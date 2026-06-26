REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ekstra pieniądze dla bezrobotnych w 2026 roku. ZUS i urząd pracy mają ukryte dopłaty

Ekstra pieniądze dla bezrobotnych w 2026 roku. ZUS i urząd pracy mają ukryte dopłaty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 czerwca 2026, 10:23
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Zasiłek dla bezrobotnych 2026
Ekstra pieniądze dla bezrobotnych w 2026 roku. ZUS i urząd pracy mają ukryte dopłaty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Większość osób szukających zatrudnienia kojarzy urzędy pracy wyłącznie z popularną "kuroniówką". To potężny błąd, przez który tysiące Polaków rezygnuje z dodatkowej gotówki, jaka dosłownie leży na stole. Przepisy kryją w sobie pakiet mało znanych świadczeń, które mogą zasilić Twój budżet podczas szukania pracy. Wyjaśniamy, jak ominąć standardowe procedury i sięgnąć po ukryte dopłaty, o których urzędnicy sami z siebie rzadko informują.

rozwiń >

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie zatrudnienia warto skorzystać z podstawowego wsparcia finansowego, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie to ma na celu częściową kompensację utraconych dochodów w okresie poszukiwania nowej pracy. Aby uzyskać zasiłek, należy spełnić kluczowe warunki:

REKLAMA

REKLAMA

  • Rejestracja w urzędzie: Trzeba zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy (PUP).
  • Okres uprawniający: Należy wykazać co najmniej 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.
  • Ważny szczegół: Dłuższe niż 30-dniowe urlopy bezpłatne nie są wliczane do tego okresu.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, których stosunek pracy wygasł, został rozwiązany przez wypowiedzenie lub na podstawie porozumienia stron. Zasiłek przysługuje również osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest jednak to, aby w okresie pracy opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 2026 roku stawki zasiłku wzrosły w ramach corocznej waloryzacji. Kwota świadczenia zależy od stażu pracy i ulega obniżeniu po upływie pierwszych 90 dni. Osoby posiadające staż pracy poniżej 20 lat otrzymują zasiłek podstawowy (100 proc.), który wynosi:

  • Przez pierwsze 3 miesiące: 1783,90 zł brutto (ok. 1623 zł netto).
  • W kolejnych miesiącach: 1400,90 zł brutto (ok. 1275 zł netto).

Osobom z długim stażem pracy, wynoszącym co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek podwyższony (120 proc. stawki podstawowej). W ich przypadku kwoty te wynoszą odpowiednio 2140,68 zł brutto (ok. 1948 zł netto) na start oraz 1681,08 zł brutto (ok. 1530 zł netto) w następnym okresie pobierania pieniędzy. Warto pamiętać, że dawny próg 80 proc. dla osób ze stażem poniżej 5 lat przestał obowiązywać - obecnie młodsi pracownicy od razu dostają pełną stawkę podstawową.

REKLAMA

Dodatek aktywizacyjny

Od 1 czerwca 2026 roku maksymalna wysokość dodatku aktywizacyjnego wynosi 892,00 zł brutto miesięcznie (ok. 785,00 zł netto). Świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT), co oznacza, że urząd pracy odprowadza od niego zaliczkę. Komu przysługuje dodatek?

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Samodzielne znalezienie pracy: Osobom, które miały prawo do zasiłku, ale podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy przed upływem okresu jego pobierania. Kwota ta stanowi wtedy dokładnie 50 proc. podstawowego zasiłku i przysługuje przez połowę pozostałego okresu zasiłkowego. Staż pracy nie ma tu znaczenia.
  • Skierowanie przez PUP: Jeśli podjęcie pracy nastąpiło w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, dodatek przysługuje pod warunkiem podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymywania wynagrodzenia niższego od minimalnego. Wynosi on wtedy różnicę między uzyskiwanym wynagrodzeniem a płacą minimalną (nie więcej niż 50 proc. zasiłku podstawowego) i jest wypłacany przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Świadczenie rodzicielskie w 2026 roku nadal wynosi 1000 zł miesięcznie. Jest ono całkowicie wolne od podatku dochodowego i wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie kierowane jest do osób, które nie mają prawa do klasycznego zasiłku macierzyńskiego. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

  • Główni adresaci: Z programu korzystają przede wszystkim studenci, osoby pracujące na umowach o dzieło, rolnicy oraz osoby bezrobotne.
  • Okres wypłat: Standardowy czas pobierania wsparcia wynosi 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Przy bliźniętach lub wieloraczkach okres ten ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

Zasiłek przedemerytalny

Od 1 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1993,76 zł brutto (ok. 1493 zł netto na rękę). Nowa stawka będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku. Wraz z jej wprowadzeniem zmieniły się również roczne oraz miesięczne limity dorabiania dla osób pobierających to wsparcie:

  • Do 2225,90 zł brutto miesięcznie - można dorobić bez żadnego zmniejszania wypłaty świadczenia z ZUS.
  • Od 2225,90 zł do 6232,50 zł brutto miesięcznie - świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone przez urzędników o kwotę przekroczenia progu.
  • Powyżej 6232,50 zł brutto miesięcznie - przekroczenie tego górnego pułapu skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty pieniędzy

Inne formy wsparcia w 2026 roku

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy obejmuje również szereg innych instrumentów rynku pracy oraz pomocy społecznej:

