Uważam, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 czerwca 2024 r. niesprawiedliwie pominął grupę emerytów, która złożyła wnioski o wcześniejszą emeryturę między 6 czerwca a 31 grudniem 2012 r.

Do naszej redakcji stale trafiają historie emerytów, którzy uważają, że zostali pokrzywdzeni przez niekorzystne przeliczenie wcześniejszych emerytur. Trwa to od 2013 r. aż do dnia dzisiejszego. Mechanizm pokrzywdzenia? Emerytura powszechna jest pomniejszana o np. 1000 zł miesięcznie jako sankcja za pójście na emeryturę wcześniejszą. Miesiąc w miesiąc. W artykule przykład takiego listu – autorem jest emerytowany operator kamery. Opisał, że wprost pytał się w ZUS w 2012 r (pracowników i służby prasowe), czy straci na emeryturze powszechnej za pójście na wcześniejszą emeryturę. Usłyszał, że absolutnie nie. Okazało się, że stracił i traci do teraz (do 2025 r.). Historia emeryta jest więc interesująca bo czuł w 2012 r., że zbyt piękne jest, aby nie było jakiegoś haczyka we wcześniejszej emeryturze. I próbował uniknąć zagrożenia szukając informacji w ZUS. Nie udało mu się (pomimo starań).

Jest jeszcze jedna interesująca rzecz w liście naszego czytelnika. Tym razem uderza nie w ZUS a w .... Trybunał Konstytucyjny. Tak, ten sam TK, który w wyroku z 4 czerwca 2024 r. chroni emerytów uznając, że słynny art. 21 ust. 1b ustawy emerytalnej (nakazuje pomniejszyć emeryturę powszechną) jest niezgodny z Konstytucją RP. Paradoks - wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. chroniąc jednych emerytów może pokrzywdzić innych Dlaczego nasz czytelnik został poszkodowany przez wyrok TK, które generalnie chroni emerytów? Zadecydowały o tym daty wyznaczone przez TK. Na wcześniejszą emeryturę autor listu poszedł pod koniec 2012 r. (tuż przed niekorzystną zmianą przepisów od 1 stycznia 2013 r.) Dlaczego ta data jest ważna? Art. 21 ust. 1b ustawy emerytalnej wszedł w życie 1 stycznia 2013 r., ale został w Dzienniku Ustaw opublikowany pół roku wcześniej. Przepis nakazuje pomniejszać emeryturę powszechną o korzyści z emerytury wcześniejszej. Wyrok z 4 czerwca 2024 r. chroni tylko tych emerytów, którzy nie wiedzieli o destrukcji wprowadzonej przez art. 21 ust. 1b ustawy emerytalnej. Ważne TK uznał, że z mocy ochronnej wyroku nie mogą skorzystać: 1) osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę po 1 stycznia 2013 r. (wtedy wszedł w życie art. 21 ust. 1b) 2) osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw art. 21 ust. 1b – TK założył, że emeryci powinni czytać Dzienniki Ustaw (nie ma tu znaczenia rzeczywista data wejścia tego przepisu w życie od 1 stycznia 2013 r.). Ważne Zdaniem TK autor poniższego listu powinien śledzić Dziennik Ustaw i wyłapać, że jest niekorzystna dla niego zmiana w przepisach emerytalnych. Zdaniem czytelnika jest to warunek oderwany od realiów 2012 roku. Nasz czytelnik zajął wobec tego następujące stanowisko: Trybunał Konstytucyjny chroni przed niekorzystnymi przeliczeniami emerytur tylko osoby, które nie miały świadomości negatywów tych przeliczeń. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 4 czerwca 2024 r. niesprawiedliwie pominął grupę emerytów, która złożyła wnioski o wcześniejszą emeryturę między 6 czerwca a 31 grudniem 2012 roku. Jest to również ważne, ponieważ osoby, które składały wnioski po 6 czerwca 2012, do 31 grudnia 2012 roku a ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2013 r., nie były informowane o późniejszych niekorzystnych warunkach przy przechodzeniu na emerytury powszechne. Ja tak jak i wielu kolegów decyzję o odejściu na wcześniejszą emeryturę ze względu na uciążliwe warunki pracy podjąłem pod koniec 2012 roku za namową pracodawcy, który był zobligowany pulą rocznych zwolnień w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy na skutek ówczesnej bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy spowodowanej dużym bezrobociem. Skorzystałem z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, nie mając świadomości, że w przyszłości ustawodawca zmodyfikuje zasady ustalania wysokości emerytury. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Skorzystałem z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, nie mając świadomości, że w przyszłości ustawodawca zmodyfikuje zasady ustalania wysokości emerytury (…) konsultację odbyłem przed złożeniem w ZUS wniosku o wcześniejszą emeryturę 26 listopada 2012 roku tu pani nie za bardzo potrafiła mi wytłumaczyć. Spytałem czy obustronna umowa o odejściu na emeryturę wcześniejszą, a późniejszym przejściem na emeryturę powszechną zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie mnie i ZUS obowiązywała do końca wypłacanych mi świadczeń, pani twierdząco pokiwała głową. Bo przecież jest to forma umowy zawartej między obywatelem i ZUS, której nie wolno zmieniać jednostronnie bez porozumienia stron. ZUS stosuje prawo silniejszego, na co prawo i Konstytucja nie pozwalają Bank udzielając kredytu nie może jednostronnie zmieniać warunków umowy. Bank stosując taką zasadę, jaką zastosował ZUS mógłby przy wpłacie przez kredytobiorcę jednorazowo paru rat (zgodnie z umową) przy tworzeniu nowego harmonogramu spłat zmienić warunki umowy i oprocentowania, twierdząc, że takich kredytów, jaki miał klient już bank nie udziela i musi ponownie przeliczyć kredyt z nowym wyższym oprocentowaniem. To jest prawo silniejszego, na co prawo i konstytucja nie pozwalają. Tak też to rozumiałem a ZUS nigdzie nie informował, że późniejsze przeliczenie z emerytury wcześniejszej na powszechną będzie dokonane zgodnie z nową ustawą. Jak obliczono emeryturę czytelnika? Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury w moim przypadku przyjęto: przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z 10 lat kalendarzowych od 1993 do 2002 (mój wybór 10 lat)

wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosił 308,16% i został ograniczony do 250,00%, gdyż nie mógł przekroczyć tej wysokości, a suma składek wpłaconych z moich zarobków były większe. Wcześniejsza emerytura to miał być bonus i nagroda za ciężką pracę. Laska stała się moją przyjaciółką, a bonus pomniejszył emeryturę powszechną Z powyższego wynika, że nie wzięto w wyliczeniach emerytury całości moich składek, jakie wypracowałem i zostały wpłacone do ZUS, a z których ZUS skorzystał. Staranie się przez wiele lat pracy o jak najlepsze zarobki żeby mieć jak najwyższą emeryturę okazały się daremne. To już wtedy po raz pierwszy Państwo zabrało mi część moich pieniędzy, żeby po raz drugi zabrać przy przeliczaniu na emeryturę powszechną. Wcześniejszą emeryturę dostałem za wieloletnią pracę w uciążliwych warunkach. Mówiono, że taka wcześniejsza emerytura to taki bonus i nagroda za ciężką pracę. 50 lat pracowałem jako operator kamery, przez wiele godzin trzeba było stać lub pracować z ciężką kamerą na ramieniu. Spowodowało to uszkodzenie kręgosłupa w odcinku dolnym i szyjnym, co pewien czas muszę chodzić na rehabilitacje, a laska stała się moją przyjaciółką. Zobacz również: Specustawa o przeliczeniu emerytur dopiero za rok: Bez wniosku, bez wyrównania i bez waloryzacji. I dopiero od połowy 2026 r.

W Sejmie: Rząd brak podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł) tłumaczy świadczeniem wspierającym. Milczy na pytanie dlaczego podwyższono dodatek pielęgnacyjny (….)