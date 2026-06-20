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Pomocny zakup dla niepełnosprawnego dziecka. Niestety skarbówka nie pozwala odliczyć wydatku [interpretacja KIS]

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20 czerwca 2026, 08:45
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
karta parkingowa koperta miejsce dla osób z niepełnosprawnością
karta parkingowa koperta miejsce dla osób z niepełnosprawnością
Shutterstock

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Ojciec niepełnosprawnego chłopca kupił rower tandem ze wspomaganiem elektrycznym. Sprzęt realnie poprawił sprawność i samopoczucie dziecka, a jego zakup podpowiedzieli lekarze. Mimo to fiskus uznał, że kosztu nie wolno odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Powodem był brak „indywidualnego charakteru” sprzętu, a to pokazuje, jak nieprzewidywalna potrafi być ta ulga.

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Rower, który pomógł

Sprawa dotyczy ojca jedenastoletniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Dziecko wymaga stałej, całodobowej opieki, nie ocenia prawidłowo zagrożeń i nie utrzymuje równowagi, więc samodzielna jazda na zwykłym rowerze jest dla niego niemożliwa i niebezpieczna. Rodzice kupili w 2025 r. rower tandem ze wspomaganiem elektrycznym, który może prowadzić jedna osoba dorosła – opiekun panuje nad pojazdem i odpowiada za bezpieczeństwo, a dziecko bezpiecznie uczestniczy w ruchu.

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Efekty? Według wniosku regularna jazda wzmocniła mięśnie syna, poprawiła koordynację, wyciszyła go emocjonalnie, uregulowała sen i ograniczyła ryzyko izolacji społecznej. Zakup podpowiedziała lekarka, a całą aktywność popierają specjaliści, do których chłopiec uczęszcza. Ojciec rozlicza się wspólnie z żoną, ma fakturę i nie dostał na rower żadnego dofinansowania. Wydawało się, że odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej to czysta formalność.

Co na to ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu m.in. wydatki na „zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych” (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT). Z odliczenia może skorzystać nie tylko sama osoba z niepełnosprawnością, ale też podatnik, który ma ją na utrzymaniu – w tym rodzic dziecka, o ile dochody dziecka nie przekraczają ustawowego limitu. Tutaj ten warunek był spełniony: syn nie uzyskał żadnych dochodów.

rower elektryczny

rower elektryczny

Shutterstock

Kłopot w tym, że kluczowe słowo w przepisie to „indywidualny”. Organy podatkowe czytają je dosłownie: sprzęt musi mieć charakter szczególny, niestandardowy, dostosowany do konkretnej niepełnosprawności konkretnej osoby. Sam fakt, że coś realnie pomaga choremu, nie wystarcza.

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Dlaczego skarbówka powiedziała „nie”

W interpretacji z 17 czerwca 2026 r. (0112-KDSL1-1.4011.393.2026.2.KM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko ojca za nieprawidłowe. Argumentacja: katalog wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną jest zamknięty, a ulgi podatkowe interpretuje się ściśle, bez wychodzenia poza literalne brzmienie przepisu. Skoro rower tandem ze wspomaganiem elektrycznym jest modelem dostępnym dla każdego (nawet jeśli wykonywanym na zamówienie) i nie został dodatkowo dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, to – zdaniem organu – nie ma „indywidualnego charakteru”. A bez tej cechy nie mieści się w przepisie, choćby faktycznie wspierał rehabilitację.

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Skarbówka zwróciła też uwagę na kwestię dowodową. Ojciec przyznał, że nie ma zaświadczenia lekarza specjalisty potwierdzającego, że rower będzie wspomagał rehabilitację syna – zamierza dopiero o nie wystąpić. To istotne, bo właśnie taki dokument bywa w podobnych sprawach języczkiem u wagi.

Loteria interpretacyjna PIT i niepełnosprawni

Najbardziej frustrujące jest to, że linia orzecznicza nie jest jednolita. W innych sprawach KIS pozwalał odliczyć rower. W interpretacji z 23 stycznia 2026 r. (0112-KDSL1-1.4011.720.2025.2.DS) organ zgodził się na ulgę przy zakupie roweru trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym. Wcześniej akceptował rower poziomy oraz rower napędzany siłą mięśni (interpretacja z 25 kwietnia 2025 r., 0115-KDIT2.4011.87.2025.3.MM), o ile lekarz specjalista potwierdził jego niezbędność w rehabilitacji.

Z drugiej strony odmów również nie brakuje. Skarbówka odrzuciła odliczenie hulajnogi elektrycznej i roweru elektrycznego (interpretacja z 16 marca 2026 r., 0115-KDIT2.4011.35.2026.1.MM) oraz roweru z elektrycznym wspomaganiem napędu (interpretacja z 24 kwietnia 2025 r., 0115-KDIT2.4011.113.2025.3.ŁS), uznając je za „dobra powszechnego użytku”. Granica między „tak” a „nie” jest cienka i często sprowadza się do tego, czy organ postrzega dany sprzęt jako rehabilitacyjny ze swej natury, czy jako zwykły, dostępny w sklepie produkt.

Ważne

Dla fiskusa nie liczy się to, jak bardzo sprzęt realnie pomaga choremu, lecz to, czy ma cechy szczególne, dostosowane do jego niepełnosprawności. Standardowy produkt z półki – nawet kupiony wyłącznie z myślą o rehabilitacji – zwykle nie daje prawa do odliczenia.

Jak zwiększyć szanse na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Jeśli planujesz podobny zakup i chcesz go odliczyć, zadbaj o kilka rzeczy jeszcze przed wizytą w sklepie:

  • zdobądź zaświadczenie lekarza specjalisty, że dany sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji w związku z konkretną niepełnosprawnością – najlepiej przed zakupem,
  • wybieraj sprzęt o cechach rehabilitacyjnych lub indywidualnie dostosowany do potrzeb chorego, a nie standardowy produkt z półki,
  • zachowaj imienną fakturę dokumentującą zakup (przy wspólności majątkowej i wspólnym rozliczeniu faktura wystawiona na małżonka nie jest problemem),
  • upewnij się, że wydatek nie został zwrócony ani dofinansowany z PFRON, NFZ czy funduszy zakładowych,
  • w razie wątpliwości wystąp o własną interpretację indywidualną – chroni przed odpowiedzialnością, gdyby organ później zakwestionował odliczenie.

Pamiętaj jednak, że nawet komplet dokumentów nie daje stuprocentowej pewności. Dopóki KIS nie ujednolici podejścia, każda taka sprawa pozostaje w pewnym stopniu loterią. Ojcu z opisywanej interpretacji pozostaje rozważenie skargi do sądu administracyjnego – sądy bywają w tych sprawach bardziej wyrozumiałe niż fiskus.

    Podstawa prawna

    art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7, 7a, 7b, 7d i 7e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

    Powołane interpretacje:

    – interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 czerwca 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.393.2026.2.KM

    – interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 stycznia 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.720.2025.2.DS

    – interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 marca 2026 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.35.2026.1.MM

    – interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 kwietnia 2025 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.87.2025.3.MM

    – interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 kwietnia 2025 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.113.2025.3.ŁS

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Źródło: INFOR
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