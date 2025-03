Dofinansowanie do ogrodu 2025. Uwaga: terminy składania wniosków kończą się w marcu

Dofinansowanie do ogrodu w 2025 roku może dotyczyć różnych obszarów. Często pozwala na sfinansowanie większości kosztów poniesionych w celu poprawy sytuacji środowiska naturalnego. Programy dotacji skierowane są do osób fizycznych, gmin, powiatów, stowarzyszeń. Niektóre programy kończą nabory wniosków już w marcu 2025 r.

rozwiń >

Dofinansowanie do ogrodu w 2025 roku

Ogrody, roślinność, tereny zielone i gospodarka wodna to obszary szczególnie chronione i wspierane w ramach różnego rodzaju programów samorządowych, państwowych i unijnych. Niektóre dotyczą osób fizycznych, inne stowarzyszeń, gmin, powiatów. Warto sprawdzać na stronach rządowych i samorządowych, jakie programy przewidziane są w danym roku (np. strony urzędów gmin i miast, NFOŚiGW, WFOŚiGW). Dzięki nim można sfinansować nawet 80% wszystkich poniesionych kosztów zadania związanego ze środowiskiem naturalnym.

REKLAMA

Moja woda 2025?

REKLAMA

Niestety program „Moja woda”, który funkcjonował od 2020 r. nie będzie kontynuowany w 2025 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie planuje uruchamiać kolejnych edycji programu. Celem tego programu była ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych, a także wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, dzięki np. rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Zważając na powtarzające się każdego roku poważne susze, program w tym lub nowym wymiarze powinien być kontynuowany. W ostatnich latach ze względu na niski poziom rezerw wodnych niektóre gminy wydają zakaz podlewania ogródków. Dodatkowo odnotowywane są rekordowe spadki poziomu Wisły.

Osoby zainteresowane mikroretencją mogą sprawdzić czy w danej gminie nie funkcjonuje program wspierający tego typu rozwiązania. Dla przykładu Warszawa udziela dotacji na budowę urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca 2025 r. Wysokość dofinasowania to 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. W przypadku osób fizycznych jest to maksymalnie 4 tys. zł, a dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 10 tys. zł.

Ważne W 2025 r. nie funkcjonuje program "Moja woda". Warto jednak szukać podobnych programów na stronach internetowych poszczególnych gmin. Wiele z nich wspiera działania na rzecz poprawy sytuacji hydrologicznej.

Dofinansowanie ROD 2025 - Mazowsze

W ramach programu Mazowsze dla działkowców 2025 trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla wszystkich gmin i miast województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD. Wnioski można składać do 24 marca 2025 r. Pomoc finansowania udzielana jest ze środków własnych województwa mazowieckiego. Na jeden ROD maksymalnie może wynosić 20 tys. zł na jedno zadanie. Pieniądze są przekazywane dopiero po rozliczeniu zadania.

Dofinansowanie Mazowsze dla klimatu 2025

Kolejnym programem na Mazowszu, w ramach którego można starać się o dotacje związane z roślinnością jest program „Mazowsze dla klimatu 2025”. Gminy i powiaty z województwa mogą składać wnioski do 21 marca 2025 r. Dotacja może dotyczyć finansowania zadań związanych z:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniami zieleni oraz zagospodarowaniem terenów zielonych, energooszczędnym oświetleniu zewnętrznym, opracowaniem planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Maksymalna wysokość dofinansowania na powyższe cele to:

50% kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach 2, 3, 4 punktu oraz

70% kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach 1 punktu, przy czym nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Jedna gmina lub powiat może złożyć:

jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym kwoty 200 tys. zł lub

dwa wnioski pod warunkiem, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 tys. zł.

Wyjątkiem jest Warszawa, która może złożyć maksymalnie 2 wnioski na każdą dzielnicę, ale muszą dotyczyć różnych obszarów tematycznych i łączna kwota dofinansowania nie przekracza 200 tys. zł.

Dotacja celowa ROD 2025 - Warszawa

W Warszawie nabór wniosków o dotacje na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) ustalono do 7 marca 2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na terenie Warszawy.

Wniosek powinien zawierać jedno zadanie, na które planuje się przeznaczyć pieniądze z dotacji:

budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, odnowa lub remont infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, a także zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego,

organizowanie, budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja, remont obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. zł. Zasadą jest, że pokrywa 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania do wskazanego limitu. Wymogiem jest, aby stowarzyszenie pokryło pozostałe minimum 20% kosztów kwalifikowalnych zadania oraz pozostałe koszty niekwalifikowalne.

Pieniędzy tych nie można przeznaczyć na zadania:

związane z wydarzeniami o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym oraz zapewnieniem organizacji, zabezpieczenia i oprawy takich wydarzeń,

dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnień formalno-prawnych, nadzoru inwestorskiego i budowlanego, obsługi geodezyjnej, zakupu map, wypisów z rejestru gruntów, wypisów z ksiąg wieczystych, prac archeologicznych, przedłużenia gwarancji, kosztów obsługi bankowej i finansowej, itd., a także wykonania tablicy informacyjnej na zakończenie realizacji danej inwestycji.

Dotacje dla rolników 2025

Wiele dotacji przewidzianych dla rolników w 2025 roku można znaleźć na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Część z nich rozpoczyna nabór wniosków już 15 marca 2025 r. i kończy 15 maja 2025 r. (płatności bezpośrednie, ekoschematy, wsparcie dochodów związane z produkcją, interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, wsparcie krajowe, premie z tytułu zalesień, zobowiązania zalesieniowe, ONW). Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli i na stronie ARiMR: