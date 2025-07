100 zł miesięcznie na prąd od 1 lipca 2025 r. (z wyrównaniem od stycznia 2025 r.). Nowe świadczenie dla tysięcy Polaków – koniec z dyskryminacją i łamaniem konstytucyjnej zasady równości obywateli

Od 1 lipca 2025 r. zmianie uległ krąg osób uprawnionych do ważnego świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jakim jest – dodatek na pokrycie kosztów energii elektrycznej. Zmiana ta, ma położyć kres dyskryminacji i łamania konstytucyjnej zasady równości obywateli, na którą wielokrotnie zwracali uwagę eksperci. Osobom uprawnionym do świadczenia, przysługiwać będzie ponadto wyrównanie za okres od stycznia do czerwca 2025 r.

W ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 r., który realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – w ramach modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową), obszaru E – można uzyskać pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, która dotychczas (tj. do 30 czerwca 2025 r.) adresowana była wyłącznie do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku osób, który nie ukończyły jeszcze 16 roku życia), które korzystały z:

koncentratora tlenu lub

respiratora

w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem.

Możliwość uzyskania ww. dodatku na prąd wyłącznie przez wskazaną powyżej grupę pacjentów, a już nie np. przez pacjentów leczonych ambulatoryjnie w ramach hospicjum domowego – uznawana była za wysoce niesprawiedliwą i łamiącą konstytucyjną zasadę równości obywateli. „Program „Aktywny samorząd” w 2025 r. ewidentnie wyklucza tę bardzo dużą grupę pacjentów, którzy wymagają leczenia tlenem z powodu niewydolności układu oddechowego, często w następstwie chorób nowotworowych lub kardiomiopatii. Takie podejście jest w mojej ocenie niezasadne, gdyż jak sam PFRON pisze, jest to dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w formie refundacji kosztów energii elektrycznej, związanych ze zwiększonym jej zużyciem w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora. Do takiej grupy osób należą pacjenci hospicyjni, którzy niejednokrotnie przez wiele miesięcy w swoich domach zmuszeni są do prowadzenia tlenoterapii, i tak samo jak pozostali pacjenci ponoszą z tego tytułu wyższe koszty za zużycie energii elektrycznej. Lekarze opiekujący się pacjentami w hospicjach domowych powyższą sytuację oceniają jako przejaw dyskryminacji grupy pacjentów i łamania fundamentalnych praw konstytucyjnych, jak chociażby zawartych w art. 32 Konstytucji RP, która gwarantuje obywatelowi równość wobec prawa wraz z poszanowaniem godności i wolności.” – powiedział prawo.pl dr Maciej Sokołowski, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ.1

Powyższy stan rzeczy (i krąg osób uprawnionych do świadczenia w postaci dodatku do rachunków za energię elektryczną) uległ zmianie od 1 lipca 2025 r., w związku z modyfikacją przez zarząd PFRON kierunków działania i warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 r. I tak:

Ważne Od 1 lipca 2025 r. wniosek o dodatek do energii elektrycznej w ramach Obszaru E programu mogą złożyć również osoby, które w warunkach domowych korzystają z jednego ze świadczeń: hospicjum domowego,

opieki paliatywnej,

pielęgniarskiej opieki długoterminowej lub

na podstawie zalecenia lekarza specjalisty. Wniosek o dofinansowanie, mogą także (w dalszym ciągu) złożyć również osoby, które dotychczas pozostawały uprawnione do ubiegania się o dodatek, czyli osoby, które w warunkach domowych korzystają z jednego ze świadczeń: zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych, mechanicznie lub

poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem. Prawa do świadczenia w postaci dodatku do rachunków za prąd nie pozbawia również okoliczność, iż koncentrator tlenu lub respirator, z którego korzysta uprawniony – jest wypożyczony, a nie zakupiony ze środków własnych.

Świadczenie to, ma na celu rekompensatę zwiększonego zużycia energii elektrycznej, w związku z intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora przez osoby, które wymagają ich stosowania. Dodatek ten, otrzymuje się w formie refundacji kosztów energii elektrycznej, czyli po ich opłaceniu.

