uzależnia się właśnie od danych, których ujawnić nie chcą.
EKUZ – gwarancja opieki zdrowotnej na wakacjach w krajach Unii Europejskiej
28 maja 2026

Osoby wyjeżdżające za granicę na wakacje lub do pracy na krócej niż 12 miesięcy powinny zadbać o uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ potwierdza prawo do leczenia w krajach Unii Europejskiej i EFTA.

REKLAMA

Dyscyplinarka: Pracownik nie wysyłał raportów przez 4 lata. Firma wiedziała [Sąd]
29 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Dane osobowe obywateli ujawnione przez burmistrza Myślenic. Prezes UODO ukarał go karą pieniężną
28 maja 2026

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) po przeprowadzonym postępowaniu stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych przez administratora danych – Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych obywateli, którzy poparli petycję opublikowaną następnie przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA