Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności – informuje MSWiA. Te bezpłatne zajęcia prowadzone będą przez Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą lepiej przygotować siebie i swoich bliskich na sytuacje kryzysowe.

Chętni mogą zapisać się na warsztaty ochrony ludności

Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności prowadzone przez partnerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Warsztaty są realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

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Warsztaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich. Szczególny nacisk położono na dotarcie do osób najbardziej narażonych na skutki sytuacji kryzysowych, w tym seniorów, mieszkańców mniejszych miejscowości, osób samotnie wychowujących dzieci oraz innych grup wymagających dodatkowego wsparcia.

Gdzie i kiedy będą odbywać się zajęcia

Bezpłatne warsztaty ochrony ludności to zajęcia praktyczne, oparte na treściach z „Poradnika bezpieczeństwa”, opracowanego przez MSWiA, MON i RCB. Mogą być realizowane w ramach jednego, 8-godzinnego cyklu, lub dwóch 4-godzinnych dni warsztatowych. Zajęcia są realizowane wyłącznie stacjonarnie.

Zajęcia będą realizowane od czerwca do listopada 2026 r. na terenie całego kraju. Warsztaty mają charakter stacjonarny i odbywają się m.in. w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury, świetlicach wiejskich, salach parafialnych oraz innych obiektach udostępnionych przez partnerów i samorządy. Dokładne terminy, lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są publikowane przez organizatorów podczas procesu rekrutacji.

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Czego dowiedzą się uczestnicy warsztatów ochrony ludności

Podczas warsztatów uczestnicy poznają m.in.:

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sposoby przygotowania się do samodzielnego funkcjonowania przez pierwsze 72 godziny kryzysu,

podstawy udzielania pierwszej pomocy ,

, zasady postępowania podczas przerw w dostawie energii,

metody tworzenia rodzinnego planu kryzysowego ,

, zasady przygotowania domu lub mieszkania na sytuacje kryzysowe,

znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,

i komunikatów ostrzegawczych, sposoby znajdowania najbliższego punktu schronienia.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały edukacyjne oraz praktyczne wyposażenie wspierające utrwalanie wiedzy i gotowość do dalszego działania.

Jak zapisać się na warsztaty ochrony ludności?

Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez organizatorów.

Na zajęcia organizowane przez Polski Czerwony Krzyż można zgłosić się:

poprzez formularz zgłoszeniowy .

. telefonicznie pod numerem infolinii: 800 088 136 (pon.–pt. 9.00–17.00, sob.–nd. 9.00–15.00),

(pon.–pt. 9.00–17.00, sob.–nd. 9.00–15.00), kontaktując się z właściwym Oddziałem Okręgowym PCK.

Na warsztaty organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP można zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy.