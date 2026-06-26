Ekstra pieniądze dla bezrobotnych w 2026 roku. ZUS i urząd pracy mają ukryte dopłaty

Większość osób szukających zatrudnienia kojarzy urzędy pracy wyłącznie z popularną "kuroniówką". To potężny błąd, przez który tysiące Polaków rezygnuje z dodatkowej gotówki, jaka dosłownie leży na stole. Przepisy kryją w sobie pakiet mało znanych świadczeń, które mogą zasilić Twój budżet podczas szukania pracy. Wyjaśniamy, jak ominąć standardowe procedury i sięgnąć po ukryte dopłaty, o których urzędnicy sami z siebie rzadko informują.

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Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy spełnić kluczowe warunki:

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Rejestracja w urzędzie: Trzeba zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Okres uprawniający: Należy wykazać co najmniej 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.

Ważny szczegół: Dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, których stosunek pracy wygasł, został rozwiązany przez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Zasiłek przysługuje również osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak to, aby w okresie pracy opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 2026 roku stawki zasiłku wzrosły w ramach corocznej waloryzacji. Kwota świadczenia zależy od stażu pracy i ulega obniżeniu po upływie pierwszych 90 dni. Osoby posiadające staż pracy poniżej 20 lat otrzymują zasiłek podstawowy (100 proc.), który wynosi:

Przez pierwsze 3 miesiące: 1783,90 zł brutto (ok. 1623 zł netto).

W kolejnych miesiącach: 1400,90 zł brutto (ok. 1275 zł netto).

Osobom z długim stażem pracy, wynoszącym co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek podwyższony (120 proc. stawki podstawowej). W ich przypadku kwoty te wynoszą odpowiednio 2140,68 zł brutto (ok. 1948 zł netto) na start oraz 1681,08 zł brutto (ok. 1530 zł netto) w następnym okresie pobierania pieniędzy. Warto pamiętać, że dawny próg 80 proc. dla osób ze stażem poniżej 5 lat przestał obowiązywać - obecnie młodsi pracownicy od razu dostają pełną stawkę podstawową.

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Od 1 czerwca 2026 roku maksymalna wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi 892,00 zł brutto miesięcznie (ok. 785,00 zł netto). Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT), co oznacza, że urząd pracy odprowadza od niego zaliczkę. Komu przysługuje dodatek?

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Samodzielne znalezienie pracy : Osobom, które miały prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi wtedy dokładnie 50 proc. podstawowego zasiłku i przysługuje przez połowę pozostałego okresu zasiłkowego. Staż pracy nie ma tu znaczenia.

: Osobom, które miały prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi wtedy dokładnie 50 proc. podstawowego zasiłku i przysługuje przez połowę pozostałego okresu zasiłkowego. Staż pracy nie ma tu znaczenia. Skierowanie przez PUP: Jeśli podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, dodatek przysługuje pod warunkiem podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywania wynagrodzenia niższego od minimalnego. Wynosi on wtedy różnicę między uzyskiwanym wynagrodzeniem a płacą minimalną (nie więcej niż 50 proc. zasiłku podstawowego) i jest wypłacany przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie. Jest ono całkowicie wolne od podatku dochodowego i wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie kierowane jest do osób, które nie mają prawa do klasycznego zasiłku macierzyńskiego. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

Główni adresaci: Z programu korzystają przede wszystkim studenci, osoby pracujące na umowach o dzieło, rolnicy oraz osoby bezrobotne.

Okres wypłat: Standardowy czas pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Przy bliźniętach lub wieloraczkach okres ten ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Zasiłek przedemerytalny

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1993,76 zł brutto (ok. 1493 zł netto na rękę). Nowa stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku. Wraz z jej wprowadzeniem zmieniły się również roczne oraz miesięczne limity dorabiania dla osób pobierających to wsparcie:

Do 2225,90 zł brutto miesięcznie - można dorobić bez żadnego zmniejszania wypłaty świadczenia z ZUS.

Od 2225,90 zł do 6232,50 zł brutto miesięcznie - świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone przez urzędników o kwotę przekroczenia progu.

Powyżej 6232,50 zł brutto miesięcznie - przekroczenie tego górnego pułapu skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty pieniędzy

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również szereg innych instrumentów rynku pracy oraz pomocy społecznej: