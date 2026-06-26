Bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności – ruszyły zapisy
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Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności – informuje MSWiA. Te bezpłatne zajęcia prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą lepiej przygotować siebie i swoich bliskich na sytuacje kryzysowe.
- Chętni mogą zapisać się na warsztaty ochrony ludności
- Gdzie i kiedy będą odbywać się zajęcia
- Czego dowiedzą się uczestnicy warsztatów ochrony ludności
- Jak zapisać się na warsztaty ochrony ludności?
Chętni mogą zapisać się na warsztaty ochrony ludności
Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności prowadzone przez partnerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty są realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
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Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich. Szczególny nacisk położono na dotarcie do osób najbardziej narażonych na skutki sytuacji kryzysowych, w tym seniorów, mieszkańców mniejszych miejscowości, osób samotnie wychowujących dzieci oraz innych grup wymagających dodatkowego wsparcia.
Gdzie i kiedy będą odbywać się zajęcia
Bezpłatne warsztaty ochrony ludności to zajęcia praktyczne, oparte na treściach z „Poradnika bezpieczeństwa”, opracowanego przez MSWiA, MON i RCB. Mogą być realizowane w ramach jednego, 8-godzinnego cyklu, lub dwóch 4-godzinnych dni warsztatowych. Zajęcia są realizowane wyłącznie stacjonarnie.
Zajęcia będą realizowane od czerwca do listopada 2026 r. na terenie całego kraju. Warsztaty mają charakter stacjonarny i odbywają się m.in. w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury, świetlicach wiejskich, salach parafialnych oraz innych obiektach udostępnionych przez partnerów i samorządy. Dokładne terminy, lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są publikowane przez organizatorów podczas procesu rekrutacji.
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Czego dowiedzą się uczestnicy warsztatów ochrony ludności
Podczas warsztatów uczestnicy poznają m.in.:
- sposoby przygotowania się do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu,
- podstawy udzielania pierwszej pomocy,
- zasady postępowania podczas przerw w dostawie energii,
- metody tworzenia rodzinnego planu kryzysowego,
- zasady przygotowania domu lub mieszkania na sytuacje kryzysowe,
- znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,
- sposoby znajdowania najbliższego punktu schronienia.
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały edukacyjne oraz praktyczne wyposażenie wspierające utrwalanie wiedzy i gotowość do dalszego działania.
Jak zapisać się na warsztaty ochrony ludności?
Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez organizatorów.
Na zajęcia organizowane przez Polski Czerwony Krzyż można zgłosić się:
- poprzez formularz zgłoszeniowy.
- telefonicznie pod numerem infolinii: 800 088 136 (pon.–pt. 9.00–17.00, sob.–nd. 9.00–15.00),
- kontaktując się z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK.
Na warsztaty organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP można zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy.
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