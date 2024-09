Opiekujesz się chorym rodzicem? Masz prawo do zwolnienia od pracy, ale to nie wszystko

Już we wrześniu studenci szukają mieszkań na czas nowego roku akademickiego. To gorący okres na rynku wynajmu mieszkań. Ale pośpiech jest zawsze złym doradcą - zwłaszcza przy podpisywaniu umów - także umowy najmu mieszkania. Radca prawny Katarzyna Siwiec wyjaśnia co zrobić, aby proces wynajmu przebiegł sprawnie i bezproblemowo, by każda ze stron dokładne rozumiała swoje prawa i obowiązki.