Krwiodawców długo czekali na te zmiany. W końcu nadchodzą

Są zmiany, na które czekali krwiodawcy. Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi właśnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za tą zmianą pójdzie rozporządzenie wprowadzające jednolity przelicznik donacji składników krwi na krew, uwzględniający rozwoju technologii w medycynie i nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi.

Krwiodawcy domagali się tych zmiana i w końcu są. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi. Zmiany przewidziane w nowelizacji wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a zatem w dniu 27 sierpnia. Co przynoszą nowe regulacje?

Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi. To dobra wiadomość dla krwiodawców

Przypomniano, że sposób przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną opracowano 17 lat temu. A sami krwiodawcy zwracali niejednokrotnie uwagę, że obecne sposoby przeliczania są znacznie uproszczone i nie obejmują wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych.

Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi zakłada więc przeniesienie przepisów o przeliczaniu oddanych składników krwi do rozporządzenia. Dokładne zapis zakłada, że w ustawie o publicznej służbie krwi art. 8 otrzymuje brzmienie „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ilość oddanych składników krwi odpowiadającą litrowi oddanej krwi, która uprawnia do tytułów i odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1, mając na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew, przy uwzględnieniu rozwoju technologii w medycynie i nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi.”.

W rozporządzeniu zostanie określony elastyczny przelicznik donacji składników krwi, co ma znaczenie dla honorowych dawców krwi

W rozporządzeniu, które ma przygotować resort zdrowia, ma zostać określony elastyczny przelicznik donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy, czyli pobrania bądź usunięcia z krwi określonego składnika. Zmiana jest konieczna, ponieważ centra krwi stosują różne przeliczniki składników krwi. A przeliczniki mają znaczenie dla honorowych dawców krwi, którzy po oddaniu określonej ilości krwi otrzymują odznaczenia i uprawnienia.

Minister zdrowia, wydając to rozporządzenie, będzie musiał kierować się potrzebą zapewnienia prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną. Będzie musiał również uwzględnić rozwój technologii w medycynie i nowe typy urządzeń do pobierania składników krwi.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano ponadto, że postępujący rozwój technologii w medycynie i pojawianie się na rynku nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi od dawców powoduje, iż występują nowe rodzaje zabiegów wykonywanych u dawców. Poszerza się zatem wachlarz kombinacji możliwych do pobrania składników krwi w trakcie jednej donacji.