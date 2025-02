Nikt tego nie lubi, ale nie ma rady. Trzeba rozliczyć się ze skarbówką. Podatkowa machina w połowie marca już poszła w ruch. Zanim oddamy fiskusowi to, co mu się należy, warto dokładnie przyjrzeć się ulgom, jakie nam się należą, bo da się sporo zaoszczędzić. Na tej liście jest między innymi mało znana ulga dzięki, której można zyskać nawet 2280 zł.

Jedni od razu wolą mieć to z głowy i od razu rozliczają się ze skarbówką, inni zwlekają do ostatniej chwili. I jedni i drudzy uważnie powinni przeanalizować ulgi podatkowe, bo można sporo zaoszczędzić.

Na tej liście jest ulga na samochód dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, która jest częścią szerszej ulgi rehabilitacyjnej obejmującej wydatki pomagające w codziennym funkcjonowaniu i w rehabilitacji.

Ulga na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Kto może z niej skorzystać

Tą ulgą fiskus obejmuje nie tylko tych, z orzeczoną niepełnosprawnością, ale także tych, którzy utrzymują takie osoby. Należy tu wymienić dość szeroki krąg uprawnionych: mogą to być nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również rodzice, opiekunowie, małżonkowie czy nawet dziadkowie lub rodzeństwo, jeśli są na utrzymaniu osoby, która ma orzeczoną niepełnosprawność.

To nie wszystko. Ulga przysługuje także w przypadku osób, które utrzymują dzieci obce, przyjęte na wychowanie, przy czym stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia. Chodzi o sam fakt posiadania orzeczenia lub decyzji o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.

Aby z ulgi na samochód skorzystać, auto rzeczywiście musi służyć osobie z niepełnosprawnością. Jest więc wykorzystywane do celów rehabilitacyjnych lub takich, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, na przykład dojazd do lekarza czy do szkoły. Ulga obejmuje też wydatki na paliwo, naprawy czy ubezpieczenie. Co więcej, dotyczy osoby z niepełnosprawnością jak i opiekuna. Ważne jest, by samochód był współwłasnością lub przedmiotem wspólności majątkowej małżonków.

Ile można odliczyć na samochód od podatku

W przypadku rozliczenia za 2024 rok od dochodu można odliczyć maksymalnie 2280 zł w ramach ulgi na samochód. Jeśli z tego prawa korzystają oboje rodzice, każde z nich może odliczyć tę kwotę. Na rozliczeniu PIT mogą łącznie zaoszczędzić nawet 4560 zł . Co ważne, ulga jest dostępna zarówno dla rozliczających PIT, jak i tych, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.