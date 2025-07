Alert RCB w sprawie zagrożenia powodziowego w Polsce w dniach 7-13 lipca 2025 r. Czy grozi nam powtórka sytuacji z września 2024 r.? [AKTUALIZACJA Z 7.07.2025]

W dniu 4 lipca 2025 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało komunikat, w którym odnosi się do pojawiających się w przestrzeni publicznej doniesień o możliwych intensywnych opadach deszczu i ryzyku powodzi w Polsce w rozpoczynającym się właśnie tygodniu (tj. w dniach 7-13 lipca 2025 r.). Komunikat ten, został zaktualizowany o kolejne niepokojące informacje w dniu 6 lipca 2025 r., a w poniedziałek 7 lipca 2025 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MSWiA, RCB oraz IMiGW, celem przygotowania się do reagowania, w związku z prognozami gwałtownych zjawisk meteorologicznych. Czy grozi nam wytworzenie się nad Polską „niżu genueńskiego” i powtórka sytuacji z września 2024 r.?

rozwiń >

AKTUALIZACJA [z 7 lipca 2025 r., godz. 21]: Alert RCB w sprawie intensywnych, nawalnych opadów deszczu w nocy z 8 na 9 lipca 2025 r.

W dniu 7 lipca 2025 r. RCB wystosowało alert do mieszkańców powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego (w woj. dolnośląskim) w sprawie prognozowanych intensywnych, nawalnych opadów deszczu oraz możliwych podtopień w nocy z 8 na 9 lipca 2025 r.

REKLAMA

RCB przestrzega przed zbliżaniem się do wezbranych rzek, a w przypadku zagrożenia podtopieniem zaleca:

słuchanie komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,

przeniesienie wartościowych rzeczy na górne kondygnacje budynku,

zadbanie o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

przestawienie pojazdów z terenu posesji w niezagrożone miejsca oraz

zabezpieczenie budynków i przygotowanie worków z piaskiem.

„Pamiętaj, że o przypadkach, które waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.”

AKTUALIZACJA [z 7 lipca 2025 r.]: spotkanie przedstawicieli MSWiA, RCB i IMiGW celem przygotowania się do reagowania, w związku z prognozami gwałtownych zjawisk meteorologicznych

REKLAMA

W dniu 7 lipca br. w RCB odbyło się spotkanie przedstawiciela MSWiA (podsekretarza stanu w MSWiA Wiesława Leśniakiewicza), zastępcy dyrektora RCB (płk SG Mariusza Marchlewicza) z przedstawicielami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), celem omówienia sytuacji pogodowej, oceny zagrożenia i przygotowania się do działania w związku z prognozowanymi gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi i możliwymi podtopieniami. IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad o średnicy około 2-3 cm. Przewidywane opady będą powodować gwałtowne wzrosty stanów wód, co w zlewniach górskich i wyżynnych oraz zurbanizowanych może powodować przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych.

„Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania, ze względu na wysokość opadów mogą wystąpić lokalne podtopienia, a towarzyszący burzom wiatr może powodować poważne uszkodzenia infrastruktury (zarówno energetycznej jak i budynków mieszkalnych i gospodarczych). Dlatego instytucje zarządzania kryzysowego, na wszystkich poziomach administracji rządowej, wnikliwie monitorują sytuację, aby być przygotowanym do reagowania i pomocy ludności” – informuje w swoim komunikacie RCB.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

AKTUALIZACJA – kolejny komunikat RCB [z 6 lipca 2025 r.]: niż genueński dotrze do Polski w nocy z wtorku na środę, w południowej i częściowo centralnej części kraju prognozowane sumy opadów mogą stanowić zagrożenie powodziowe

REKLAMA

W ramach komunikatu z 6 lipca 2025 r. – RCB zaktualizowało informację o sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w Polsce i prognozach w zakresie opadów deszczu na najbliższe dni tj. do 9 lipca 2025 r.: niż genueński, który charakteryzuje się tym, że ma tendencję do przenoszenie intensywnych opadów deszczu (co wynika z zaciągania przez niego ciepłej i wilgotnej masy powietrza tworzącej się w rejonie basenu Morza Śródziemnego) – ma dotrzeć nad południowo-wschodnią część Polski w nocy z wtorku na środę. Jak podaje dalej RCB – najnowsze wyniki modeli wskazują na zablokowanie dalszej wędrówki niżu na północny-wschód i przebywanie jego ośrodka w rejonie Polski przez kilka kolejnych dni. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie skutkowała istotnymi hydrologicznie opadami deszczu na obszarze południowej, wschodniej i środkowej Polski.

