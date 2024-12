Dobroczynność na topie u Polaków. W grudniu dwóch na trzech myśli o potrzebie pomocy innym

Najnowszy sondaż dobroczynności Fundacji Świętego Mikołaja pokazuje, że aż 65% Polaków myśli w grudniu o potrzebach innych ludzi, a dla 40% satysfakcja i radość są główną motywacją do niesienia pomocy innym. W rok liczba ta znacząco wzrosła.

Bo to aż o 9 pp. więcej niż w 2023 roku. Motywacja wskazująca na uczucia teraz wyraźnie przewyższyła motywacje wynikające z powinności i wychowania (34,2% oraz 33,2%).

Co trzeci Polak chciałby, żeby na świecie było mniej cierpienia, a także liczy na wsparcie, gdy sam znajdzie się w potrzebie. Również przekonania religijne skłaniają do spełniania dobrych uczynków (10,4%). Jednak to radość jest najczęściej wskazywaną odpowiedzią.

Dobroczynność: coraz więcej osób ma potrzebę dzielenia się z innymi swoim czasem i pieniędzmi

Mimo, że większość Polaków nie wierzy w Świętego Mikołaja, który zostawia prezenty pod choinką (prawie 60%), w grudniu każdy stara się być Świętym Mikołajem dla innych i dzielić się swoim czasem oraz pieniędzmi.

Obdarowujemy nie tylko własną rodzinę i bliskich, ale znajdujemy również czas na pomaganie potrzebującym.

Jak co roku Fundacja Świętego Mikołaja wspólnie z agencją badawczą IMAS International prowadzi z okazji Mikołajek sondaż na reprezentatywnej próbie Polaków, aby sprawdzić czy okres przedświąteczny motywuje nas do większej dobroczynności.

Jak wskazuje Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja, Polacy odkryli, że dobroczynność przynosi satysfakcję. Co więcej, coraz więcej osób decyduje się na regularne wspieranie organizacji pomocowych.

– Coraz częściej wiemy, że mądre pomaganie to maraton, a nie sprint. W Fundacji Świętego Mikołaja wierzymy, że troska o drugiego człowieka i dzielenie się tym, co mamy, owocuje wzrostem poczucia odpowiedzialności za siebie nawzajem i pozytywnie wpływa na rozwój całego społeczeństwa – komentuje Antonina Grządkowska.

Od ponad 25 lat wspieramy dzieci i młodzież w potrzebie zarówno w Polsce, jak w i krajach objętych działaniami wojennymi. Jesteśmy dumni, że tak wiele osób wspiera nas i pomaga razem z nami” – dodaje wolontariuszka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Dobroczynność: Polacy Pomagają na różne sposoby

Okres przedświąteczny jest co roku czasem wzmożonej aktywności pomocowej. Polacy wybierają bardzo różne sposoby pomagania w okresie Świąt Bożego Narodzenia – najwięcej osób przekazuje darowizny na cele charytatywne (34,3%) oraz kupuje produkty, z których dochód przedsiębiorstwo przeznacza na wsparcie potrzebujących (32,2%).

Coraz większą popularnością cieszy się także przekazywanie świątecznych prezentów osobom mniej zamożnym (11,1%) i uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych przez pracodawcę (9,6%). Tylko 5% respondentów zakłada zbiórki w mediach społecznościowych lub angażuje się w wolontariat, a więc wybiera najbardziej aktywne formy społecznego zaangażowania się przed Świętami.

Dobroczynność: wielu pomaga spontanicznie, ale rośnie liczba osób wspierających innych systemowo

Blisko połowa Polaków pomaga spontanicznie pod wpływem kampanii społecznych lub apeli o wsparcie (46,5%).

Okres Świąt jest dodatkowym impulsem do niesienia pomocy dla 13,4% ankietowanych. Cieszy spadek liczby osób, które wcale nie są zainteresowane wspieraniem innych (9,8%).

A najlepszą informacją płynącą z przeprowadzonego sondażu jest to, że z roku na rok przybywa Polaków pomagających systematycznie (19,9%). To właśnie wsparcie długofalowe ma największy sens. Regularne darowizny pozwalają organizacjom charytatywnym na konsekwentne prowadzenie programów pomocowych.

Wraz z rosnącym zaangażowaniem osób indywidualnych w pomaganie, coraz więcej przedsiębiorstw prywatnych także inicjuje akcje dobroczynne oraz wspiera podopiecznych organizacji charytatywnych. Okres przedświąteczny jest do tego najlepszym momentem.