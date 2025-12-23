REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS

Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS

23 grudnia 2025, 10:32
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS
Chcesz dorobić do emerytury w 2026 r.? Uważaj na te limity
Dorabianie do emerytury lub renty w 2026 roku jest możliwe, ale nie dla wszystkich na tych samych zasadach. Część świadczeniobiorców może pracować bez żadnych ograniczeń, inni muszą pilnować limitów przychodu, bo ich przekroczenie oznacza zmniejszenie albo zawieszenie wypłat z ZUS. Wyjaśniamy, kto i ile może dorobić w 2026 r. oraz kiedy obowiązują progi zarobkowe.

Przepisy dotyczące dorabiania do emerytury i renty w Polsce od lat budzą wątpliwości, bo nie wszyscy świadczeniobiorcy są traktowani jednakowo. Pod uwagę brany jest między innymi wiek, rodzaj pobieranego świadczenia oraz wysokość osiąganych przychodów. W 2026 roku zasady te nadal opierają się na progach ustalanych przez ZUS na podstawie przeciętnego wynagrodzenia i są aktualizowane co kwartał. Dlatego przed podjęciem pracy lub podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić, jakie limity obowiązują i kogo one dotyczą.

Kogo dotyczą limity zarobkowe

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim osób pobierających:

  • wcześniejsze emerytury – czyli te przyznawane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej),
  • renty rodzinne, jeśli pobierający nie osiągnął wieku emerytalnego.

Emeryci, którzy przekroczyli wiek emerytalny (60  lat kobiety i 65  lat mężczyźni), mogą dorabiać bez ograniczeń. Wyjątkiem są osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej, jeśli przekroczą wysokość dopłaty, świadczenie może zostać zmniejszone. Limity nie dotyczą także niektórych rencistów: osób pobierających rentę dla inwalidów wojskowych lub wojennych (gdy niezdolność jest związana ze służbą), a także osób pobierających rentę rodzinną po takich uprawnionych.

Limity przychodu na przełomie 2025/2026 

Limity są ustalane co kwartał na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Od 1  grudnia  2025 do 28  lutego  2026 obowiązują następujące kwoty:

Próg

Kwota (brutto miesięcznie)

Skutek przekroczenia

70 % przeciętnego wynagrodzenia

(tzw. bezpieczny próg)

6140,20 

Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wypłacane świadczenie.

130 % przeciętnego wynagrodzenia

11 403,30 

Przekroczenie tego progu skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty.

Uwaga: Limity zarobków zmieniają się cztery razy w roku, dlatego osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty ZUS. Wysokość progów na kolejne kwartały 2026  roku będzie zależała od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.

Konsekwencje przekroczenia limitów

Jeżeli przychód jest wyższy niż 6140,20   brutto, ale nie przekracza 11 403,30  , ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od marca  2025  maksymalne kwoty zmniejszeń wynoszą 939,61   dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75  dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 798,72  dla rent rodzinnych wypłacanych jednej osobie. Kwoty te obowiązują do 28  lutego  2026 , kiedy nastąpi kolejna waloryzacja.

Ważne
  1. Przekroczenie 70 % przeciętnego wynagrodzenia (6140,20  zł) – ZUS pomniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.
  2. Przekroczenie 130 % przeciętnego wynagrodzenia (11 403,30  zł) – świadczenie zostanie zawieszone za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie.
  3. Nieprzekroczenie 70 % progu – świadczenie pozostaje bez zmian.

Osoby, które osiągają przychód z działalności w rolnictwie (gospodarstwa rolne do 0,3  ha) lub z wynajmu nieruchomości nie podlegają kontroli limitów.

Zasady rozliczania przychodu z ZUS

Świadczeniobiorcy, którzy dorabiają do renty lub wcześniejszej emerytury, mają obowiązek zgłosić ZUS kwotę osiągniętego przychodu. Najpóźniej do końca lutego następnego roku dorabiający emeryci i renciści powinni poinformować Zakład o osiągniętych przychodach oraz wybranym systemie rozliczenia. Mogą rozliczyć się miesięcznie lub rocznie. Wybór sposobu rozliczenia powinien być korzystny dla emeryta lub rencisty. Jeśli przychód roczny mieści się w rocznych granicach (12‑krotność progów miesięcznych), ZUS nie obniży świadczenia. Jeśli sumaryczny przychód przekroczy roczny limit, ZUS zażąda zwrotu nadpłaconej kwoty.

Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku. Limity zarobków i zasady ZUS

Dorabianie do emerytury i renty w 2026 roku jest możliwe, ale wymaga ostrożności. Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, muszą pilnować limitów przychodu, bo ich przekroczenie może oznaczać obniżenie albo zawieszenie świadczenia. Inaczej jest w przypadku emerytów w wieku powszechnym, oni mogą pracować bez żadnych ograniczeń.

Problem w tym, że limity ustalane przez ZUS zmieniają się co trzy miesiące i są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Dlatego to, co dziś jest bezpieczne, za kilka miesięcy może już oznaczać kłopoty przy rozliczeniu.

Zanim podpiszesz umowę albo przyjmiesz dodatkowe zlecenie, sprawdź aktualne progi i zasady obowiązujące w ZUS. To prosty sposób, by dorobić legalnie i nie stracić świadczenia.