„Obecne wyniki modeli numerycznej prognozy pogody charakteryzują się pewnymi rozbieżnościami prognozowanego obszaru opadów, ich intensywności oraz czasu trwania. Oznacza to, że prognozy nadal obarczone są znaczną niepewnością, jednak wyniki z najnowszych przebiegów modeli charakteryzują się większą spójnością w porównaniu z prognozami omówionymi w poprzednim komunikacie.

Obecna sytuacja hydrologiczna charakteryzuje się występowaniem na rzekach dominacji strefy stanów niskich. 75% stacji hydrologicznych znajduje się w strefie wody niskiej. W nadchodzącym tygodniu w obszarach występowania opadów atmosferycznych spodziewane są wzrosty stanów wody. Natomiast, w obszarach najbardziej intensywnych opadów, wzrosty będą gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, zwłaszcza w zlewniach górskich i wyżynnych oraz zurbanizowanych. Dużym zagrożeniem mogą być lokalne podtopienia i zalania terenów zabudowanych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy na bieżąco analizuje wyniki modeli numerycznych, monitorując oraz reagując na wszelkie zmiany w wynikach modelowania, aby zapewnić właściwą osłonę hydrologiczno-meteorologiczną kraju.”

Ważne W przypadku realizacji najbardziej niekorzystnych scenariuszy numerycznych prognoz pogody (prognozy modeli UM, Alaro) w południowej i częściowo centralnej części kraju prognozowane sumy opadów mogą stanowić zagrożenie powodziowe, zwłaszcza w obszarach górskich i zurbanizowanych, w zlewni górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry – informuje RCB.

Z aktualizowanymi na bieżąco prognozami zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych na terytorium Polski, można zapoznać się na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: LINK.

Komunikat RCB z 4 lipca 2025 r.: Prognoza silnych opadów deszczu od 7 do 13 lipca 2025 r.

W dniu 4 lipca 2025 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało komunikat, w którym odnosi się do pojawiających się w przestrzeni publicznej doniesień o możliwych intensywnych opadach deszczu i ryzyku powodzi w Polsce w przyszłym tygodniu (tj. w dniach 7-13 lipca 2025 r.). Chodzi o jedną z publikacji, która pojawiła się w mediach i która wskazuje na ryzyko wystąpienia bardzo wysokich opadów nad obszarem Polski w nadchodzącym tygodniu oraz o pojawiające się incydentalne wyliczenia średnioterminowych numerycznych modeli pogody, wskazujących na możliwość wzmożonych opadów deszczu w naszym kraju w przyszłym tygodniu. RCB zwraca uwagę, że – prognozy te są niestabilne i skrajnie zmieniają swoje wyliczenia dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

RCB: w drugiej połowie tygodnia, w części środkowo-wschodniej kontynentu, może wytworzyć się „niż genueński” (który był przyczyną powodzi we wrześniu 2024 r.)

Na dzień 4 lipca 2025 r. (tj. na dzień wydania komunikatu) – RCB podaje następujące fakty na temat ryzyka wystąpienia w Polsce intensywnych opadów deszczu i – potencjalnie – wynikającego z nich zagrożenia powodziowego:

Modele numeryczne konsekwentnie wskazują na możliwość powstania zatoki górnego niżu barycznego nad Europą, która będzie przyczyną opadów deszczu, a w drugiej połowie tygodnia w części środkowo wschodniej kontynentu może sprzyjać tworzeniu się deszczowych niżów, zwanych też „niżami genueńskimi”. Trajektorie tych niżów są różne i tylko część z nich obejmuje obszar Polski.

Warto dodać, że powódź, która miała miejsce w Polsce we wrześniu 2024 r., była spowodowana głównie przez intensywne i długotrwałe opady deszczy, wywołane właśnie przez niż genueński.

