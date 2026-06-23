REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Umowa o pracę » Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami? Nowe uprawnienia PIP od 8 lipca 2026 r.

Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami? Nowe uprawnienia PIP od 8 lipca 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 czerwca 2026, 12:12
umowa biznes firma
Nowe uprawnienia PIP od 8 lipca 2026 r. Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od wielu miesięcy temat zmian w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy nie schodzi z nagłówków portali biznesowych i branżowych. W środowisku przedsiębiorców rośnie napięcie, a pytania o przyszłość popularnych umów B2B oraz kontraktów cywilnoprawnych padają coraz częściej. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją, która zmieni polski rynek pracy? Sprawdźmy, co realnie kryje się za planowanymi zmianami i jak przygotować firmę na nowy wymiar kontroli.

rozwiń >

O co chodzi ze zmianami w uprawnieniach PIP?

Dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy, wykrywając podczas kontroli znamiona stosunku pracy na umowie B2B czy zleceniu, miała ograniczone pole manewru. Jeśli przedsiębiorca nie zgadzał się z opinią inspektora, PIP mogła jedynie skierować sprawę do sądu pracy i tam domagać się ustalenia stosunku pracy.

Głównym powodem obecnego zamieszania są zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nadania inspektorom PIP uprawnienia do przekwalifikowania umów w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to odwrócenie ról: to PIP decyduje, że samozatrudnienie staje się etatem, a przedsiębiorca - jeśli się nie zgadza - musi odwołać się do sądu. Zmiana ta ma na celu walkę z tzw. fikcyjnym samozatrudnieniem, jednak dla biznesu oznacza całkowitą zmianę zasad i na razie - wielką niewiadomą.

REKLAMA

Czy umowy B2B są zagrożone? Kiedy kontrakt staje się etatem?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy swoboda zawierania umów przestaje istnieć? Prawo pozwala nam decydować, jak układamy relacje biznesowe, ale ta swoboda kończy się tam, gdzie umowa B2B zaczyna przypominać tradycyjną pracę na etacie.

Nawet najlepiej napisana umowa konstrukcyjnie nie obroni się sama, jeśli praktyka dnia codziennego pokaże co innego. Inspektorzy PIP nie będą oceniać wyłącznie "papieru", ale realny przebieg współpracy.

Kiedy B2B staje się etatem w oczach Państwowej Inspekcji Pracy?

O ryzyku mówimy wtedy, gdy spełnione są kluczowe przesłanki stosunku pracy (zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy), tj:

● Kierownictwo i podległość: Wyznaczanie przez firmę bezpośredniego przełożonego, który wydaje codzienne polecenia i rozlicza z czasu pracy.
● Miejsce i czas pracy: Sztywne określenie godzin (np. 8:00-16:00) oraz obowiązku wykonywania zadań wyłącznie w biurze zleceniodawcy.
● Osobiste świadczenie usług: Zakaz substytucji, czyli brak możliwości wyznaczenia przez kontrahenta B2B innej osoby do wykonania zadania.
● Brak ryzyka gospodarczego: Korzystanie wyłącznie ze sprzętu firmy (laptop, telefon, auto) oraz brak innych klientów.

Konsekwencje zakwestionowania umów B2B - finansowe trzęsienie ziemi

Załóżmy scenariusz, w którym PIP kwestionuje współpracę B2B i uznaje ją za etat. Co to oznacza dla firmy? Konsekwencje są natychmiastowe i niezwykle kosztowne, ponieważ działają wstecz (nawet do 5 lat w przypadku składek ZUS i 3 lat w przypadku roszczeń pracowniczych). Nawet jeśli PIP nie ma dziś “władzy”, aby prawo działało wstecz, inne organy niestety już tak - np. ZUS.

Zaległe składki ZUS: Firma musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatki (Urząd Skarbowy): Pojawia się konieczność skorygowania deklaracji podatkowych (PIT) i rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Z perspektywy kontrahenta B2B pojawia się też problem z odliczonym wcześniej podatkiem VAT.

Roszczenia pracownicze: Samozatrudniony, stając się pracownikiem, zyskuje prawo do zaległego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za nadgodziny oraz odpraw (jeśli dotyczy).

Kto jest najbardziej narażony na zakwestionowanie umów cywilnoprawnych?

Wielu właścicieli mniejszych firm żyje w przekonaniu: „To dotyczy korporacji, nie mojej firmy”. To ogromny błąd. Kontrole PIP coraz częściej celują w sektor MŚP, gdzie procedury bywają mniej sformalizowane, a błędy w konstruowaniu relacji B2B - łatwiejsze do wykrycia.

Jakie branże PIP kontroluje najczęściej?

Pod lupą znajdują się szczególnie sektory, w których model B2B stał się standardem rynkowym:

● Branża IT i nowoczesnych technologii - np. programiści, testerzy, project managerowie pracujący dla jednego software house'u,

● Marketing, reklama i media - np. graficy, copywriterzy, specjaliści SEO,

Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

● Logistyka i transport - np. kurierzy, kierowcy z własną działalnością,

● Opieka medyczna i branża beauty - np. lekarze, pielęgniarki, kosmetolodzy,

● Budownictwo - np. podwykonawcy wykonujący proste prace fizyczne.

