Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2026 r. – rząd podał wykluczonych z prawa do świadczenia. Przepisy już obowiązują

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2026 r. – rząd podał wykluczonych z prawa do świadczenia. Przepisy już obowiązują

28 maja 2026, 07:33
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Od 1 lipca 2026 r. rozpoczyna się nabór wniosków o nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (tj. tzw. bon ciepłowniczy 2026). Poza kryterium dochodowym, od którego uzależnione jest przysługiwanie świadczenia – rząd uzależnił prawa do wsparcia od jeszcze jednego, istotnego warunku. Jego niespełnienie – zgodnie z nowymi zasadami przyznawania świadczenia – uprawnia wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta do pozostawienia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, złożonego w 2026 r., bez rozpoznania.

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych – kto może otrzymać świadczenie w celu pokrycia kosztów wynikających rachunków za ogrzewanie, czyli bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy, to nowe świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, którego celem jest wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – świadczenie to ma pokryć część należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Przysługiwanie świadczenia uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego:

  • osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto,
  • w przypadku gospodarstw wieloosobowych – będzie to natomiast 2 454,52 zł netto na osobę.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego za 2026 r.) – pod uwagę brany będzie dochód za 2025 r.

Ważne

Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego jest ponadto korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Przez ciepło systemowe, zgodnie z ustawą, należy rozumieć – sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą wprowadzono bon ciepłowniczy – świadczenie to będzie przysługiwało najuboższym gospodarstwom domowym, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z uwagi na obowiązywanie mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej tylko do końca roku 2025 – „powrót do cen rynkowych [red.: w zakresie rachunków za energię elektryczną; w 2026 r.] może być znacząco obciążający dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego (...). Szereg rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie jest wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.” – wyjaśnia Ministerstwo Energii.

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych – w jakiej kwocie przysługuje świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, czyli bon ciepłowniczy 2026?

Wysokość bonu ciepłowniczego uzależniona jest od cen ciepła. W 2026 roku, jest to jednorazowa wypłata kwoty:

  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.
Ważne

Z uwagi na fakt, iż jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ, niż 230 zł/GJ – należy spodziewać się, że większa część uprawnionych do świadczenia, w 2026 r., otrzyma bon ciepłowniczy w kwocie 1000 zł, a nie w kwocie 3 500 zł.

Przy wypłacie świadczenia obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale wówczas kwota świadczenia będzie odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Jeżeli jednak wyliczona, w powyższy sposób, kwota bonu ciepłowniczego będzie niższa niż 20 zł – świadczenie nie będzie przysługiwać.

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych – w jaki sposób i w jakim terminie można wnioskować do gminy/miasta o przyznanie świadczenia, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, czyli o bon ciepłowniczy 2026?

Ważne

Wnioski o wypłacę bonu ciepłowniczego należy składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski dotyczące okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Jeżeli wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego nie zostanie złożony w ww. terminie– świadczenie przepadnie.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba – bon zostanie wypłacony osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek w tym gospodarstwie domowym. Pozostałe wnioski zostaną natomiast pozostawione bez rozpoznania. Ponadto, na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu, w ustawie przyjęto, że – jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego, a w przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło – przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczba gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem, będą ustalane przez urząd gminy (lub odpowiednio – miasta) na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych – dlaczego w wielu gminach w Polsce świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, czyli bon ciepłowniczy 2026, w ogóle nie przysługuje?

Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie w postaci bonu ciepłowniczego weszła w życie z dniem 30 września 2025 r., a do 15 grudnia 2025 r. można było składać do wójtów, burmistrzów i odpowiednio – prezydentów miast, wnioski o wypłatę świadczenia za pierwszy okres świadczeniowy, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. Jak się można domyślić – do wszystkich gmin w Polsce, zaczęły wówczas masowo napływać wnioski o wypłatę bonu, ponieważ – każdy (mniej lub bardziej) liczył na jakąś oszczędność w ówczesnym sezonie grzewczym. Wiele z nich (tak jak gmina Rokietnica, położona w województwie wielkopolskim) – studziła jednak entuzjazm swoich mieszkańców, informując, że – „Mieszkańcy Gminy [red.: w tym przypadku akurat Rokietnicy, ale dotyczy to wielu gmin w Polsce] nie muszą składać wniosków o bon ciepłowniczy, ponieważ świadczenie nie będzie przysługiwać.” W czym jest zatem „pies pogrzebany”?