Ciepłe wody Morza Śródziemnego i Czarnego mogą zwiększać zawartość wilgoci w atmosferze, co potencjalnie sprzyja intensyfikacji opadów .

. Eksperymentalne prognozy probabilistyczne ECMWF wskazują, że w dniach 9–12 lipca:

prawdopodobieństwo opadów przekraczających 20 mm/24h wynosi od 5 do 35%: we wtorek i środę na znacznym obszarze Polski, od czwartku do soboty w Polsce wschodniej i Małopolsce prawdopodobieństwo opadów przekraczających 50 mm/12h wynosi od 0,1 do 2,5% (jest to próg najniższy w skali), w środę w całym kraju, od czwartku do soboty na wschodzie i południu. Produkt EFI (Extreme Forecast Index) wskazuje punktowo na nietypową sytuację opadową na obszarze Europy Wschodniej (Rumunia, Ukraina, Białoruś). Wartość wskaźnika sugeruje, że choć nietypowe – opady nie będą ekstremalne. Ze względu na dużą zmienność prognoz z tak dużym wyprzedzeniem nie można wykluczyć, że „nietypowe” wartości wskaźnika związanego z wysokością opadów, incydentalnie mogą dotyczyć również obszaru Polski wschodniej i południowo-wschodniej.

Modele średnioterminowej numerycznej prognozy pogody wskazują, że największe prawdopodobieństwo intensywnych opadów dotyczy obecnie obszarów Rumunii, Ukrainy i Białorusi. Ze względu na zmienność prognoz, zasięg tych zjawisk może się jednak istotnie zmieniać. Nadal utrzymuje się bardzo duża zmienność wyników tych prognoz, w odniesieniu do opadów wyniki te skrajnie się zmieniają i to na znacznym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

Powyższe prognozy, według RCB, mogą skutkować dla obszaru Polski:

Opadami rzędu 20 mm/24h lub nieco większymi, które – choć lokalnie mogą powodować utrudnienia (np. w czasie burz) – będą w wielu regionach korzystne w kontekście suszy .

. Opadami przekraczającymi 50 mm/12h, które mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza, jeśli będą występować przez więcej niż 1 dzień, jednak – obecnie ryzyko ich wystąpienia nad Polską jest bardzo niskie.

Czy grozi nam powódź i powtórka sytuacji z września 2024 r.?

Zgodnie z aktualnymi wynikami numerycznych modeli pogody – według RCB – prawdopodobieństwo wystąpienia opadów ekstremalnych w naszym kraju jest stosunkowo niewielkie, jednak nadchodzący tydzień zapowiada się bardziej zasobny w opady atmosferyczne niż miniony okres. Ma się to przełożyć na wzrosty stanu wody, przede wszystkim na mniejszych ciekach, lokalnie możliwe jest również wystąpienie zagrożenia hydrologicznego. Na dziś ryzyko wystąpienia wielkoskalowej powodzi w Polsce jest niskie. Sytuacja jednak wymaga obserwacji i analizy ze względu na specyfikę numerycznych prognoz pogody – informuje z dużą dozą ostrożności RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na bieżąco monitoruje sytuację prognostyczną. Z każdym dniem otrzymuje więcej i lepszej jakości dane, które pozwalają bardziej szczegółowo opisać przebieg pogody w przyszłym tygodniu. RCB zapewnia, iż – w przypadku pojawienia się jednoznacznych sygnałów o zwiększonym zagrożeniu, z jak największym wyprzedzeniem, zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne oraz odpowiednie komunikaty.

Jak przedstawia się aktualna sytuacja hydrologiczna?

Aktualna sytuacja hydrologiczna na rzekach wskazuje, że 73% stacji hydrologicznych znajduje się w strefie wody niskiej, 25% w strefie wody średniej, 2% w strefie wody wysokiej. Na kolejnych stacjach osiągane i przekraczane są absolutne minima stanu wody. Przewaga niskiego stanu wody na rzekach w Polsce powoduje, że koryta cieków posiadają potencjał retencyjny. Dla wielu zlewni w Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą hydrologiczną. Na prawie 300 stacjach hydrologicznych aktualne wartości przepływu są niższe niż wartości średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

RCB: „Nie można jednak całkowicie wykluczyć wystąpienia intensywnych opadów w tym sezonie w Polsce, a dalej powodzi”

Ryzyko wystąpienia powodzi w nadchodzącym tygodniu (tj. w dniach 7-13 lipca 2025 r.) RCB ocenia jako niskie, ale jak kształtują się prognozy w dłuższej perspektywie – sezonowej?

