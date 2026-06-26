VAT od pizzy z krewetkami znów wywołuje spór. Rzecznik MŚP interweniuje ws. kontroli KAS

Niejasne przepisy dotyczące stawek VAT w gastronomii ponownie znalazły się w centrum uwagi. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców analizuje możliwość podjęcia interwencji generalnej po kolejnych sygnałach od przedsiębiorców dotyczących kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z najbardziej komentowanych przykładów pozostaje opodatkowanie pizzy z dodatkiem krewetek.

Kolejna głośna sprawa dotycząca relacji przedsiębiorców z administracją publiczną znalazła się w centrum działań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Agnieszka Majewska podjęła interwencję dotyczącą zasad stosowania stawek VAT w gastronomii oraz praktyk kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Impulsem do tych działań stały się między innymi kontrowersje związane z opodatkowaniem pizzy z dodatkiem krewetek, które ponownie zwróciły uwagę opinii publicznej na problem niejasnych i skomplikowanych przepisów podatkowych.

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Przedsiębiorcy alarmują. Niejasne przepisy VAT i kontrole KAS budzą coraz więcej wątpliwości

Do Biura Rzecznika MŚP wpłynął kolejny sygnał dotyczący praktyk kontrolnych organów KAS wobec przedsiębiorców oraz skutków obowiązywania aktualnej matrycy stawek VAT. W związku ze zgłoszonym problemem Agnieszka Majewska analizuje możliwość podjęcia interwencji generalnej mającej na celu wyeliminowanie problemów systemowych.

Przedmiotem zgłaszanych zastrzeżeń są przepisy, których stosowanie w praktyce może prowadzić do sytuacji, gdzie o wysokości należnego podatku decydują poszczególne składniki oferowanego produktu. Przykładem jest szeroko komentowana kwestia opodatkowania pizzy z dodatkiem krewetek. Zdaniem przedsiębiorców tego rodzaju regulacje zwiększają ryzyko błędów interpretacyjnych, długotrwałych sporów z organami podatkowymi oraz nakładania sankcji pomimo działania w dobrej wierze.

„Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać od państwa jasnych, zrozumiałych i przewidywalnych reguł. Nie może być tak, że o wysokości zobowiązań podatkowych decydują przepisy, których prawidłowa interpretacja budzi wątpliwości nawet wśród specjalistów. Rolą administracji powinno być przede wszystkim wspieranie przedsiębiorców w prawidłowym stosowaniu prawa, a nie poszukiwanie podstaw do nakładania sankcji” – mówi Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

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Problem wykracza poza pizzę. Rzecznik MŚP od dawna zwraca uwagę na systemowe bariery

Sprawa związana z opodatkowaniem produktów gastronomicznych wpisuje się w szerszy problem, na który Rzecznik MŚP zwraca uwagę od początku obecnej kadencji. Minister Majewska występowała w celu ochrony praw przedsiębiorców z branży gastronomicznej w sprawach dotyczących stawek podatku VAT na gotowe do spożycia dania na wynos oraz lody rzemieślnicze.

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Biuro Rzecznika wielokrotnie podejmowało działania w sprawach, w których przedsiębiorcy ponosili negatywne konsekwencje niejasnych przepisów, rozbieżności interpretacyjnych lub nadmiernie restrykcyjnego podejścia organów administracji publicznej.

Dotyczyło to między innymi wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, funkcjonowania systemu SENT, nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz nowych obowiązków regulacyjnych obciążających sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W każdej z tych spraw Agnieszka Majewska konsekwentnie wskazywała, że celem państwa powinno być zapewnienie zgodności z prawem i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a nie automatyczne karanie przedsiębiorców za nieumyślne błędy.

„Najpierw pouczyć, potem karać”. Rzecznik wskazuje na zasady Konstytucji Biznesu

„Od początku mojej kadencji podkreślam, że administracja publiczna powinna kierować się zasadą „najpierw pouczyć, potem karać”. Jeżeli przedsiębiorca działał w dobrej wierze, a problem wynika z niejasności przepisów lub ich skomplikowanej konstrukcji, organy powinny w pierwszej kolejności korzystać z instrumentów edukacyjnych i naprawczych. Takie podejście wynika zarówno z Konstytucji Biznesu, jak i z zasady proporcjonalności działań państwa wobec obywateli” – podkreśla Minister Agnieszka Majewska.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie monitorowała rozwój sprawy oraz analizowała potrzebę podjęcia dalszych działań legislacyjnych i systemowych. Jednocześnie Biuro Rzecznika pozostaje otwarte na sygnały od przedsiębiorców, którzy doświadczyli podobnych problemów wynikających z niejasnych przepisów lub praktyki ich stosowania przez organy administracji.

Zdaniem Rzecznika sprawa dotycząca opodatkowania pizzy z dodatkiem krewetek po raz kolejny pokazuje, że uproszczenie systemu podatkowego oraz zwiększenie pewności prawa powinny pozostać jednym z priorytetów działań państwa wobec sektora MŚP.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.