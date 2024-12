Kiedy cyfrowa legitymacja krwiodawcy w aplikacji mObywatel?

Krwiodawcy dopytują kiedy nastąpi wdrożenie legitymacji honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel. Resort zdrowia wskazuje, że w tym momencie nie jest to możliwe i wyjaśnia, że dodanie legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel wymaga koordynacji systemów informatycznych.

Dodanie legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel wymaga koordynacji projektu e-Krew z innymi systemami informatycznymi. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że system e-Krew ma być rozwijany i wdrażany w kolejnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz uzupełniany o kolejne funkcjonalności umożliwiające również migracje danych.

Kiedy legitymacja krwiodawcy w aplikacji mObywatel?

"Polki i Polacy solidaryzują się z osobami potrzebującymi. Jednym z wymiarów tego jest krwiodawstwo, gdzie nie tylko na wezwanie, ale także z własnej inicjatywy oddają krew, aby ratować życie. Trzeba być wszystkim za to wdzięcznym, ale zarazem dbać o rozwój tej szlachetnej inicjatywy. Formą wsparcia krwiodawców mogłyby być różnego rodzaju zniżki na usługi publiczne świadczone przez państwo lub samorządy. Aby takie zniżki udzielić należy wcześniej wprowadzić do obrotu prawnego dokument potwierdzający fakt bycia krwiodawcą np. legitymację, która w dobie nowoczesnych technologii powinna być dostępna w aplikacji mObywatel" - pisze poseł Bartosz Romowicz w interpelacji do ministra cyfryzacji i ministra zdrowia.

Prosi też o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy minister zdrowia uznaje konieczność wprowadzenia legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel i czy zwrócił się z takim wnioskiem do ministra cyfryzacji? Czy w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad wprowadzeniem legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel? Jeśli tak, to kiedy proces ten zakończy się, a jeśli nie, to z czyjej inicjatywy taki proces może rozpocząć się?

Co jest potrzebne do wdrożenia legitymacji honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel?

Resort cyfryzacji wskazał, że odpowiedź na pierwsze pytanie pozostaje poza właściwością Ministra Cyfryzacji, ponieważ właścicielem biznesowym usługi jest Minister Zdrowia. "Jeśli chodzi o uwarunkowania techniczne - do wdrożenia legitymacji honorowego dawcy krwi w aplikacji mObywatel niezbędne jest w pierwszej kolejności wdrożenie rejestru centralnego, z którego mogą być pobrane dane" - napisał minister.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazał, ze prowadziło rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum eZdrowia na temat możliwości wdrożenia legitymacji honorowego dawcy krwi. Jednak na tę chwilę, według wiedzy MC, Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi rejestru centralnego, który gromadziłby wymagane informacje z tego zakresu, co uniemożliwia podjęcie kolejnych kroków w tym obszarze. Ministerstwo Cyfryzacji jest otwarte i gotowe do współpracy w zakresie tej inicjatywy oraz innych wdrożeń.

Dodanie legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel wymaga koordynacji projektu e-Krew z innymi systemami informatycznymi

Natomiast ministerstwo zdrowia wyjaśniło, że "zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi dawcy krwi po oddaniu odpowiedniej ilości krwi i składników przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” stopnia III, II i I. Na mocy ust. 6 ww. art. odznaki wraz z legitymacją wydaje Polski Czerwony Krzyż na podstawie danych, przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki, o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Zgodnie z ust. 7 Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji ww. zadania, prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów".

"Powyższe informacje, tj. ewidencja wydanych odznak, legitymacji oraz duplikatów, jak również dane potwierdzające osiągniecie odpowiedniego litrażu krwi i jej składników nie są w pełni zdigitalizowane, a dane są rozproszone i często nadal prowadzone w formie papierowych kartotek przez poszczególne Oddziały Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża. W związku z tym, szereg informacji o charakterze historycznym, określających uprawnienia Krwiodawców takie jak np. ilość oddanej krwi pełnej, czy lista legitymacji oraz odznak HDK nie posiada postaci elektronicznej. Wobec tego, w tym momencie, nie jest możliwe ich udostępnienie i rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel o legitymację „Honorowego Dawcy Krwi” oraz „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, bez uprzedniego przetworzenia na formę elektroniczną i migrowania do odpowiedniego systemu informatycznego" - wskazuje resort zdrowia.

Mając jednak na uwadze powyższe ministerstwo informuje, iż "realizowany jest projekt „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwoju nadzoru nad krwiolecznictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.1 − Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, którego jedną z funkcjonalności jest oddana i udostępniona usługa elektroniczna „zgoda na przekazanie danych z wnioskiem o odznakę do PCK”. Należy również pamiętać, że dodanie legitymacji krwiodawcy do aplikacji mObywatel wymaga koordynacji projektu e-Krew z innymi systemami informatycznymi, które pozostają w obszarze kompetencji Centralnego Ośrodka Informatyki nadzorowanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Tym niemniej należy podkreślić, że system e-Krew ma być rozwijany i wdrażany w kolejnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz uzupełniany o kolejne funkcjonalności umożliwiające również migracje danych".