Na południu Europy bite są kolejne rekordy temperatury powietrza. Akweny morskie osiągają bardzo wysokie temperatury wody, która nadal się nagrzewa. Powoduje to niestabilność systemu i tworzenie potencjału do występowania ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych. W tym kontekście, nie można jednak całkowicie wykluczyć wystąpienia intensywnych opadów w tym sezonie w Polsce, a dalej powodzi – informuje RCB.

Jak chronić się przed powodzią? MSWiA podpowiada, w jaki sposób można zwiększyć swoje bezpieczeństwo w razie zagrożenia powodziowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśnia w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swoje (i swoich bliskich) w kontekście ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych i hydrologicznych związanych z intensywnymi opadami deszczu i wynikającego z nich zagrożenia powodziowego:

Przed powodzią:

sprawdź zagrożenie powodziowe dla twojego miejsca zamieszkania,

słuchaj prognoz pogody i śledź komunikaty lokalnych mediów,

wykup polisę ubezpieczeniową,

zapoznaj się ze sposobami ostrzegania i alarmowania, drogami i miejscami ewakuacji ludzi, zwierząt, pojazdów, maszyn rolniczych i innego mienia,

opracuj rodzinny plan powodziowy (wzór do pobrania pod adresem: LINK),

wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci i osoby starsze, powinni wiedzieć co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się i drogi ewakuacji,

naucz domowników wyłączania głównego zasilania elektrycznego i dopływu gazu i wody,

nie umieszczaj na poziomie piwnic urządzeń wrażliwych na działanie wody,

utrzymuj sprawny system odprowadzania wód z dachu oraz ukształtowanie terenu wokół domu w sposób umożliwiający odpływ deszczówki z okolic budynków,

regularnie udrażniaj rowy odwadniające,

zabezpiecz budynki (np. budowa murku, przygotowanie na czas powodzi osłon na drzwi i okna piwnic),

aby zapobiec wypływowi ścieków z kanalizacji zamontuj specjalne zawory lub bądź przygotowany do zatkania rur.

W sytuacji zagrożenia powodziowego:

słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu i telewizji,

jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do znajomych czy rodziny,

upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się i drogi ewakuacji,

naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,

przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody osobiste oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,

zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne,

dbaj o to, by telefony komórkowe cały czas były naładowane,

pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,

zabezpiecz budynki i przygotuj worki z piaskiem,

rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego; jest ona zawsze dużo trudniejsza i czasochłonna niż ewakuacja ludzi (sprzęt pływający straży pożarnej czy wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt),

przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku,

paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce,

zabezpiecz substancje niebezpieczne takie jak: pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,

zadbaj o bezpieczne przechowywanie zbiorników z olejem, paliwem,

jeśli masz sprzęt pływający - utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia,

przygotuj się do ewakuacji.

Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko. Oprócz zagrożenia utonięciem, musisz liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brak prądu, wody i kanalizacji. Pamiętaj, że w razie konieczności możesz nie otrzymać pomocy medycznej na czas. Nie zostawaj na zalanym terenie ze względu na dobytek – teren będzie zabezpieczony przez właściwe służby.

W trakcie powodzi:

w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki,

wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo,

w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,

jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana,

ustaw radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania,

przygotuj się do ewakuacji; pamiętaj o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu (do 20 kg na osobę, do 50 kg na rodzinę),

miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu),

nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej - może być skażona,

nie chodź po obszarach zalanych – szybko płynąca woda może przewrócić dorosłego człowieka; jeśli musisz przekroczyć zalany obszar użyj do badania gruntu przed sobą tyczki,

w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112.

Niezależnie od aktualnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej – warto znać powyższe zasady.