Zgodnie z Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2025 r. (które stanowią załącznik do uchwały nr 40/2025 Zarządu PFRON z dnia 7 maja 2025 r.) – od 1 lipca 2025 r., dodatek do energii elektrycznej – jako pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej – przysługuje:

osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ,

, a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką:

paliatywną, hospicjum lub długoterminową pielęgniarską,

zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych

mechanicznie,

poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem,

lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia,

przy czym – wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Z pełną treścią dokumentu, można zapoznać się poniżej:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe w ramach programu Aktywny samorząd w 2025 r.

Dodatek na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną dla użytkowników koncentratora tlenu lub respiratora – przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie to jest ograniczone czasowo i można je otrzymać na maksymalny okres 6 miesięcy, a minimalny – 3 miesięcy. Ponadto – PFRON zwraca uwagę, iż – w przypadku obszaru E programu (do którego należy omawiane świadczenie) – obowiązuje zasada refundacji kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku. Nowi adresaci pomocy – użytkownicy koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych, którzy złożą wniosek o dofinansowanie do dnia 30 lipca 2025 r. – mogą zatem ubiegać się o dodatek również za 6 miesięcy poprzedzających, czyli począwszy od stycznia 2025 r. Wniosek złożony po tej dacie (np. 31 lipca 2025 r.) będzie mógł natomiast obejmować dodatek od lutego 2025 r.

W celu otrzymania świadczenia – wniosek o dodatek do energii elektrycznej (tj. wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar E) należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): LINK. O przyznanie dodatku do prądu – w ramach obowiązującego programu wsparcia – można wnioskować do PFRON do 31 grudnia 2025 r. W kolejnych latach obowiązywania programu – o terminie przyjmowania wniosków – PFRON będzie informował za pośrednictwem swojego serwisu internetowego (LINK).

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej, można złożyć:

we imieniu własnym – w przypadku osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych,

– w przypadku osób pełnoletnich, posiadających zdolność do czynności prawnych, w imieniu i na rzecz osoby niepełnoletniej – gdy jest się rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby,

– gdy jest się rodzicem lub opiekunem prawnym tej osoby, w imieniu i na rzecz osoby pełnoletniej, nieposiadającej zdolności do czynności prawnych – gdy jest się opiekunem prawnym tej osoby, jak również

– gdy jest się opiekunem prawnym tej osoby, jak również w imieniu osoby, która udzieliła pełnomocnictwa (notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej) do złożenia ww. wniosku.

Do wniosku o dodatek do energii elektrycznej należy dołączyć:

skan lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz

oraz zaświadczenie potwierdzające, że korzysta się z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu tych urządzeń), zgodne z wzorem dostępnym pod adresem: LINK, które wymaga podpisania go przez:

(lub z obu tych urządzeń), zgodne z wzorem dostępnym pod adresem: LINK, które go przez: lekarza, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę z zespołu realizującego świadczenie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni/ośrodka/ zespołu domowego leczenia tlenem oraz opieczętowane pieczątką imienną osoby, która go podpisała albo przez osobę upoważnioną przez tę placówkę oraz opieczętowane przez świadczeniodawcę (placówkę medyczną, która realizuje opiekę domową dla osoby ubiegającej się o świadczenie).



W celu ułatwienia wnioskowania o wsparcie osobom z niepełnosprawnościami – PFRON wprowadził różne formy pomocy w trakcie składania wniosku za pośrednictwem systemu SOW: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinię (dostępną w dni robocze w godzinach od 9 do 17, pod numerem tel.: 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Dodatek do energii elektrycznej, przysługujący w ramach programu „Aktywny samorząd” (modułu I, obszaru E) wypłacany jest na rachunek bankowy świadczeniobiorcy, wskazany przez niego we wniosku o przyznanie dodatku.

Wnioski o dodatek do energii elektrycznej rozpatrywane są przez samorząd powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (MCPR lub PCPR). Dane kontaktowe realizatorów programu znajdują się pod adresem: LINK.

1 Beata Dązbłaż (w:) Prawo.pl, PFRON zdecyduje, czy pacjenci hospicjum domowego dostaną dodatek do energii, 4.03.2025 r.