Ważne

Jak się okazuje – chodziło o jedno z kluczowych kryteriów, od których ustawodawca uzależnił przysługiwanie świadczenia (bonu ciepłowniczego), a mianowicie – korzystanie z ciepła systemowego.

Cym jest zatem ciepło systemowe?

Ciepło systemowe to ciepło produkowane w ciepłowniach i elektrociepłowniach i przesyłane do budynków sieciami ciepłowniczymi, aby zapewnić ogrzewanie oraz ciepłą wodę. Jest to sposób na ogrzewanie budynków, który nie wymaga indywidualnych kotłów ani pieców.

Czyli:

  • jeżeli ktoś posiada w domu piec gazowy, węglowy, pelletowy czy pompę ciepła bon ciepłowniczy go nie obejmuje,
  • jeżeli natomiast ktoś posiada w domu grzejniki zasilane przez sieć ciepłowniczą – właśnie dla niego przewidziano ten dodatek.

W związku z powyższym – władze gminy Rokietnica w województwie wielkopolskim, poinformowały swoich mieszkańców, iż z uwagi na fakt, że na terenie gminy nie ma ciepłowni ani też elektrociepłowni, a budynki ogrzewane są indywidualnymi piecami/pompami ciepła, gazem czy innymi dostępnymi sposobami – mieszkańcy gminy nie mają możliwości ubiegania się o bon ciepłowniczy: „Mieszkańcy Gminy Rokietnica nie muszą składać wniosków o bon ciepłowniczy, ponieważ świadczenie nie będzie przysługiwać.” – czytaliśmy w wydanym w dniu 5 listopada 2025 r. komunikacie.

Ważne

Z powyższego wynika, że nowe świadczenie w postaci bonu ciepłowniczego, dotyczy przede wszystkim mieszkańców większych miast, którzy korzystają z ciepła pochodzącego z ciepłowni lub elektrociepłowni, a na wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, nie mają co liczyć mieszkańcy mniejszych miejscowości, korzystający z własnych źródeł ogrzewania.

Nowe 1000 plus dla gospodarstw domowych – te wnioski o wypłatę bonu ciepłowniczego 2026 zostaną pozostawione bez rozpoznania, rząd zmienił zasady dotyczące przyznawania świadczenia za rok 2026 i podał kto nie otrzyma wsparcia

W związku z „zalewaniem” gmin wnioskami o wypłatę bonu ciepłowniczego w 2025 r., pomimo zaistnienia określonych w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej okoliczności, w których świadczenie nie przysługuje (co generowało po stronie gmin zbędne kosztu obsługi takich wniosków) – rząd dokonał nowelizacji ww. ustawy, która miała powyższe kwestie „uporządkować”. Mowa o ustawie z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, która weszła w życie w dniu 14 stycznia 2026 r. i:

  1. Nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zobowiązanie do zamieszczenia, w terminie do dnia 20 czerwca 2026 r., na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o tym, że na obszarze danej gminy:
    • nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo
    • jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto.
  3. Nadała wójtom, burmistrzom i prezydentom miasta uprawnienie do pozostawienia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego bez rozpoznania, jeżeli został on złożony pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej.
Ważne

Powyższe regulacje dotyczą wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. które będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Jeżeli zatem wniosek o wypłatę świadczenia zostanie złożony w gminie lub mieście, w którym nie ma ciepła systemowego albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto (o czym uprzednio poinformuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta) – zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Po podpisaniu ww. nowelizacji przez Prezydenta Karola Nawrockiego na początku 2026 r., Kancelaria Prezydenta podkreśliła w wydanym wówczas komunikacie – „Zmiany wprowadzone w ustawie o bonie ciepłowniczym przewidują mechanizm, umożliwiający poinformowanie gospodarstw domowych o bezprzedmiotowości składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego, a w przypadku złożenia takiego wniosku umożliwiający organowi pozostawienie go bez rozpoznania. (...) W art. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym zostanie dodany ust 2b, który wprost przesądzi, że wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia wskazanych okoliczności pozostawia się bez rozpoznania.”

Z pełną treścią informacji na temat ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta, można zapoznać się poniżej:

Informacja Kancelarii Prezydenta o ustawie z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1302 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. z 2026 r., poz. 32)

