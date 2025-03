Od 110 tys. zł do niemal 310 tys. zł (w przypadku rodziny z dwójką dzieci) na budowę albo zakup domu lub mieszkania w tej malowniczej miejscowości – dla singli, małżeństw, związków partnerskich i rodzin z dziećmi

Albinen – perełka szwajcarskich Alp, ogłosiła program wsparcia, w ramach którego można uzyskać od 110 tys. zł do niemal 310 tys. zł (w przypadku rodziny z dwójką dzieci) dofinansowania do budowy, remontu albo zakupu domu lub mieszkania w tej malowniczej miejscowości. O dofinansowanie – na takich samych zasadach jak szwajcarzy – mogą starać się również cudzoziemcy – zarówno single, jak i pary (niezależnie od tego czy zawarły związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski) oraz rodziny z dziećmi, przy czym na każde dziecko – przysługuje dodatkowa kwota wsparcia.

Albinen – malownicza wioska w samym sercu szwajcarskich Alp

REKLAMA

Wioska Albinen położona jest w południowo-zachodniej Szwajcarii, na słonecznym zboczu góry, na wysokości ok. 1300 m n.p.m., nad doliną Rodanu. Słynie ona z parku przyrodniczego Pfyn-Finges (na obszarze którego jest położona), który zachwyca różnorodnością krajobrazu – od lodowców do winorośli, od terenów podmokłych po skalne ustępy, od alpejskiej chaty po średniowieczny zamek z nowoczesną, szklaną kopułą. Nieopodal Albinen znajduje się również największy w Alpach kurort termalny Leukerbad, w którym – po dniu spędzonym na łonie natury – można zregenerować się w bogatej w minerały wodzie termalnej, wypływającej wprost ze skał.

REKLAMA

Albinen to doskonała baza wypadowa do letnich i zimowych aktywności w górach Valais, w której jednocześnie można cieszyć się pięknymi widokami, spokojem, ciszą i słońcem. Mimo tak wielu walorów – jest to jednak miasteczko, które posiada zaledwie 262 mieszkańców.1 Dlatego – w 2018 r., celem powstrzymania migracji i zwiększenia liczby ludności w gminie Albinen (w tym zwłaszcza liczby młodzieży i rodzin z dziećmi), ułatwienia nabywania na własność nieruchomości (zwłaszcza przez młodsze pokolenia) oraz wspierania istnienia lokalnych przedsiębiorstw i miejsc pracy – miejscowe władze, zdecydowały się na uruchomienie programu, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na budowę, remont albo zakup domu lub mieszkania w Albinen. Ze wsparcia tego mogą – na takich samych zasadach jak szwajcarzy – skorzystać również cudzoziemcy.

Albinen zaprasza do siebie nowych mieszkańców, oferując dofinansowanie do budowy, remontu albo zakupu domu lub mieszkania

W związku z małą liczbą ludności – 1 stycznia 2018 r., lokalne władze gminy Albinen w Szwajcarii, uruchomiły program wsparcia finansowego, w ramach którego – z Funduszu Mieszkaniowego i Wspierania Rodziny gminy Albinen – można uzyskać dofinansowanie do budowy, remontu albo zakupu domu lub mieszkania. Program ten trwa nadal – jak informuje gmina Albinen – wzbudzając niemałe zainteresowanie, o czym świadczą niezliczone zapytania w tej sprawie, napływające do gminy z całego świata.

O wsparcie, na takich samych zasadach, mogą ubiegać się zarówno Szwajcarzy, jak i cudzoziemcy. Zgodnie z uchwalonymi przez zgromadzenie ogólne gminy Albinen przepisami dotyczącymi programu wsparcia, dofinansowanie można uzyskać na:

budowę nowego domu (jednorodzinnego, jak i mieszkań w budynku wielorodzinnym),

(jednorodzinnego, jak i mieszkań w budynku wielorodzinnym), przebudowę/remont istniejącego domu lub mieszkania ,

lub , przebudowę budynku gospodarczego (stajni, stodoły, spichlerza, szopy) na cele mieszkaniowe, jak i

(stajni, stodoły, spichlerza, szopy) na cele mieszkaniowe, jak i zakup domu lub mieszkania z rynku wtórnego.

Istnieje jednak kilka niezbędnych warunków, które trzeba spełnić:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Budowana/remontowana/kupowana nieruchomość, musi stanowić miejsce zamieszkania beneficjenta – nie może być to drugi dom, dom wakacyjny lub budynek służący celom komercyjnym, Kwota inwestycji musi wynosić co najmniej 200 tys. franków szwajcarskich (tj. ok. 800 tys. zł) oraz Co najmniej 70% kosztów budowy/remontu musi zostać pokrytych przez lokalne firmy (tj. z kantonu Valais, w którym położone jest Albinen; kanton stanowi podstawową, terytorialną jednostkę administracyjną Szwajcarii) lub poprzez uznane prace własne.

Od 110 tys. zł do niemal 310 tys. zł dofinansowania (w przypadku rodziny z dwójką dzieci)

O dofinansowanie do budowy, remontu albo zakupu domu lub mieszkania, w ramach programu wsparcia uruchomionego przez gminę Albinen, mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 45 roku życia, zarówno żyjące samotnie, jak i w parach (które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i zawarły związek małżeński, zarejestrowany związek partnerski lub żyją w konkubinacie). Pary te, nie muszą obligatoryjnie posiadać dzieci, ale za każde dziecko – gmina oferuje dodatkową kwotę dofinansowania. A skąd cezura wieku określona na 45 lat? Dla lokalnych władz istotne jest, żeby przynajmniej przez 10 lat od przeprowadzki, nowi mieszkańcy opłacali w gminie podatki, czemu – z oczywistych względów – sprzyja aktywność zawodowa.

Kwoty dofinansowania, które można uzyskać w ramach wsparcia, są następujące:

dla samotnej osoby dorosłej – 25 tys. franków szwajcarskich (tj. ok. 110 tys. zł ),

– (tj. ok. ), dla pary, która pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym – 50 tys. franków szwajcarskich (tj. ok. 220 tys. zł ),

– (tj. ok. ), za każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia – dodatkowe 10 tys. franków szwajcarskich (tj. ok. 44 tys. zł).

Dla przykładu : rodzina z dwójką dzieci, może zatem liczyć na dofinansowanie rzędu 70 tys. franków szwajcarskich (tj. ok. 308 tys. zł).

Jest kilka warunków, które trzeba spełnić

Poza warunkami związanymi stricte z nieruchomością (w tym m.in. minimalną wartością inwestycji), o których była już mowa powyżej – niezbędnym warunkiem otrzymania, a konkretniej – zachowania kwoty dofinansowania, jest:

zamieszkiwanie i opłacanie podatków w Albinen przez okres 10 lat od otrzymania wsparcia.

W przypadku wyprowadzki lub sprzedaży nieruchomości przed upływem ww. 10 lat – kwota otrzymanego dofinansowania, podlegać będzie zwrotowi na rzecz gminy. Z obowiązku zwrotu, wyłączona jest jedynie równowartość wsparcia otrzymanego na dzieci. Celem zabezpieczenia swoich roszczeń – w księdze wieczystej nieruchomości – gmina zamieszcza wzmiankę o udzielonym dofinansowaniu i jego kwocie, która usuwana jest po upływie ww. 10 lat.

Celem ubiegania się o dofinansowanie – należy wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy Albinen

Celem ubiegania się o dofinansowanie, do urzędu gminy Albinen, należy dostarczyć lub wysłać:

wniosek o dofinansowanie (na formularzu, który można pobrać pod adresem: LINK),

(na formularzu, który można pobrać pod adresem: LINK), wydruk księgi wieczystej nieruchomości ,

, kopię wniosku o pozwolenie na budowę – w przypadku nowych budynków i przebudów,

– w przypadku nowych budynków i przebudów, kopię projektu umowy kupna-sprzedaży nieruchomości – w przypadku zakupu mieszkania, domu lub budynku gospodarczego (z zamiarem jego przerobienia na lokal mieszkalny),

– w przypadku zakupu mieszkania, domu lub budynku gospodarczego (z zamiarem jego przerobienia na lokal mieszkalny), szczegółowy kosztorys budowy ,

, szczegółowy dowód finansowania lub potwierdzenie z banku o zdolności kredytowej (np. wstępną decyzję kredytową),

lub (np. wstępną decyzję kredytową), w przypadku cudzoziemców – kopię aktualnego zezwolenia na pobyt (kat. C, tj. dającego prawo do pracy w Szwajcarii, wszystkich świadczeń socjalnych, zamieszkania w dowolnym kantonie Szwajcarii, ubiegania się o szwajcarskie obywatelstwo i zobowiązujące do rozliczania podatków, na takich samych zasadach jak obywatele Szwajcarii).

W każdym przypadku, wniosek o przyznanie dofinansowania musi zostać złożony przed rozpoczęciem budowy/remontu lub przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje rada gminy Albinen.

Dofinansowanie wypłacane jest:

w przypadku budowy nowych domów albo remontów domów, mieszkań lub budynków gospodarczych – po przedłożeniu faktur za budowę/remont i po odbiorze budynku przez gminę,

a w przypadku zakupu domu lub mieszkania z rynku wtórnego – po wpisie do księgi wieczystej.

Więcej informacji na temat programu wsparcia ogłoszonego przez gminę Albinen, można uzyskać pod adresem: LINK.

Regulamin programu (w języku niemieckim) można natomiast pobrać poniżej:

Regulamin wsparcia finansowego z Funduszu Mieszkaniowego i Wspierania Rodziny gminy Albinen

1 według danych na 31 grudnia 2023 r.: „Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, Provisorische Jahresergebnisse, 2023”, Bundesamt für Statistik, 4.04.2024 r.