To oburzające! Niektórym wdowiej renty nie wypłacą. Wszystko przez ten jeden przepis. "To jakieś żarty, śmiech przez łzy"

Jak wyżyć tylko z jednej, zazwyczaj nędznej emerytury po śmierci męża czy żony? Kołem ratunkowym dla tego wiązania końca z końcem ma być renta wdowia. Składanie wniosków ruszyło z początkiem stycznia, ale okazuje się, że nie wszystkim nowe świadczenie przysługuje. Ci, którzy zostali przez współmałżonka porzuceni, ale formalnie się nie rozwiedli, pieniędzy nie dostaną.

To nowe pieniężne świadczenie to już prawdziwy hit. Lawina wniosków o przyznanie wdowiej renty spadła na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce złożono ich już blisko kilkaset tysięcy. Jednak nie wszyscy świadczenie dostaną.

REKLAMA

Porzuconym żonom i mężom wdowia renta nie przysługuje

REKLAMA

Nowe przepisy z listy uprawnionych wykluczają tych, którzy przez współmałżonka zostali porzuceni, lub żyli w separacji. Dlaczego? W myśl nowych regulacji wdowia renta przysługuje jedynie tym, którzy w momencie śmierci żony czy męża pozostawali w tak zwanej wspólności małżeńskiej.

Jak wyjaśnia ZUS, co prawda ustawa emerytalna nie zawiera definicji wspólności małżeńskiej, jednak na podstawie orzecznictwa sądowego przyjmuje się, że wspólność małżeńska oznacza rzeczywisty związek łączący małżeństwo, który obejmuje wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, wierność i współdziałanie dla dobra rodziny – czytamy w pytaniach i odpowiedziach na internetowej stronie Zakładu.

Trzeba złożyć oświadczenie o wspólności małżeńskiej

Na wspólność małżeńską składają się różnego rodzaju więzi, nie tylko natury fizycznej i majątkowej, ale także więź duchowa, osobista, emocjonalna i uczuciowa – tłumaczy ZUS.

Ubiegający się o wdowią rentę muszą złożyć oświadczenie, że do dnia śmierci współmałżonka pozostawali we wspólności małżeńskiej. Informacje te należy podać zgodnie z prawdą i potwierdzić podpisem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ZUS zweryfikuje prawdę

Pytanie, jak ZUS te prawdę sprawdzi – Będzie przesłuchiwać świadków, takich jak sąsiedzi czy rodzina, aby ustalić, czy małżonkowie żyli razem? – zadaje pytanie „Fakt” i zauważa, że to może prowadzić do absurdalnych sytuacji, kiedy pozbawieni wdowiej renty muszą udowadniać, że ich małżeństwo było rzeczywiste. "To jakieś żarty, śmiech przez łzy" –przytacza dziennik jeden z komentarzy jakie w tej sprawie pojawiły się w mediach społecznościowych.