Podwyżki dla urzędników wyższe o 666 zł od 14 czerwca 2025 r. Duża grupa zatrudnionych samorządowców ma szansę na wyrównanie od 1 marca 2025 r.

Na początku warto zaznaczyć, że wynagrodzenie zasadnicze nie jest tym samym co płaca minimalna. To jedynie jeden ze składników całkowitego wynagrodzenia – choć w niektórych przypadkach może być jego jedynym, obowiązkowym elementem. W takiej sytuacji jego wysokość musi być co najmniej równa ustawowej płacy minimalnej. Gdy jednak stanowi tylko część wynagrodzenia, jego wartość może być niższa niż minimalna krajowa. Co istotne, wynagrodzenie zasadnicze często stanowi podstawę do wyliczania innych świadczeń i dodatków należnych pracownikowi.

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego obowiązujący od 1 lipca 2024 r. [TABELA]

W ocenie resortu, podwyższenie kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego uatrakcyjni możliwość zatrudnienia w jednostkach samorządowych, gdyż obecne stawki nie są konkurencyjne. Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego zostały określone w załączniku do rozporządzenia, w I tabeli. To nie jedyne zmiany, które zostały wprowadzone nowelą rozporządzenia.

Poniżej prezentujemy wysokość minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, które obowiązuje od 1 lipca 2024 r.

Kategoria

zaszeregowania Minimalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego - obowiązujący

od dnia 1 lipca 2024 r. I 4 000 zł II 4 050 zł III 4 100 zł IV 4 150 zł V 4 200 zł VI 4 250 zł VII 4 300 zł VIII 4 350 zł IX 4 400 zł X 4 500 zł XI 4 600 zł XII 4 700 zł XIII 4 800 zł XIV 4 900 zł XV 5 000 zł XVI 5 200 zł XVII 5 400 zł XVIII 5 600 zł XIX 5 900 zł XX 6 200 zł

Podwyżki dla urzędników wyższe o 666 zł od 14 czerwca 2025 r. [TABELA]

Od 1 lipca 2024 r. w zależności od kategorii zaszeregowania, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego wynosił od 4000 zł brutto ( I kat. zaszeregowania) do 6200 zł brutto ( XX kat. zaszeregowania). Zaś od momentu, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia będą wynosiły od 4666 zł brutto ( I kat. zaszeregowania) do 6510 zł brutto ( XX kat. zaszeregowania).

Kategoria zaszeregowania Minimalny poziom wynagrodzenia

zasadniczego - obowiązujący

od dnia 1 lipca 2024 r. Kwoty minimalnego poziomu wynagrodzenia

zasadniczego po podwyżce i % wzrostu I 4 000 zł 4 666 zł 16,65% II 4 050 zł 4 680 zł 15,56% III 4 100 zł 4 700 zł 14,63% IV 4 150 zł 4 720 zł 13,73% V 4 200 zł 4 740 zł 12,86% VI 4 250 zł 4 760 zł 12,00% VII 4 300 zł 4 780 zł 11,16% VIII 4 350 zł 4 800 zł 10,34% IX 4 400 zł 4 820 zł 9,55% X 4 500 zł 4 840 zł 7,56% XI 4 600 zł 4 870 zł 5,87% XII 4 700 zł 4 940 zł 5,11% XIII 4 800 zł 5 040 zł 5,00% XIV 4 900 zł 5 150 zł 5,10% XV 5 000 zł 5 250 zł 5,00% XVI 5 200 zł 5 460 zł 5,00% XVII 5 400 zł 5 670 zł 5,00% XVIII 5 600 zł 5 880 zł 5,00% XIX 5 900 zł 6 200 zł 5,08% XX 6 200 zł 6 510 zł 5,00%

Duża grupa zatrudnionych samorządowców ma szansę na wyrównanie od 1 marca 2025 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 r. Oznacza to, że podwyżki dla samorządowców wejdą w życie właśnie 14 czerwca 2025 r. Chociaż rozporządzenie wejdzie w życie dopiero 14 czerwca 2025 r., to zmiany dotyczące wysokości wynagrodzeń będą miały zastosowanie już do wynagrodzeń należnych od 1 marca 2025 r.