Jak w praktyce może wyglądać nowa kontrola PIP?

Nowoczesna kontrola PIP to nie tylko przeglądanie segregatorów w dziale kadr. Inspektorzy doskonale wiedzą, czego szukać. Przedsiębiorca musi być przygotowany na to, że kontraktorzy B2B również będą przesłuchiwani. Inspektor może poprosić ich o rozmowę na osobności i zadać pytania typu: „Kto mówi Panu, co ma Pan robić?”, „Czy może Pan nie przyjść jutro do pracy bez pytania o zgodę?”, „Czyje oprogramowanie ma Pan na komputerze?”.

Co więcej, dowodami w sprawie stają się:
- Maile, wiadomości na Slacku czy Teamsach (gdzie widać zwroty typu „szefie”, „polecenie”, „urlop”).
- Logowania do systemów firmowych (rejestrujące stałe godziny pracy).
- Wpisy w strukturze organizacyjnej firmy (gdzie kontrahent B2B figuruje jako „kierownik działu” nad etatowymi pracownikami).

Co przedsiębiorca może zrobić już teraz?

Zamiast czekać na zapowiedź kontroli, działania warto podjąć natychmiast. Kluczem do bezpieczeństwa jest prewencja i audyt.

● Przejrzyj umowy. Sprawdź, czy w kontraktach B2B nie ma zapisów o „urlopach”, „okresach wypowiedzenia umowy o pracę” czy „karach za spóźnienie”.

● Zweryfikuj praktykę. Upewnij się, że Twoi menedżerowie nie traktują samozatrudnionych jak podwładnych. Zmień słownictwo: zamiast „wniosku o urlop” stosuj „informację o przerwie w świadczeniu usług”.

● Zadbaj o atrybuty samodzielności. Kontrahent B2B powinien, w miarę możliwości, korzystać z własnych narzędzi lub rozliczać się za konkretny efekt (ryczałt za projekt, stawka zadaniowa), a nie za „gotowość do pracy w godzinach 8-16”.

Samokontrola

Co ciekawe, sama Państwowa Inspekcja Pracy daje przedsiębiorcom gotowe narzędzie do obrony. Jest to oficjalna lista samokontroli składająca się z 42 pytań, która pozwala krok po kroku zweryfikować, czy relacja z kontrahentem nie wykazuje cech etatu. To doskonały punkt wyjścia do wewnętrznego audytu w firmie. Pytania można sprawdzić bezpośrednio pod tym linkiem: PIP lista samokontroli 42 pytania.

Połączone siły PIP, ZUS i US: efekt domina

Czy PIP współpracuje ze skarbówką i ZUS-em? Tak, i ta współpraca staje się coraz bardziej zautomatyzowana.

Wykrycie nieprawidłowości przez jeden urząd uruchamia efekt domina. Jeśli PIP wyda decyzję o przekwalifikowaniu umowy, informacja ta natychmiast trafi do ZUS-u w celu naliczenia składek oraz do Urzędu Skarbowego w celu weryfikacji rozliczeń podatkowych. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność toczenia bojów na trzech frontach jednocześnie.

Czy przedsiębiorcy powinni się bać?

Strach jest złym doradcą, ale lekceważenie tematu to prosta droga do kryzysu finansowego firmy. Nowe uprawnienia PIP nie oznaczają likwidacji B2B - ten model współpracy nadal jest w pełni legalny i potrzebny. Zmiany te wymuszają jednak profesjonalizację.

Wygrają ci przedsiębiorcy, którzy uporządkują dokumentację i dostosują faktyczne relacje z wykonawcami do obowiązujących przepisów. Warto w tym procesie skorzystać ze wsparcia doświadczonego biura księgowego i doradcy prawnego, aby upewnić się, że wdrożone procedury realnie chronią biznes.

Autorką jest Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak zmienią się ceny benzyny i oleju napędowego w środę? Znamy ceny paliw na dzień 24 czerwca
23 cze 2026

Minister energii Miłosz Motyka podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 24 czerwca. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach benzynowych w środę?
Nowe przepisy antymobbingowe. Sejm uchwalił nowelizacją Kodeksu pracy. Pracodawców obciążą nowe obowiązki
23 cze 2026

Znamy brzmienie nowych przepisów antymobbingowych uchwalonych przez Sejm. Pracodawców obciąży szereg nowych obowiązków, a ze swoich działań będą rozliczani. Dostaną 6 miesięcy na wypracowanie i wdrożenie standardów i polityki antymobbingowej.
Konsumenci wciąż dają się nabrać na te same hasła na opakowaniach. Na co naprawdę patrzeć podczas zakupów? [WYWIAD]
23 cze 2026

Naturalny”, „fit”, „bez dodatku” – takie hasła często przyciągają uwagę bardziej niż rzeczywisty skład produktu. Tymczasem, jak podkreśla dr Jacek Postupolski, ekspert Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB), to właśnie umiejętność czytania etykiet i krytyczne podejście do marketingowych komunikatów są dziś kluczowe dla świadomych i bezpiecznych wyborów żywieniowych. Ekspert wyjaśnia, jak nie dać się zwieść opakowaniu, które informacje na etykiecie są najważniejsze oraz dlaczego nowa żywność trafiająca na europejski rynek przechodzi wieloletnią ocenę bezpieczeństwa.
Czy to koniec umów B2B z jednoosobowymi firmami? Nowe uprawnienia PIP od 8 lipca 2026 r.
23 cze 2026

Od wielu miesięcy temat zmian w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy nie schodzi z nagłówków portali biznesowych i branżowych. W środowisku przedsiębiorców rośnie napięcie, a pytania o przyszłość popularnych umów B2B oraz kontraktów cywilnoprawnych padają coraz częściej. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją, która zmieni polski rynek pracy? Sprawdźmy, co realnie kryje się za planowanymi zmianami i jak przygotować firmę na nowy wymiar kontroli.

REKLAMA

200 000 decyzji WZON dla umiarkowanego stopni. Praktycznie nie ma to znaczenia
23 cze 2026

Nie ma znaczenia bo większość tych decyzji była poniżej 70 punktów., co wyklucza pójście z WZON do ZUS i złożenie wniosku o świadczenie wspierające. Na 10 czerwca 2026 r. decyzje WZON o punktach otrzymało m.in.: 15 062 osób (stopień lekki), 195 120 osób (stopień umiarkowany), 489 919 osób (stopień znaczny). Tak wygląda podział osób, które: 1) od 1 stycznia 2024 r. stanęły przed komisją WZON oraz 2) otrzymały decyzję ustalającą liczbę punktów w skali 0–100 (poziom potrzeby wsparcia). Zaskakuje liczba prawie 200 000 osób ze stopniem umiarkowanym, które udały się do WZON, a dla których świadczenie wspierające nie jest (z definicji) przeznaczone. Zakładam, że większość z tych osób ma decyzje poniżej 70 punktów i świadczenia z ZUS nie otrzymała (nawet nie składali wniosków). W artykule pokazuję (od strony prawnej), dlaczego tak się stało.
Fiskus kwestionuje rodzinne darowizny? Liczy się nie tylko cel, ale i forma
23 cze 2026

Darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku. Ale jeśli pieniądze nie wpłyną na rachunek obdarowanego, tylko jego wierzyciela, np. sprzedawcy mieszkania, fiskus zakwestionuje ulgę. Sądy są w tej sprawie innego zdania - czytamy w „Rz”.
Koniec z rozsadzaniem rodzin w samolocie – nowe prawa pasażerów lotniczych w UE
23 cze 2026

W dniu 15 czerwca 2026 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE wypracowali porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. W toku negocjacji została przyjęta poprawka do ww. porozumienia zakazująca rozsadzania rodzin w samolocie, a konkretnie – gwarantująca rodzinom z dziećmi bezpłatne miejsca obok siebie w samolocie.
Wakacyjny harmonogram wypłat emerytur może zmylić seniorów. Kto dostanie wcześniej pieniądze z ZUS?
23 cze 2026

Choć terminy wypłaty przez ZUS rent i emerytur są co do zasady stałe, to jednak układ kalendarzowy miesiąca może sprawić, że wypłata trafi na konto seniora w innym dniu niż przydzielony mu w decyzji o przyznaniu świadczenia. Z ważnych powodów również sam zainteresowany może poprosić o zmianę przypisanego mu decyzji dnia wypłaty.

REKLAMA

Sąd Najwyższy odrzucił kasację przez brak kilku kartek. Czy formalizm właśnie wygrał z prawem do sądu?
23 cze 2026

Skarga kasacyjna została wniesiona w terminie, zawierała wszystkie zarzuty i istniała w obrocie prawnym. Mimo to upadła przez brak odpisów pisma dostarczonych kilka dni po terminie. Najnowsze postanowienie Sądu Najwyższego (III CZ 44/26) wywołuje pytania nie tylko o granice formalizmu procesowego, ale także o konstytucyjne prawo do sądu. Problem nie dotyczy wyłącznie jednej sprawy — może dotknąć każdego uczestnika postępowania cywilnego.
Jawność kontraktów na pierwszym miejscu. Polacy chcą większej przejrzystości w ochronie zdrowia
23 cze 2026

Ponad jedna piąta Polaków uważa, że najważniejszą zmianą w publicznej ochronie zdrowia powinna być pełna jawność kontraktów finansowanych z publicznych pieniędzy. Tak wynika z najnowszego sondażu UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu. Wśród najczęściej wskazywanych rozwiązań znalazły się również ograniczenie prywatnej praktyki lekarzy pracujących w publicznych szpitalach oraz wyższe wynagrodzenia za pracę wyłącznie w publicznym systemie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA