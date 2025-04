Nawet 160 tys. zł dofinansowania do zakupu mieszkania z budżetu państwa [ogłoszono nowe, wyższe kwoty wsparcia w ramach programu]. Wnioski można składać do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania budżetu

PFRON prowadzi ciągły nabór wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie kosztów zakupu nowego mieszkania, jeżeli beneficjent zdecyduje się na sprzedaż posiadanej nieruchomość. Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami i ma na celu pomoc w usuwaniu barier architektonicznych, przez które osoby niepełnosprawne nie mogą same opuszczać własnego mieszkania lub domu. Wysokość dofinansowania, które może uzyskać, zależy od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i aktualnie może opiewać nawet na 160 588 zł.

Dofinansowanie do zakupu mieszania – program realizowany przez PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest państwowym funduszem celowym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych, jak również usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Środki, którymi gospodaruje PFRON na realizację ww. celów, pochodzą m.in. z dotacji budżetu państwa, jak również z obowiązkowych (jak i dobrowolnych) wpłat pracodawców.

Jednym z programów PFRON, jest realizowany na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, którego celem jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im opuszczania własnego mieszkania, poprzez usuwanie ograniczających to barier architektonicznych. W ramach ww. programu – jego beneficjent, może otrzymać dofinansowanie do zakupu nowego mieszkania, pod warunkiem, że zdecyduje się na sprzedaż posiadanej nieruchomości (która jest jego własnością lub do której posiada tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest to, żeby nowe mieszkanie – zakupione w ramach programu – było pozbawione barier architektonicznych i znajdowało się w lokalizacji umożliwiającej beneficjentowi programu samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Łączny budżet programu opiewa na 150 mln. zł.

Dofinansowanie do zakupu mieszania – ile można otrzymać?

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie – uprawniona osoba, może otrzymać z PFRON dofinansowanie do zakupu mieszkania w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego a ceną sprzedawanej nieruchomości, przy czym nie może to być kwota wyższa niż maksymalna kwota dofinansowania określona przez PFRON dla danej lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie. Ww. maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych lokalizacji docelowego mieszkania, publikowane są przez PFRON w każdym kwartale obowiązywania programu, pod adresem: LINK.

Aktualnie, tj. w II kwartale 2025 r., zostały one określone na następujących poziomach:

WOJEWÓDZTWO LOKALIZACJA MIESZKANIA KWOTA DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 152 745 zł DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 133 571 zł DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 114 398 zł KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 110 146 zł KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 98 929 zł KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 102 561 zł KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 95 137 zł KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 87 713 zł LUBELSKIE m. Lublin 116 384 zł LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 104 043 zł LUBELSKIE pozostałe 91 702 zł LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 123 188 zł LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 116 066 zł LUBUSKIE m. Zielona Góra 123 188 zł LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 116 066 zł LUBUSKIE pozostałe 108 945 zł ŁÓDZKIE m. Łódź 101 228 zł ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 93 053 zł ŁÓDZKIE pozostałe 84 878 zł MAŁOPOLSKIE m. Kraków 133 125 zł MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 109 350 zł MAŁOPOLSKIE pozostałe 91 125 zł MAZOWIECKIE m. Warszawa 160 588 zł MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 123 272 zł MAZOWIECKIE pozostałe 102 726 zł OPOLSKIE m. Opole 99 075 zł OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 89 537 zł OPOLSKIE pozostałe 79 999 zł PODKARPACKIE m. Rzeszów 104 033 zł PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 94 481 zł PODKARPACKIE pozostałe 84 930 zł PODLASKIE m. Białystok 115 268 zł PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 113 963 zł PODLASKIE pozostałe 112 658 zł POMORSKIE m. Gdańsk 144 285 zł POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 132 641 zł POMORSKIE pozostałe 120 998 zł ŚLĄSKIE m. Katowice 112 643 zł ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 103 751 zł ŚLĄSKIE pozostałe 94 860 zł ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 114 866 zł ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 106 378 zł ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 97 890 zł WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 148 365 zł WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 123 705 zł WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 103 088 zł WIELKOPOLSKIE m. Poznań 153 300 zł WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 113 580 zł WIELKOPOLSKIE pozostałe 94 650 zł ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 123 330 zł ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 113 603 zł ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 103 875 zł

Dofinansowanie do zakupu mieszania – kto może się o nie ubiegać?

O dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

posiada orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia), orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, złoży oświadczenie (wraz z dokumentacją fotograficzną) o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających jej samodzielne wyjście na zewnątrz, do poziomu zero oraz złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Dofinansowanie do zakupu mieszania – w jaki sposób można się o nie ubiegać?

W celu ubiegania się o otrzymanie dofinansowania – za pośrednictwem „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW) (dostępnego pod adresem: LINK) – należy złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Do wniosku tego, należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 roku życia), orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka,

oświadczenie (wraz z dokumentacją fotograficzną), o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero oraz

oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy dofinansowanie ma zostać przyznane celem likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – wniosek o przyznanie dofinansowania składa jej opiekun prawny. W takim przypadku, do wniosku tego należy ponadto dołączyć oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu w lokalu osoby z niepełnosprawnością oraz jej opiekuna prawnego.

Realizator programu, czyli starostwo powiatowe, właściwe ze względu na aktualne miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie, a jeżeli powiat miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie nie przystąpił do programu – starostwo powiatowe, właściwe ze względu na lokalizację nabywanego mieszkania, pozbawionego barier architektonicznych – w następstwie złożonego wniosku, w terminie 14 dni udzieli odpowiedzi o jego pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – osoba ubiegająca się o dofinansowanie, będzie miała 180 dni (czyli mniej więcej pół roku) na dostarczenie do starostwa:

przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości posiadającej bariery architektoniczne ,

, przedwstępnej umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub przedwstępnej umowy zamiany tych nieruchomości oraz

lub oraz oświadczenie, iż nabywane mieszkanie, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Po przedstawieniu ww. dokumentów – pomiędzy starostwem, a osobą ubiegającą się o dofinansowanie, zostanie zawarta umowa na dofinansowanie, na podstawie której – w terminie 10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości sprzedawanej i nabywanej nieruchomości – na rachunek bankowy beneficjenta, zostaną przekazane przyznane środki.

Wnioski o udział w programie można składać już dzisiaj. Nabór wniosków w ramach aktualnej edycji programu zakończy się z dniem 31 grudnia 2025 r., chyba, że pula budżetu programu (który opiewa na 150 mln zł) wyczerpie się przed tą datą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.)