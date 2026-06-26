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VAT od pizzy z krewetkami znów wywołuje spór. Rzecznik MŚP interweniuje ws. kontroli KAS

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26 czerwca 2026, 10:18
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pizza vat skarbówka
VAT od pizzy z krewetkami znów wywołuje spór. Rzecznik MŚP interweniuje ws. kontroli KAS
Shutterstock

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Niejasne przepisy dotyczące stawek VAT w gastronomii ponownie znalazły się w centrum uwagi. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców analizuje możliwość podjęcia interwencji generalnej po kolejnych sygnałach od przedsiębiorców dotyczących kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z najbardziej komentowanych przykładów pozostaje opodatkowanie pizzy z dodatkiem krewetek.

Kolejna głośna sprawa dotycząca relacji przedsiębiorców z administracją publiczną znalazła się w centrum działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Agnieszka Majewska podjęła interwencję dotyczącą zasad stosowania stawek VAT w gastronomii oraz praktyk kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Impulsem do tych działań stały się między innymi kontrowersje związane z opodatkowaniem pizzy z dodatkiem krewetek, które ponownie zwróciły uwagę opinii publicznej na problem niejasnych i skomplikowanych przepisów podatkowych.

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Przedsiębiorcy alarmują. Niejasne przepisy VAT i kontrole KAS budzą coraz więcej wątpliwości

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynął kolejny sygnał dotyczący praktyk kontrolnych organów KAS wobec przedsiębiorców oraz skutków obowiązywania aktualnej matrycy stawek VAT. W związku ze zgłoszonym problemem Agnieszka Majewska analizuje możliwość podjęcia interwencji generalnej mającej na celu wyeliminowanie problemów systemowych.

Przedmiotem zgłaszanych zastrzeżeń są przepisy, których stosowanie w praktyce może prowadzić do sytuacji, gdzie o wysokości należnego podatku decydują poszczególne składniki oferowanego produktu. Przykładem jest szeroko komentowana kwestia opodatkowania pizzy z dodatkiem krewetek. Zdaniem przedsiębiorców tego rodzaju regulacje zwiększają ryzyko błędów interpretacyjnych, długotrwałych sporów z organami podatkowymi oraz nakładania sankcji pomimo działania w dobrej wierze.

„Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać od państwa jasnych, zrozumiałych i przewidywalnych reguł. Nie może być tak, że o wysokości zobowiązań podatkowych decydują przepisy, których prawidłowa interpretacja budzi wątpliwości nawet wśród specjalistów. Rolą administracji powinno być przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu prawa, a nie poszukiwanie podstaw do nakładania sankcji” – mówi Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

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Problem wykracza poza pizzę. Rzecznik MŚP od dawna zwraca uwagę na systemowe bariery

Sprawa związana z opodatkowaniem produktów gastronomicznych wpisuje się w szerszy problem, na który Rzecznik MŚP zwraca uwagę od początku obecnej kadencji. Minister Majewska występowała w celu ochrony praw przedsiębiorców z branży gastronomicznej w sprawach dotyczących stawek podatku VAT na gotowe do spożycia dania na wynos oraz lody rzemieślnicze.

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Biuro Rzecznika wielokrotnie podejmowało działania w sprawach, w których przedsiębiorcy ponosili negatywne konsekwencje niejasnych przepisów, rozbieżności interpretacyjnych lub nadmiernie restrykcyjnego podejścia organów administracji publicznej.

Dotyczyło to między innymi wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, funkcjonowania systemu SENT, nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz nowych obowiązków regulacyjnych obciążających sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W każdej z tych spraw Agnieszka Majewska konsekwentnie wskazywała, że celem państwa powinno być zapewnienie zgodności z prawem i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a nie automatyczne karanie przedsiębiorców za nieumyślne błędy.

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„Najpierw pouczyć, potem karać”. Rzecznik wskazuje na zasady Konstytucji Biznesu

„Od początku mojej kadencji podkreślam, że administracja publiczna powinna kierować się zasadą „najpierw pouczyć, potem karać”. Jeżeli przedsiębiorca działał w dobrej wierze, a problem wynika z niejasności przepisów lub ich skomplikowanej konstrukcji, organy powinny w pierwszej kolejności korzystać z instrumentów edukacyjnych i naprawczych. Takie podejście wynika zarówno z Konstytucji Biznesu, jak i z zasady proporcjonalności działań państwa wobec obywateli” – podkreśla Minister Agnieszka Majewska.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie monitorowała rozwój sprawy oraz analizowała potrzebę podjęcia dalszych działań legislacyjnych i systemowych. Jednocześnie Biuro Rzecznika pozostaje otwarte na sygnały od przedsiębiorców, którzy doświadczyli podobnych problemów wynikających z niejasnych przepisów lub praktyki ich stosowania przez organy administracji.

Zdaniem Rzecznika sprawa dotycząca opodatkowania pizzy z dodatkiem krewetek po raz kolejny pokazuje, że uproszczenie systemu podatkowego oraz zwiększenie pewności prawa powinny pozostać jednym z priorytetów działań państwa wobec sektora MŚP.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.

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Źródło: INFOR
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