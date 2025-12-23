Koniec wątpliwości! NSA rozstrzygnął, czy można zaskarżyć decyzję urzędu przez e-Doręczenia

Naczelny Sąd Administracyjny rozwiał wątpliwości dotyczące wnoszenia skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych za pośrednictwem systemu e-Doręczeń. W serii postanowień z października i listopada 2025 r. NSA potwierdził, że taka forma jest w pełni skuteczna, mimo że przepisy p.p.s.a. nie wskazują wprost tego kanału komunikacji.

Czym są e-Doręczenia i dlaczego ich status budził wątpliwości w kontekście wnoszenia skarg od decyzji administracyjnych do WSA?

System e-Doręczeń to publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wprowadzona na podstawie ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Miała ona stopniowo zastępować tradycyjną korespondencję papierową oraz platformę ePUAP w kontaktach obywateli z administracją publiczną.

Problem polegał na tym, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) nie były nowelizowane równolegle z wdrażaniem e-Doręczeń. Art. 54 § 1a p.p.s.a. stanowi jedynie, że skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do „elektronicznej skrzynki podawczej organu" – bez doprecyzowania, o jaki konkretnie system chodzi.

W praktyce rodziło to istotne wątpliwości. Część prawników i organów administracji interpretowała ten przepis zawężająco, uznając, że jedynym dopuszczalnym kanałem pozostaje ePUAP. Taka wykładnia mogła prowadzić do odrzucania skarg wniesionych przez e-Doręczenia jako nieskutecznych – ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla stron postępowań.

NSA stawia sprawę jasno - takie doręczenia są prawidłowe!

Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko w tej kwestii w dwóch postanowieniach z 28 października 2025 r. (sygn. akt I OSK 1516/25 oraz I OSK 1517/25) oraz z 20 listopada 2025 r. (sygn. akt II OSK 2242/25), informując o tym w dniu 22.12.2025 r.

Sąd podkreślił, że art. 54 § 1a p.p.s.a. posługuje się ogólnym pojęciem „elektronicznej skrzynki podawczej" i nie zawęża go wyłącznie do adresu elektronicznego konta na platformie ePUAP. W ocenie NSA przyjęcie restrykcyjnej wykładni nie znajduje oparcia ani w literalnym brzmieniu tego przepisu, ani w innych regulacjach p.p.s.a.

Kilka systemów elektronicznych – jeden cel: skuteczna komunikacja

NSA zwrócił uwagę na istotny fakt: w obecnie obowiązującym stanie prawnym funkcjonuje kilka alternatywnych systemów służących do komunikacji elektronicznej z organami państwowymi. Oprócz ePUAP działają również e-Urząd Skarbowy oraz właśnie e-Doręczenia.

Zdaniem sądu wszystkie te platformy realizują ten sam cel – umożliwiają obywatelom skuteczną komunikację z administracją w formie elektronicznej. Ograniczanie możliwości wnoszenia skarg wyłącznie do jednego z nich byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z duchem cyfryzacji postępowań.

Kluczowy argument proceduralny – możliwość poświadczenia odbioru

W uzasadnieniu swoich rozstrzygnięć NSA wskazał na istotny aspekt funkcjonowania e-Doręczeń. System ten umożliwia organowi, do którego wpływa skarga, przekazanie jej następnie wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu w sposób zapewniający urzędowe poświadczenie odbioru korespondencji, choć dokonywane w formie cydrowej.

To właśnie możliwość potwierdzenia doręczenia stanowi istotę „elektronicznej skrzynki podawczej" w rozumieniu przepisów proceduralnych. Skoro e-Doręczenia spełniają ten wymóg, nie ma podstaw do kwestionowania skuteczności wnoszonych za ich pośrednictwem pism.

Co to oznacza dla obywateli?

Orzeczenia NSA mają istotne znaczenie praktyczne dla wszystkich osób korzystających z e-Doręczeń w kontaktach z administracją. Obywatele i przedsiębiorcy mogą teraz bez obaw wybierać ten kanał komunikacji również wtedy, gdy zamierzają zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu administracyjnego.

Postanowienia NSA eliminują ryzyko, że skarga zostanie uznana za nieskuteczną tylko dlatego, że strona wybrała e-Doręczenia zamiast ePUAP. To szczególnie ważne w kontekście postępującej cyfryzacji administracji i stopniowego wygaszania starszych platform.