  • Bon zasiedleniowy: Osoby młode (do 30. roku życia) mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów przeprowadzki i zamieszkania w innym mieście w celu podjęcia pracy. Maksymalna kwota bonu wynosi do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza, że obecnie przekracza ona już 18 000 zł.
  • Stypendium stażowe: Bezrobotni odbywający staż z urzędu pracy otrzymują stypendium w wysokości 160 proc. zasiłku podstawowego. Obecnie wynosi ono 2854,30 zł brutto miesięcznie. Dla osób do 26. roku życia, z uwagi na zwolnienie z podatku PIT (ulga dla młodych), jest to jednocześnie kwota wypłacana "na rękę".
  • Dotacja na otwarcie firmy: To najwyższe jednorazowe wsparcie kapitałowe. Maksymalna kwota dotacji z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wynosi ustawowo do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Z uwagi na najnowsze wskaźniki GUS, górny limit tego dofinansowania wzrósł do 57 377,28 zł.
  • Zasiłki z pomocy społecznej: Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłki celowe lub okresowe. Warunkiem jest spełnienie ogólnokrajowego kryterium dochodowego, które wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.
Powiązane
Waloryzacja emerytur 2026. O ile wzrosną wypłaty? Sprawdź nowe stawki i listę dodatków
Waloryzacja emerytur 2026. O ile wzrosną wypłaty? Sprawdź nowe stawki i listę dodatków
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Masz staż pracy sprzed 1999 rokiem? ZUS może wypłacić Ci wyższą emeryturę w 2026 roku
Nie tylko emeryci dostaną
Nie tylko emeryci dostaną "trzynastkę". Na liście ZUS są też inne grupy. Sprawdź, czy jesteś wśród nich
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności – ruszyły zapisy
26 cze 2026

Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności – informuje MSWiA. Te bezpłatne zajęcia prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą lepiej przygotować siebie i swoich bliskich na sytuacje kryzysowe.
Stażowe w nowej odsłonie: prawie połowa firm nie płaci za praktyki czy staże. Przełomowa ustawa o stażach ma to zablokować
26 cze 2026

Projekt ustawy UD307 (z 18 listopada 2025 r.) zakazuje bezpłatnych staży i reguluje ich organizację. Obecnie ok. 30% przedsiębiorstw przyjmuje młode osoby na praktyki, a 45,5% z nich nie oferuje wynagrodzenia. Nowe przepisy wymuszą na firmach koniec z organizacją staży ad hoc - bez poszanowania praw młodych pracowników i wymuszą uporządkowanie procesów kadrowych. Co się zmieni na rynku pracy po wprowadzeniu ustawy o stażach? Analizujemy kompleksowo najważniejsze założenia projektu ustawy o stażach.
Mała firma duże ryzyko. Jak mikro i małe firmy mogą korzystać z obsługi prawnej bez ponoszenia wielkich kosztów?
26 cze 2026

W dużych firmach nikogo nie dziwi obecność prawnika wewnętrznego. Umowy, windykacja, spory z kontrahentami, decyzje zarządu, negocjacje, regulaminy, odpowiedzialność wspólników czy ryzyka pracownicze są na tyle częste, że własny dział prawny staje się naturalną częścią organizacji. Mikro i małe firmy działają jednak inaczej. Zwykle nie mają ani budżetu, ani skali, aby zatrudnić prawnika na etat. Nie oznacza to jednak, że mają mniej ryzyk prawnych.
Koniec nocnych kąpieli na obozach i koloniach. Weszły w życie nowe przepisy zwiększające bezpieczeństwo dzieci
26 cze 2026

Już od 6 czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji wprowadza zakaz korzystania z kąpielisk w porze nocnej oraz nakłada nowe obowiązki na kierowników i wychowawców kolonii oraz obozów. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku.

REKLAMA

Komunikat ZUS: 26 i 27 czerwca mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych
26 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych. Ograniczenia mogą występować w dniach 26 i 27 czerwca br.
Globalny podatek minimalny pod znakiem zapytania. Rząd sceptyczny, biznes ostrzega przed utratą konkurencyjności
26 cze 2026

Globalny podatek minimalny miał ograniczyć unikanie opodatkowania przez największe międzynarodowe korporacje i wyrównać zasady konkurencji między państwami. W praktyce jednak zarówno Ministerstwo Finansów, jak i przedsiębiorcy wskazują na rosnące problemy. Rząd nie ukrywa sceptycyzmu wobec nowych regulacji, a biznes alarmuje, że mogą one osłabić skuteczność ulg inwestycyjnych i zmniejszyć atrakcyjność Polski dla nowych inwestorów.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
26 cze 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił również „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.? Niektórzy uprawnieni do świadczenia, powinni również rozważyć wystąpienie do ZUS z wnioskiem, dzięki któremu kwota wypłaty będzie wyższa.
28.06.2026: niedziela handlowa. Sprawdź, kiedy kolejne zakupy w niedzielę
26 cze 2026

W najbliższą niedzielę, 28 czerwca, sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.

REKLAMA

Zmiany w szkole częściej krytykowane niż chwalone. Nowe badanie pokazuje nastroje Polaków
26 cze 2026

Kierunek zmian w edukacji negatywnie ocenia 58,3 proc. respondentów; co czwarta osoba ma pozytywne zdanie w tej sprawie - wynika z badania IBRiS dla PAP. Ponad połowa badanych uznaje też, że zbyt dużą rolę odgrywają w polskiej szkole oceny.
4,9 mln uczniów kończy rok szkolny 2025/2026. Pierwszoklasiści po raz pierwszy odbierają świadectwa
26 cze 2026

Dla 4,9 mln uczniów kończy się w piątek rok szkolny 2025/2026. W tym dniu 396 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA