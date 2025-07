Można dostać 1900 zł już 5 lat przed emeryturą. I tak co miesiąc. Kto może otrzymać specjalne świadczenie?

Co to takiego jest renta alkoholowa? To potoczna nazwa świadczenia ZUS dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy z powodu chorób wywołanych długotrwałym nadużywaniem alkoholu. Jednak sama diagnoza uzależnienia nie wystarczy. Znaczenie mają trwałe uszkodzenia organizmu i spełnienie surowych warunków ustawy. Dowiedz się, kto może ubiegać się o to świadczenie, jakie dokumenty są potrzebne, ile wynosi renta alkoholowa po waloryzacji w 2025 roku i czy wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności.